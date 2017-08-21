 Аброськин предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью о незаконном пересечении границы

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на Facebook.
"Важно исключить физическое присутствие на территории нашей страны заезжих гастролеров, а также воров в законе, не граждан Украины. Это можно сделать через ужесточение законодательства - в частности, возвращение ст. 331 Уголовного кодекса Украины (Незаконное пересечение государственной границы). Соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты Ирина Луценко и Артур Герасимов", - пишет он.
По его словам, за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска, без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, документом предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. "Если это будет совершено повторно, то уже от трех до пяти, а если такое правонарушение совершено с использованием оружия, то от пяти до восьми", - информирует чиновник.
"По моему мнению, этот законопроект должен быть принят с незначительными доработками. Готов присоединиться к работе лично", - добавил Аброськин.
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в смысле, даже аброськин раз в год умную мысль говорит.
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действительно, совпаденьице.
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Даешь нормы СОВКОГО законодательства.
Немного попозже введут ответственность за свободу мысли, и за возможность высказывать свое мнение.
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Ну где вы увидели норму насчет кацапов. Три года грозит за въезд БЕЗ СООТВЕТСВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. Как раз под Саакашвили выписали норму, если тот будет пробовать въехать по "недействительному" украинскому паспорту.
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К примеру мордвин заехал на крысм через переправу, потом попытался заехать через Харьков.... и все, можно треножить ундеменша и на органы потрошить.
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