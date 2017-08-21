 Обстановка в зоне АТО серьезно обострилась: враг бил из 122-мм артиллерии, "Града-П" и минометов. За сутки - 47 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Наиболее горячо вечером и ночью было на донецком направлении. Фактически с 17 часов и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А около 18 часов сначала бил из минометов различных калибров, а затем выпустил 16 снарядов с переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан". Кроме того, вечером, преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному. Также боевики из 122-миллиметровой артиллерии били по украинским позициям неподалеку от Каменки и Песков", - сказано в сообщении.
Сообщается, что на приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, демонстрируя коварство и циничность, бандиты в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в городе Марьинка.
По данным штаба, активность противника на луганском направлении в конце суток была минимальна. Однако и здесь бандиты из гранатометов открывали огонь по позициям украинских сил неподалеку от Крымского и Новоалександровки.
В пресс-центре АТО также добавили, что этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия: "Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили существенно увеличив огневую активность".
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз нарушили перемирие. На большинство обстрелов наших позиций украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.
Напомним, 19 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Те хУЙЛО мазохістом одночасно з педофілом стало?
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Та тобі цей шлях не потрібен- ти хУЙЛО і самотужки на раз-два переможеш.
От тільки на форумі балакати закінчиш- і одразу переможеш.
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так кому верить...?
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Це ще шо за...
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Та скільки вже можна ту недоговороспроможність досліджувати та доводити?
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А вони-як хУЙЛО накаже.
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Війна до "побєдного конца"?
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"Кажіть за себе".
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И через два-три дня: ситуация стабильная, периодически фиксируются обстрелы со стороны противника.
Качели..
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УСИЛЕННЫЙ (цензура) РЕЖИМ ПЕРЕМИРИЯ!
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#Сирия | В ходе последних боев в Сирии исламскими отрядами было уничтожено 8 русских наемников из тербанды #ДНР, еще 2 получили ранения.
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Куярить питаров ответкой!!!
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Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.
«Внимательно посмотрите на этот документ! Это выписка из зарплатной ведомости сотрудников Министерства Юстиции Украины! Это суммы зарплат и премий только за один месяц! Вот такие космические суммы получают клерки, приближенные к руководству Министерства! У меня просто нет слов! Просто еще раз убеждаюсь, что эта власть обречена!», - пишет он.
К примеру, главный государственный исполнитель Нещадим Иван за май и июнь получил: 1 515 337, 24 и 7 343 682, 59 гривен соответственно.
Пользователи социальной сети возмущены цифрами. В частности, они отмечают, что «власти зажрались», а также вспоминают фразу Ревы про то, что украинцы много едят.
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І манкуртам рознарядке виписує..
один разик довбанути їх чимось серйозним...шоб і очі повилазили.
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