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 Лидер немецких левых Вагенкнехт о должности Шрёдера в "Роснефти": "Я нахожу это действительно извращенным"

шредер

Решение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера занять должность в совете директоров "Роснефти" является неприемлемым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава Левой партии Германии Сара Вагенкнехт в эфире ZDF.

"Я нахожу это действительно извращенным. Я считаю это скверным", - сказала она. По ее словам, стремлением занять место в российской нефтяной компании Шрёдер "дискредитирует демократию".

Должность независимого директора в находящейся под санкциями "Роснефти" с зарплатой в несколько сотен тысяч евро в год будет уже третьей для экс-канцлера в российском бизнесе. Он занимает посты в руководстве двух проектов "Северный поток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

Напомним, ранее правительство РФ утвердило кандидатами для избрания в совет директоров "Роснефти" семь кандидатов, в числе которых министр энергетики РФ Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.
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Роснефть банкрот с бешенным долгом.Кстати капитализация Роснефти упала с 2012 года с 350 миллиардов долларов до 38 .Это по сути Мировой АНТИрекорд,ни одна нефтяная компания мира так низко не падала..Зачем эта обуза Шредеру не совсем понятно...
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можно подумать, он там работать будет.
так, морду засветить, за это его и берут.
какая там капитализация, ему, наверное, ваще пофиг, когда с зарплатой в несколько сотен тысяч евро в год нада пару раз мордой светануть
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Это не извращение а просто бизнес для продажных политиков.Буськи там,буськи тут...вот и на 500 000 евро на проживание Шрёдер заработал. Содержанкой дешевой у Роснефти оказался,в Газпроме ему больше платили.💇
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180 дней ...,
уже кстати меньше, дарагие еврапейские пидарасы....
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Один целовался с Хонекером а этот Шрёдеру засос поставил. Шо тут казати? Традиционные ценности.Лидер немецких левых Вагенкнехт о должности Шрёдера в "Роснефти": "Я нахожу это действительно извращенным" - Цензор.НЕТ 3958
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидер немецких левых Вагенкнехт о должности Шрёдера в "Роснефти": "Я нахожу это действительно извращенным"
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