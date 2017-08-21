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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2253) День независимости (713) Киев (17920) Пентагон (444) суверенитет (127) территориальная целостность (121) Мэттис Джеймс (30)

 Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы отметить День Независимости, подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также дать некоторые советы по наращиванию потенциала своих сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил во время брифинга, передает пресс-служба Пентагона.

"Нелегко создать демократию. Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность. Поэтому я собираюсь пойти на парад в День Независимости, я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности", - сказал Мэттис.

Он добавил, что в ходе этого визита к нему присоединится специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера", - посол Чалый о визите главы Пентагона Мэттиса в Киев

"Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, поддерживаю усилия секретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать, чтобы Россия выполняла минские соглашения. Это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого вооружения и беспрепятственный доступ к мониторингу для наблюдателей ОБСЕ", - сказал глава Пентагона.

24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.
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Человека, который "настаивает" на соблюдении "минского договорняка"?
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Страна воюет 4 год. И сколько Оплотов было поставлено в войска? Бабла нет? Вранье! Просто порошенко не хочет постовлять современную технику в войска.
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американцям треба шукати шляхи для заміни папа!
ото, може, вони й шукають!
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а можливо і ні..
їм потрібна хоч якась внутрішня стабільність,наш зовнішній вектор їх влаштовує.
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це бальзам від шоколадних для свого великого)) шефа!
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не перебільшуйте ))
це лише міркування і роздуми.
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Вот это проходимость, ни одна веточка не станет препятствием
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Напомните пожалуйста, а кто из инопредставителей был на параде победобесия в маЦкве в 2017 г. (африканских людожеров не упоминать).
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И на последок... Украина конечно подождет.
Фото парада бронетехники ливанской Хезболлы в Сирии. Техника США которую поставляют якобы для армии Ливана

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"Нелегко создать демократию... " Первые и ключевые слова. Давай дядька! Давно пора нагнуть хряка, возомнившего себя Ху#лом и пытающегося создать соевую диктатуру
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На Цензоре из 9 новостей четыре про рашу на данный момент. Я не понимаю - это сайт о раше ? Или об Украине?
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А шо про Україну? Тут вкрали, там розбились... Всьо.
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Та да- інше ж журналістам не цікаво, "жовтизни" мало.
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Ти мабуть заблукала. Для світлин італійських міст, для розгляду страв, тортів та настойки з горіхів є окрема тема.
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#США передала террористам #Хезболла свою новейшую военную технику. Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - Цензор.НЕТ 7954 Тем временем #Украина, нервно курит в стороне, 3 год ожидая Джавелины Глава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - Цензор.НЕТ 7954

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Да поняли все ,, это очередная американская зрада . Успокойся уже с этими фотками . .
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зірвало останню шпильку й колесо відвалилося у горе-водія, і сталося це під стіною дурдому. стоїть він і думає - що ж робити? а психи, які вилізли на стіну, радять йому - ти викрути з кожного колеса по гвинтику, от на трьох і доїдеш. ого, а що ж ви, такі розумні, робите в дурдомі? - так, ми дурні, та не ідіоти...
на заході теж не ідіоти, вони чудово все знають і розуміють
p.s. нік зміни, поки до тебе мусульмани не добралися
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Пентагона о целях визита в Киев: Хочу подтвердить партнерство, а также нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
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