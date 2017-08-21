 Трамп завтра сообщит о планах США в Афганистане и Южной Азии, - Белый дом

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Президент Дональд Трамп обратится к национальным войскам и американскому народу завтра вечером в 21.00 (04.00 мск, 22 августа) из Форт-Майер в Арлингтоне, штат Вирджиния, чтобы рассказать о планах США в Афганистане и Южной Азии", - говорится в сообщении.
Министр обороны США Джим Мэттис выразил удовлетворение процессом разработки новой стратегии в отношении Афганистана администрацией Трампа, но не стал вдаваться в детали, сообщает Голос Америки.
Выступая в столице Иордании Аммане, Мэттис сказал, что не будет говорить об этой политике, пока Белый дом не объявит о ней официально.
Трамп заявил в субботу, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, продолжающейся 16 лет.
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