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 Шабунин о ситуации с Филимоненко: "Это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода"

шабунин

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин ударил Всеволода Филимоненко, помощника нардепа Сергея Мельничука, за то, что тот оскорбил его коллегу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин заявил в интервью ТСН.

"Это была не первая с ним встреча. Он перед тем полчаса за мной бегал, бросая оскорбления в мой адрес и в адрес моей жены. Он говорил, что я украл деньги, которые украинцы жертвовали на лечение моей жены, когда она лежала в коме. Я его тогда пальцем не тронул. Затем он домогался к моим родителям, я его не трогал. Затем была провокация с митингом, когда приходили ко мне, он меня снимал, я его пальцем не тронул. И уже потом он в половине седьмого утра встретил почему-то мою коллегу в аэропорту, довел ее до слез на теме погибших АТО. Я ударил его за обиду моей коллеги", - рассказал он. "Я ударил мужчину, который довел до истерики хрупкую женщину, довел ее до истерики смертью друга", - подчеркнул Шабунин.

"Мы убеждены, что это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода, а Филимоненко - один из исполнителей этой кампании, которая имеет много векторов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"

Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу". 16 августа Шабунину вручили подозрение. Филимоненко в нем уже не значился журналистом. В тот же день Днепровский районный суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде частичного личного обязательства.


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"Журналист" Филимоненко и "антикоррупционер" Шабунин стоят друг друга.
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Віталій Шабунін: Доки президентом є Порошенко, ніхто з вертикалі Януковича не сяде.

http://www.theinsider.ua/politics/55977327753a4/
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Шабунину надо меньше тратить бабла и тогда народ к нему потянется.
А так получается он ищет хомячков, которые помогут ему заработать на хатынку.
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И между Порошенко и Шабуниным я выбираю Порошенко.
Он хоть армию восстановил, суды меняет, дорги строить начинают, в экономике рост.
А что бы сделал Шабунин или ему подобные?
Да ничего. Примерно то же сделали бы что Ющенко и руки ничего не крали.
Пересрался бы со всеми и бегал бы по каналам кричать про зраду
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Реально. Те кто хочет - заходят и меняют страну.
А Шабунин тупо бабло фондов пилит.
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что там со схемой роттердам ?
как поживает ахметов ?
порлшегко младшему сыну в парламенте место думает приобретать ?
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Не трогайте блондина пока Ахметов не сядет )))))))
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А что не так со схемой ротердам?
Конкурентная цена.
Вы ж европу хотели?
Или я?
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Шабунину сейчас придётся многим морду бить, журналисты теперь ещё вопросы задавать начнут по материалам расследования «Национального Интереса Украины». Ну и заодно сотрудникам американских организаций, которые гранты выделяли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШабунин о ситуации с Филимоненко: "Это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода"
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