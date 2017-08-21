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 Общество
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Все про:граница (3146) уголовный_кодекс (218) преступность (1046) Аброськин (432)

 Аброськин предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью о незаконном пересечении границы

аброськин

В Уголовный кодекс Украины нужно вернуть статью о незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на Facebook.

"Важно исключить физическое присутствие на территории нашей страны заезжих гастролеров, а также воров в законе, не граждан Украины. Это можно сделать через ужесточение законодательства - в частности, возвращение ст. 331 Уголовного кодекса Украины (Незаконное пересечение государственной границы). Соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов", - пишет он.

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По его словам, за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, документом предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. "Если это будет совершено повторно, то уже от трех до пяти, а если такое правонарушение совершено с использованием оружия, то от пяти до восьми", - информирует чиновник.

"По моему мнению, этот законопроект должен быть принят с незначительными доработками. Готов присоединиться к работе лично", - добавил Аброськин.
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раз в год и палка стреляет.
в смысле, даже аброськин раз в год умную мысль говорит.
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Ви праві. Це одна з небагатьох пропозицій Аброськіна, яка на даному етапі піде в загальному на користь державі.
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Ну канешно,закон под одного человека,которого михо зовут,а когда не приняли так называемый закон о "ворах в законе,то его шо то не слышно было,все устраивало и шастанья воров и гастролеров,за кацапов вообще ховайся,позорище плять
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об этом, я как раз, не подумал.
действительно, совпаденьице.
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Как с языка снял. Только скорее всего, он просто хочет народу понравицца. Всё равно не примут.
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Но, не дай бог, визовый режим с россией. Я не прав ?
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Честно? Мне фиолетово, пусть хоть вообще запретят любые перемещения через границу. Последний раз была там лет так 10 тому назад, да и то транзитом, с аэропорта на киевский вокзал, просто иначе не успевала - авиабилетов не было напрямую на Киев.. Это пусть голова болит у тех, у кого там родные или ещё какие интересы, кто на заработки туда мотается.
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Сам ты, Вова, заезжий. К тому же гастролер и пдрс.
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не столько его сколько возможности провоза Мишико чурчхеллы - очьень важьно.
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О! Обозвался шоколадный х**сос и сепар по-совместительству.(((
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а еще лучше мочить русню сразу при поимке.
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Шоколадные жополизы застыли перед Барыгой в позе "Чего изволишь хозяин".
Даешь нормы СОВКОГО законодательства.
Немного попозже введут ответственность за свободу мысли, и за возможность высказывать свое мнение.
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А что только сейчас? Или так сильно боитесь Саакашвилли, что специально под него уже два раза законы нарушаете?
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тут как бы Мишико не при чем. Этот закон нужен чтобы любую руснявыю свинособаку можно было сразу в рабство обратить или зашкврить.
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Никто торговых партнеров никуда шкварить не будет - им положена амнистия и продвижение по службе под руководством Отброскина. Шкварить будут тех, кто много себе против Петиной монархии позволяет. Выехал в Венскую оперу на денек по безвизу, а тут раз - и нету у тебя паспорта и уголовная статья. Очень удобно.
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По его словам, за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, документом предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n452428

Ну где вы увидели норму насчет кацапов. Три года грозит за въезд БЕЗ СООТВЕТСВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. Как раз под Саакашвили выписали норму, если тот будет пробовать въехать по "недействительному" украинскому паспорту.
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Этот закон не для русни , это чисто для Украинцев , сепары под этот закон не попадают , их периодически возвращают .
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Как не для русни?
К примеру мордвин заехал на крысм через переправу, потом попытался заехать через Харьков.... и все, можно треножить ундеменша и на органы потрошить.
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Давно пора, но чует мое сердце, что бояться что Саакашвили приедет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАброськин предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью о незаконном пересечении границы
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