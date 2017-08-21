EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  253  6
Все про:Азия (28) Афганистан (176) США (13247) Трамп (1349)

 Трамп завтра сообщит о планах США в Афганистане и Южной Азии, - Белый дом

трамп

Президент США Дональд Трамп расскажет о своем решении по Афганистану вечером 21 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Военнослужащие ВСУ и дальше будут работать в Афганистане в рамках миссии НАТО, - Минобороны

"Президент Дональд Трамп обратится к национальным войскам и американскому народу завтра вечером в 21.00 (04.00 мск, 22 августа) из Форт-Майер в Арлингтоне, штат Вирджиния, чтобы рассказать о планах США в Афганистане и Южной Азии", - говорится в сообщении.

Министр обороны США Джим Мэттис выразил удовлетворение процессом разработки новой стратегии в отношении Афганистана администрацией Трампа, но не стал вдаваться в детали, сообщает Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон намерен вложить $8 млрд в усиление присутствия в Азии

Выступая в столице Иордании Аммане, Мэттис сказал, что не будет говорить об этой политике, пока Белый дом не объявит о ней официально.

Трамп заявил в субботу, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, продолжающейся 16 лет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мене, як і більшість читачів Цензора все-таки чомусь більше цікавлять плани Трампа щодо України. Бо потрібно чесно зізнатись, нічого конкретного крім голослівних заяв ми ще не чули.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не волнует вопрос почему Цензор ссылается на росСМИ в таких новостях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хвилює. Але мало. Бо там йдеться про речі, які для нас не важливі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп в политике США ничего не решает - все решает Пенс и Мэттис.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Завтра эклипс - как раз самое время что-то объявлять.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп завтра сообщит о планах США в Афганистане и Южной Азии, - Белый дом
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти