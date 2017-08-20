 Пожар в лесу на Житомирщине распространился на 122 га

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, площадь низового пожара составила 120 га, верхового - 2 га. Распространение огня остановлено. На месте происшествия продолжают работать спасатели и работники лесхоза. Развернут передвижной пункт ГСЧС.
К тушению привлечен 201 человек и 36 единиц техники.
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