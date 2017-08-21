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 Политика Украины
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Все про:визит (2253) Кировоградщина (278) Порошенко (13570)

 Порошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 21 августа, посетит с рабочей поездкой Кировоградскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

"21 августа - рабочая поездка Президента Украины Петра Порошенко в Кировоградскую область", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - Порошенко о модернизации танка Т-72А. ВИДЕО
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Наша Канада‏ @NashaCanada 21 мин.21 минуту назад
"Война с Россией была моей непростительной ошибкой - поработить рабов невозможно!" Адольф Гитлер

Порошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом - Цензор.НЕТ 2697
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Гитлер войну СССРу дохлому не объявлял,а нанес упреждающий удар.Это разные юридические понятия...
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-Где же драгоценности? -- закричал предводитель.
- Да вот они! -- закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!.. (с)
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така рамотна!
Видно що мажорка!
Вся сила реформ від злодіїв!
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Клетку уже поставили? У нас для барыги в каждой области клетку сделали или он со своей ездит?
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Любопытно, что закон "про декоммунизацию" не распространился на Кировоградскую область
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Да что-то с областями неувязка. Днепропетровская область - тоже пример тому.
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Кировоградская и Днепропетровская область прописаны в Конституции Украины.
Необходимо внесение изменений в Конституцию.
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Парашенко это предатель и изменник Украины, в клетку эту мразь.
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Что, опять все и всех зачистят и установят рамки для "случайных" прохожих после оцепления в три кольца?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сегодня посетит Кировоградскую область с рабочим визитом
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