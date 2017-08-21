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Все про:мигранты (511) Польша (4027) украинцы (2567)

 Почти 7,5 тысяч украинцев прописаны в Варшаве

варшава

Более 25 тысяч иностранцев имеют варшавскую прописку, большинство их них – украинцы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".

С запросом о данных по проживающим в Варшаве иностранцам к властям города обратился член городского совета Михал Чайковский (партия "Гражданская платформа"). В ответ он получил документ, содержащий данные о представителях 147 государств.

По данным на 10 июля, в Варшаве прописаны 25 607 иностранцев. Из них 7 471 являются гражданами Украины, 3 240 - Вьетнама, 1 816 - Беларуси, 1 421 - России. Гораздо меньше зарегистрировано иностранцев из стран ЕС: 910 французов, 620 немцев, 602 британца, 591 итальянец, 437 испанцев. В Варшаве прописаны 710 граждан Китая, 704 - Индии, 349 - США.

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Кроме того, в Варшаве зарегистрированы выходцы из более экзотических государств: Конго, Гаити, Исландии, Камбоджи и Лаоса. Не обошлось и без курьеза - семеро жителей Варшавы представились гражданами СССР.
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... и так все 26 лет! И не только одни правительства, а и президенты и ВР.
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А что еще им остается как не уезжать на заработки,ведь на копейки не прожить.Бутусов-опобликуй людям цифры зарплат в министерстве юстиции-это миллионы на рыло месячные зарплаты,и скажи есть ли будущее у страны при таких чиновниках и власти?
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Нет, конечно. При таких раскладах как сейчас - с одной стороны организованная преступность в лице власти барыг, а с другой безмолствующий народ, "которому работать надо и семьи кормить" - ничего и никогда не изменится. Майданы это несистемные и локальные всплески возмущения, которые не приводят к желаемому результату. Нужны не майданы, а настоящие революции - с тотальными зачистками бандитских группировок, окопавшихся во всех эшелонах власти и частного сектора.
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Почти всех у кого была "горячая кровь" уничтожили в 32-33 и позднее! Так что осталось безропотное стадо генетически помнящее как барин карает холопов, скажем голодом!
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Печально то, что это безропотное стадо своими копытами затаптывает тех немногих, кто хоть что-то пытается изменить к лучшему... Бо нэ трэба човныка розхытуваты...
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в Польщі нас мільйони, ще трошки і Люблінске воєводство стане Люблінською областю в складі України
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Нет Люблинского воеводства,есть Любэльске воевудство и оно никогда не станет украинской областью,в первую очередь против будут украинцы,которые туда уехали учиться,работать,жить,так как хуже всего для них вернуться в беспросветную Украину
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ти полуграмотне якщо хочеш умом блєснуть, то хоча погортай інтернет
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województwo lubelskie,ты кроме интернета ничего не видел,а я там документы делал и знаю настроение людей,ты пишешь глупые посты
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 7,5 тысяч украинцев прописаны в Варшаве
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