 Лидер немецких левых Вагенкнехт о должности Шрёдера в "Роснефти": "Я нахожу это действительно извращенным"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава Левой партии Германии Сара Вагенкнехт в эфире ZDF.
"Я нахожу это действительно извращенным. Я считаю это скверным", - сказала она. По ее словам, стремлением занять место в российской нефтяной компании Шрёдер "дискредитирует демократию".
Должность независимого директора в находящейся под санкциями "Роснефти" с зарплатой в несколько сотен тысяч евро в год будет уже третьей для экс-канцлера в российском бизнесе. Он занимает посты в руководстве двух проектов "Северный поток".
Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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так, морду засветить, за это его и берут.
какая там капитализация, ему, наверное, ваще пофиг, когда с зарплатой в несколько сотен тысяч евро в год нада пару раз мордой светануть
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уже кстати меньше, дарагие еврапейские пидарасы....
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