 Украинскому пастору Пересветову грозит депортация из России

В действиях следователя адвокат Анатолий Пчелинцев видит попытку заставить Пересветова уехать из России, после чего его могут не пустить в страну. "Он пастор, церковь у него большая и влиятельная (в "Восстановлении" более тысячи прихожан. - ред.). Она растет. К тому же, она протестантская, а последнее время у нас идет борьба со всеми нетрадиционными конфессиями. Так что здесь, возможно, дело даже не в реабилитационных центрах, а в гонениях на самого пастора", - сказал он.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода , Пересветов половину жизни посвятил борьбе с наркоманией. Сегодня он пастор церкви "Восстановление".Евгений до сих пор является гражданином Украины, хотя фактически живет в Москве больше десяти лет, женат на россиянке, у них двое детей. Но получить гражданство не получается, трудности возникали даже с разрешением на временное проживание.ФСБ грозит ему депортацией из России, Следственный комитет - уголовной статьей за организацию преступного сообщества. Причина в том, что прихожане его церкви организовывали реабилитационные центры для наркоманов, где насильно удерживали людей.Пересветов проходит свидетелем по делу о незаконном удержании в реабилитационном центре шести наркоманов. Центр был основан прихожанами его церкви "Восстановление" в одной из московских квартир. Ночью 7 января туда ворвались сотрудники "Росгвардии". Накануне они получили записку от одного из лечащихся о том, что его насильно удерживают в квартире.Сейчас двое подозреваемых по делу - Юрий Будюков и Павел Гузь - находятся в СИЗО, еще двое - Александр Земляной и Константин Монич - под домашним арестом. Идет предварительное следствие, в сентябре дело должны передать в суд.