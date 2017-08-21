 Путин посетил джаз-фестиваль пропагандиста Киселева в оккупированном Крыму

"Музыка - это такой язык, как эсперанто, который не требует перевода, объединяет людей. Поздравляю вас с этим праздником!" - цитирует Путина Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".
Президент РФ остался послушать выступление коллектива Якова Окуня.
Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 18 августа прибыли в оккупированный Крым. Они посетили образовательный центр "Бухта Казачья", музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе". Путин также провел встречу с "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым. 20 августа Путин посетил образовательный форум "Таврида", который проходил в поселке Стерегущее.
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Крым президента России.
До 2014 года в Коктебеле проводили фестиваль Koktebel Jazz Festival. После оккупации Крыма фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз - с 24 по 27 августа в городе Черноморск Одесской области.
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