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 Обстановка в зоне АТО серьезно обострилась: враг бил из 122-мм артиллерии, "Града-П" и минометов. За сутки - 47 обстрелов, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО серьезно обострилась. Российско-оккупационные группировки почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций сил АТО, все чаще используя при этом тяжелое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Наиболее горячо вечером и ночью было на донецком направлении. Фактически с 17 часов и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А около 18 часов сначала бил из минометов различных калибров, а затем выпустил 16 снарядов с переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан". Кроме того, вечером, преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному. Также боевики из 122-миллиметровой артиллерии били по украинским позициям неподалеку от Каменки и Песков", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, демонстрируя коварство и циничность, бандиты в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в городе Марьинка.

По данным штаба, активность противника на луганском направлении в конце суток была минимальна. Однако и здесь бандиты из гранатометов открывали огонь по позициям украинских сил неподалеку от Крымского и Новоалександровки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО

В пресс-центре АТО также добавили, что этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия: "Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили существенно увеличив огневую активность".

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз нарушили перемирие. На большинство обстрелов наших позиций украинские бойцы открывали плотный огонь на поражение противника. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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А у нас Парад!!!! Уря!!! Вот посмотрят в ДурНР на Парад в Киеве,как испужаются и сдадутся сразу.
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Звісно,шо Ху"ло Баризі каже,то той і робе,як у 2014 році.
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Сказав запросити міністрів оборони країн НАТО та підрозділи НАТО на парад?
Те хУЙЛО мазохістом одночасно з педофілом стало?
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Так цей цирк на дроті для важливих гостей?Це бля дійсно перемога.Клоуни .
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Та ні, це ще не перемога- це шлях до неї.
Та тобі цей шлях не потрібен- ти хУЙЛО і самотужки на раз-два переможеш.
От тільки на форумі балакати закінчиш- і одразу переможеш.
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твои земели орут что Даунбас обстреливают и ВСУ идёт в наступление...
так кому верить...?
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Усиленный режим перемирия???
Це ще шо за...
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Тобто вони усілєнно стріляють, а ми їм усілєнноє перемир'я у відповідь.
Та скільки вже можна ту недоговороспроможність досліджувати та доводити?
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Жодним чином- стріляємо ми як вважаємо за потрібне.
А вони-як хУЙЛО накаже.
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Можна це робити і без оголошення чергового перемир'я.
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Пропонуєш не вести жодних перемовин з ворогом?
Війна до "побєдного конца"?
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Пропоную не вигадувати купу додаткових перемир'їв,жалюгідно виглядає і ніяк ворога не стримує.Так тобі зрозуміло?
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Добре. Але краще якби я не здогадувалась,а ти сам відповів.
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а що тут не зрозуміло?! з "тарговими партьорамі" треба торгувати, а не вести ато!
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Порошенко уже отдал приказ огонь не открывать? Разве что с пулеметов и гсэмов.
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Далі буде ще гірше, адже свято наближається.
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Обострилась-серьезно обострилась-накалена до предела-дошла до точки кипения-взрывоопасная-грозит перерасти в полномасштабный конфликт...

И через два-три дня: ситуация стабильная, периодически фиксируются обстрелы со стороны противника.

Качели..
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В пресс-центре АТО также добавили, что этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия

УСИЛЕННЫЙ (цензура) РЕЖИМ ПЕРЕМИРИЯ!

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#Сирия | В ходе последних боев в Сирии исламскими отрядами было уничтожено 8 русских наемников из тербанды #ДНР, еще 2 получили ранения.

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утилизация русни идет планомерно, нужно процесс ускорить
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Та да... Предложили бы исчо "усиленное" питание и молоко "за вредность"...
Куярить питаров ответкой!!!
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Пользователей сети поразила зарплатная ведомость сотрудников Министерства Юстиции Украины.
Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.
«Внимательно посмотрите на этот документ! Это выписка из зарплатной ведомости сотрудников Министерства Юстиции Украины! Это суммы зарплат и премий только за один месяц! Вот такие космические суммы получают клерки, приближенные к руководству Министерства! У меня просто нет слов! Просто еще раз убеждаюсь, что эта власть обречена!», - пишет он.
К примеру, главный государственный исполнитель Нещадим Иван за май и июнь получил: 1 515 337, 24 и 7 343 682, 59 гривен соответственно.
Пользователи социальной сети возмущены цифрами. В частности, они отмечают, что «власти зажрались», а также вспоминают фразу Ревы про то, что украинцы много едят.
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бач..як хйуло слідкує за календарем Українських свят!
І манкуртам рознарядке виписує..
один разик довбанути їх чимось серйозним...шоб і очі повилазили.
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як би вони з манкуртами при ГШ не влаштували якийсь коридор,котрий перетворять в смертельний котел...????
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Шоб вонимповиздихали ці кляті расіянсько-фашиські окупанти !!!! З хуйлом путіним договорняки робити,себе не поважати....шоб ото ла-ла-ла здохло падло зі своїм коблом !!!!
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Прям сейчас орки долбят чем-то тяжелым по парням в Районе Лебедино-Водино. Уже больше получаса.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстановка в зоне АТО серьезно обострилась: враг бил из 122-мм артиллерии, "Града-П" и минометов. За сутки - 47 обстрелов, - штаб
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