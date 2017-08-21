EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  711  21
Все про:депортация (248) наркотики (1570) религия (715) Россия (71915)

 Украинскому пастору Пересветову грозит депортация из России

пересветов

Пастору церкви "Восстановление", гражданину Украины Евгению Пересветову грозит депортация из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Пересветов половину жизни посвятил борьбе с наркоманией. Сегодня он пастор церкви "Восстановление".

Евгений до сих пор является гражданином Украины, хотя фактически живет в Москве больше десяти лет, женат на россиянке, у них двое детей. Но получить гражданство не получается, трудности возникали даже с разрешением на временное проживание.

ФСБ грозит ему депортацией из России, Следственный комитет - уголовной статьей за организацию преступного сообщества. Причина в том, что прихожане его церкви организовывали реабилитационные центры для наркоманов, где насильно удерживали людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США

Пересветов проходит свидетелем по делу о незаконном удержании в реабилитационном центре шести наркоманов. Центр был основан прихожанами его церкви "Восстановление" в одной из московских квартир. Ночью 7 января туда ворвались сотрудники "Росгвардии". Накануне они получили записку от одного из лечащихся о том, что его насильно удерживают в квартире.

Сейчас двое подозреваемых по делу - Юрий Будюков и Павел Гузь - находятся в СИЗО, еще двое - Александр Земляной и Константин Монич - под домашним арестом. Идет предварительное следствие, в сентябре дело должны передать в суд.

В действиях следователя адвокат Анатолий Пчелинцев видит попытку заставить Пересветова уехать из России, после чего его могут не пустить в страну. "Он пастор, церковь у него большая и влиятельная (в "Восстановлении" более тысячи прихожан. - ред.). Она растет. К тому же, она протестантская, а последнее время у нас идет борьба со всеми нетрадиционными конфессиями. Так что здесь, возможно, дело даже не в реабилитационных центрах, а в гонениях на самого пастора", - сказал он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так вернуться в Украину из страны агресора для этого украинца - горе или нет???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хай радіє, що лише тільки депортація і взагалі, якого беня жити на московії?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
своих отпрысков пускай на росие оставит. у нас в Украине кричащих "путенвведи" итак хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Але близько 3 тис з тих визволених невільників - тумів (особи змішаної українсько-татарської крові) виявили бажання повернутись назад до Криму, де в них вже були сім`ї, господарства...За це безкомпромісний отаман наказав стяти їм усім голови з такими словами: "Простіть нас брати... Це краще, ніж би мали розмоножуватись у Криму поміж бусурманами на наші християнські молодецькі голови, а на свою відвічну без святого хрещення погибель".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А як на мене, ще одного клона Сандея Аделаджі нам не треба. Церков і конфесій в Україні і без цього забагато, що лише призводить до розбрату серед представників єдиного народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прикол в том что прихожане всех церквей кроме православной соблюдают все правила своей церкви. не курят, не пьют, не матерятся и раз в неделю в церкви. Православные что хотят то творят: и в пост мясо едят, и на пасху водку святят, и в церкви всех поголовно не увидишь в воскресенье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні, нам таке лайно не потрібно . На раші він виріс в афериста , нехай раша й розхльобує
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот, кричали -,,москаляку на гиляку" =))

"Размосквичивание": в России предложили перенести столицу за Урал

https://ria.ru/society/20170819/1500690161.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перенести столицу за Урал ?! Это типа: в Москве хорошо пожили, дайте и другим пожить ?! 😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
типа мышибратья адиннарот,интересно знать с какого года? с дня строительства Москвы Ханом Менгу Тимуром в 1272 году или с 1654 года,когда напоили Писаря Боярышником до помутнения рассудка, Богдан Хмельницкий которому подсунули липовый братский договор подписал сию вонючую бумаженцию...,настоящий договор Украины и РАБссии от 1654 года все равно когда то покажут...,хотя вряд ли...Это крышка Гроба для быдла рюсскага..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну раз він дотепер нароссії, то хрєн з ним!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Був такий легендарний кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко. Був він непримиримим ворогом зрадників. У 1675 Сірко на чолі 20-тисячного війська ходив на Крим.Захопив чималу здобич, вивів з татарської неволі тисячі земляків. Діставшись Перекопа, Сірко благословив колишніх невільників на щасливе повернення на Батьківщину. Але близько 3 тис з тих визволених невільників - тумів (особи змішаної українсько-татарської крові) виявили бажання повернутись назад до Криму, де в них вже були сім`ї, господарства...За це безкомпромісний отаман наказав стяти їм усім голови з такими словами: "Простіть нас брати... Це краще, ніж би мали розмоножуватись у Криму поміж бусурманами на наші християнські молодецькі голови, а на свою відвічну без святого хрещення погибель".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцев в россосии нету,окромя заключонных патриотов -есть одни лиш поганые хахлы с украинским гражданством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
таких відразу позбавляти громадянства за невідповідність ідеалам націонал-соціалізму
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
минус ещё миллиона четыре украинцев, которых не признают русскоязычные германцы)..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинскому пастору Пересветову грозит депортация из России
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти