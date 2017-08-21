 Почти 7,5 тысяч украинцев прописаны в Варшаве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Польша".
С запросом о данных по проживающим в Варшаве иностранцам к властям города обратился член городского совета Михал Чайковский (партия "Гражданская платформа"). В ответ он получил документ, содержащий данные о представителях 147 государств.
По данным на 10 июля, в Варшаве прописаны 25 607 иностранцев. Из них 7 471 являются гражданами Украины, 3 240 - Вьетнама, 1 816 - Беларуси, 1 421 - России. Гораздо меньше зарегистрировано иностранцев из стран ЕС: 910 французов, 620 немцев, 602 британца, 591 итальянец, 437 испанцев. В Варшаве прописаны 710 граждан Китая, 704 - Индии, 349 - США.
Кроме того, в Варшаве зарегистрированы выходцы из более экзотических государств: Конго, Гаити, Исландии, Камбоджи и Лаоса. Не обошлось и без курьеза - семеро жителей Варшавы представились гражданами СССР.
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То вже можемо волати "ВаршаваНаш!"?
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