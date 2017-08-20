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Все про:лес (422) пожар (3475) ГСЧС (1323)

 Пожар в лесу на Житомирщине распространился на 122 га

пожар

Пожар возле села Майдан Копищанский (Олевский район Житомирской области), на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества, распространился на площади 122 га.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, площадь низового пожара составила 120 га, верхового - 2 га. Распространение огня остановлено. На месте происшествия продолжают работать спасатели и работники лесхоза. Развернут передвижной пункт ГСЧС.

К тушению привлечен 201 человек и 36 единиц техники.

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Блін, як же вони не встежили за поширенням ? Чому не зашкодили ?
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Очень сухо на Житомирщине и Киевщине. Брось окурок и пожар. Но завтра там дожди и пожар потушат.
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Ну огонь и карьеры олигархов - это не копатели янтаря... Вот кто главные уничтожители лесов - это люди с лопатами и помпами!!
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Ведана коли йде верхова пожежа то встежити дуже важко особливо з ранцями з водою і зілами 131 совковими!!! Навіть європейці, да і у вас з супер технікою мало що зробити можуть - останні новини по пожежам цьому підтвердження...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в лесу на Житомирщине распространился на 122 га
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