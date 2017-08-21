 Порошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"21 августа - рабочая поездка Президента Украины Петра Порошенко в Кировоградскую область", - сказано в сообщении.
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- Да вот они! -- закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!.. (с)
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Видно що мажорка!
Вся сила реформ від злодіїв!
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Необходимо внесение изменений в Конституцию.
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