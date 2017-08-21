 Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил во время брифинга, передает пресс-служба Пентагона.
"Нелегко создать демократию. Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность. Поэтому я собираюсь пойти на парад в День Независимости, я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности", - сказал Мэттис.
Он добавил, что в ходе этого визита к нему присоединится специальный представитель США в Украине Курт Волкер.
"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, поддерживаю усилия секретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать, чтобы Россия выполняла минские соглашения. Это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого вооружения и беспрепятственный доступ к мониторингу для наблюдателей ОБСЕ", - сказал глава Пентагона.
24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.
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А москалям нехай щастить!
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Як ся маєш?
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ото, може, вони й шукають!
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їм потрібна хоч якась внутрішня стабільність,наш зовнішній вектор їх влаштовує.
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це лише міркування і роздуми.
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Фото парада бронетехники ливанской Хезболлы в Сирии. Техника США которую поставляют якобы для армии Ливана
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#США передала террористам #Хезболла свою новейшую военную технику. Тем временем #Украина, нервно курит в стороне, 3 год ожидая Джавелины
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на заході теж не ідіоти, вони чудово все знають і розуміють
p.s. нік зміни, поки до тебе мусульмани не добралися
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