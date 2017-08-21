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 Политика Украины
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 Путин посетил джаз-фестиваль пропагандиста Киселева в оккупированном Крыму

путин

Президент России Владимир Путин посетил музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party, который организовал российский пропагандист Дмитрий Киселев в Коктебеле (оккупированный Крым).

"Музыка - это такой язык, как эсперанто, который не требует перевода, объединяет людей. Поздравляю вас с этим праздником!" - цитирует Путина Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

Президент РФ остался послушать выступление коллектива Якова Окуня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 18 августа прибыли в оккупированный Крым. Они посетили образовательный центр "Бухта Казачья", музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе". Путин также провел встречу с "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым. 20 августа Путин посетил образовательный форум "Таврида", который проходил в поселке Стерегущее.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Крым президента России.

До 2014 года в Коктебеле проводили фестиваль Koktebel Jazz Festival. После оккупации Крыма фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз - с 24 по 27 августа в городе Черноморск Одесской области.
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Нафіга мені це хуйло? Ви ще напишіть чи ходив він там до вітру.
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Путин на цензора суперзвезда,каждый шаг фиксирует
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Фестиваль в Крьіму єто фронт работ для Миротворца.
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ПрУТЕНь знає нотну грамоту і есперанто? Чи він вважає, що есперанто - це ті слова, якими расєянці матюкаються?
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Да по фиг, лишь бы эсперантоязычных не полез спасать...
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Это эсперанто не требует перевода? А ну, скажи шота на нём...
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лучше бы он Судак посетил в ночь с 18-ого на 19-ое августа
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Окурок создает видимость того , шо типа дела идут нормально . А на самом деле , там жопа . До февраля , будет мнооого интересного . Последние санкции США , дюже тяжелые .
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Оно с другим дебилом снова пришло бухим как в Севастополе
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Сегодня он играет джаст, а завтра - Родину продаст!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин посетил джаз-фестиваль пропагандиста Киселева в оккупированном Крыму
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