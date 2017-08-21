 Шабунин о ситуации с Филимоненко: "Это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин заявил в интервью ТСН.
"Это была не первая с ним встреча. Он перед тем полчаса за мной бегал, бросая оскорбления в мой адрес и в адрес моей жены. Он говорил, что я украл деньги, которые украинцы жертвовали на лечение моей жены, когда она лежала в коме. Я его тогда пальцем не тронул. Затем он домогался к моим родителям, я его не трогал. Затем была провокация с митингом, когда приходили ко мне, он меня снимал, я его пальцем не тронул. И уже потом он в половине седьмого утра встретил почему-то мою коллегу в аэропорту, довел ее до слез на теме погибших АТО. Я ударил его за обиду моей коллеги", - рассказал он. "Я ударил мужчину, который довел до истерики хрупкую женщину, довел ее до истерики смертью друга", - подчеркнул Шабунин.
"Мы убеждены, что это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода, а Филимоненко - один из исполнителей этой кампании, которая имеет много векторов", - добавил он.
Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу". 16 августа Шабунину вручили подозрение. Филимоненко в нем уже не значился журналистом. В тот же день Днепровский районный суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде частичного личного обязательства.
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http://www.theinsider.ua/politics/55977327753a4/
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https://www.youtube.com/watch?v=HQIhVTFV9RU
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А так получается он ищет хомячков, которые помогут ему заработать на хатынку.
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Он хоть армию восстановил, суды меняет, дорги строить начинают, в экономике рост.
А что бы сделал Шабунин или ему подобные?
Да ничего. Примерно то же сделали бы что Ющенко и руки ничего не крали.
Пересрался бы со всеми и бегал бы по каналам кричать про зраду
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А Шабунин тупо бабло фондов пилит.
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как поживает ахметов ?
порлшегко младшему сыну в парламенте место думает приобретать ?
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Конкурентная цена.
Вы ж европу хотели?
Или я?
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