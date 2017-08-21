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 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, еще трое - боевые травмы, - штаб АТО

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Вчера, 20 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате противостояний двое украинских защитников получили ранения, еще трое - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них получил ранения в результате минометного обстрела в районе Опытного.

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Напомним, 19 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Тримайтесь,хлопці.За вами Україна.
Пораненим якнайшвидшого одужання.
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У меня сосед 36 осколков от мины 120мм получил в 2015г. Все не удалось вынуть. Мелкие до сих пор выходят..
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