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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7405) суд (21440) Сытник (426)

 Сытник об Антикоррупционном суде: "Пока законопроекта от Президента в парламенте нет"

артем сытник набу

Для ускорения принятия решений по делам о коррупции нужно создать Антикоррупционный суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

Чиновник напомнил, что соответствующий законопроект должен быть подан Президентом. "Согласно тем изменениям, которые принимались в рамках судебной реформы, там записано, что законы, которыми создаются суды, подаются Президентом. То есть толчок должен быть оттуда. Пока законопроекта от Президента в парламенте нет. Есть законопроект, который был подан депутатами, но он подавался исключительно для того, чтобы начать эту дискуссию", - отметил он.

"О необходимости создания этого института заявили все наши стратегические партнеры, которые знают ситуацию в Украине: и американское правительство, и ЕС, и МВФ. Кто должен подать закон, известно. Кто его должен рассмотреть, принять, проголосовать, также известно. То есть сейчас дело за Администрацией Президента, дело за парламентом, которые, я все же надеюсь, тест на наличие политической воли на борьбу с коррупцией осенью выдержат", - сказал он.

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"Если это не будет сделано, то мы будем иметь ситуацию, при которой дела будут передаваться в суд, актуальные дела, которые сейчас уже закончены, как о том же главе фискальной службы, на подходе дело в отношении другого экс-нардепа Украины Мартыненко, и будем их расследовать, Антикоррупционная прокуратура будет поддерживать государственное обвинение. Но это все без надлежащей судебной инстанции ничем не закончится", - подчеркнул чиновник.
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У травоядных тоже есть зубы , их только надо в угол загнать
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Какие там зубы))) уже ноги вытирали ,как хотели ,травоядные годятся только на жаркое)))
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КОГДА ПРИДЕТ НОРМАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ВСЕ ПОЯВИТСЯ , И ГЛАВНОЕ АНТИКОРУПЦИОНА\ ТЮРЬМА , БЕЗ МОБИЛОК В ОДИНОЧКАХ С БИБИЛИЕЙ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ ДОРОГ
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Порошенко - НАРОД требует чтобы наконец то НАСТОЯЩИЙ СУД в Украине появился!!! А не тот ПРОДАЖНЫЙ ПОЗОР что сейчас БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАЕТ в Украине!
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Хахаха Порошенко срать хотел на народ вместе с его требованием
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так додавит не народ а ЗАРУБЕЖ.... те кто деньги на реформы дает!! Потребуют ОТЧЕТА и ПО ПОЛНОЙ
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А народу нет разницы до своей страны?сидят и ждут,как зайцы?)))
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роза пахнет розой, как ты её не назови....
пчелы не могут воевать супротив мёда
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Как ни смешно НО ЕМУ это ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ!
ДОДАВЯТ!! Это второй пункт после БЕЗВИЗА...
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А народ Украины сидит и ждёт,когда добавлять выбранного им президента гнида))),
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Выкрутится, лапши навешает, наобещает... уже Юнкер сказал же, что Европу устраивает и антикоррупционная палата.
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Конечно выкрутится,с таким тупорылым населением)))
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раиский прихвостень вали в раисю - сам ты тупорылое ХАМЛО. Все время ники меняешь а манера выплевывания ГОВНА никак не меняется!
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А в чем я не прав?При чем тут раися?Ник зачем мне менять,я тебе с этого вся расскажу
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Не получится. Во всяком случае Трамп так тот точно потребует отчета за все деньги что вложили в Украину. Трамп в первую очередь бизнесмен и считать он как раз умеет, да и уходить от налогов и изворачиваться знает как , так что других изворачивающихся РАСКУСИТ на РАЗ!!!
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Трамп приедет и всех победит,а ты в растянутый спортивных штанишках будешь с дивана наблюдать,как растёт ВВП и твоя зарплата)))откуда вы газете такие?
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Никогда ни от кого не ждала манны небесной. Всегда РАСЧИТЫВАЛА только на себя и свою семью. Мы голодные девяностыве с двумя маленькими детьми прошли и гиперинфляцию Теперь ТОЧНО ничего не страшно!!! Так что не пугай штаниками - лучше себе Памперсы приготовь
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90 е все проходил,так что хватит скыглыть,иди жди пока Трамп тебе поможет,если сам не можешь себе помочь
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Создали кучу
"антикоррупционных" органов, которые съедают у страны миллиарды,
Результат обратный - коррупция не уменьшилась, а увеличилась... Так где
коррупция?...
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Никакого антикоррупционного суда не будет .
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Делай скрин моего комента и сохрани . Потом сможешь мне в харю его предьявить . Ок
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Он немного тупой,в его мечтах рыцари на белых конях в яблоках создают Поти коррупционной бюро,а он об этом читает в интет,сидя на диване)))
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А много ль корова дает молока?...
Да мы молока не видали пока...
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і не буде!
А для чого померла Небесна Сотня?
Для чого ми віддали Крим?
Заради безвізу?
Заради тупого зека щоб прийшов єврейський малдаван?
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Будет от этого "суда" такой же толк, как от "сытника"...
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Толка нет так как нет СУДА а есть ПРОДАЖНОЕ ЖЛОБЬЕ...
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А Сытнику держаться как бы ни ДИСКРИДИТИРОВАЛА его система тех из за которых и бедствует народ. ТАК КАК они ПРОДАЛИ свои ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ.
Те КТО ОБЯЗАНЫ блюсти законы - ТЕ ИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО НАРУШАЮТ и ОБХОДЯТ ((((
НАБУ - ДЕРЖИТЕСЬ ! НАРОД с ВАМИ!
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Приветствую ночную смену порохоботов!!! Не спите придурки?)))) Сегодня ваши коллеги из дневной смены сделали закидон в мой адрес, мол я пишу Украина с маленькой буквы...обьясню, воровскую и прогнившую украину я буду писать с маленькой буквы, поскольку этот не моя страна...моя Украина сейчас воюет на востоке с путинскими уродами, с которыми у порохоботов больше общего чем можно представить... Подумайте над этим до утра...а потом убейтесь головой ап стену!!!
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Должны продавить американцы антикор. суд, иначе это будет плевок им в лицо
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Как может верить всякий человек в здравом уме и твердой
памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого

работают во вражеском государстве, который торгует с врагом
на крови своих граждан, который, вопреки закону, имеет свой ручной
информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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"Поки що законопроекту від Президента в парламенті немає" ------- в мене така підозра, що і Президента в Україні немає. Якщо я не правий, то поправте мене, покажіть на прикладі(ах), що він в країні таки є...
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Як це нема.. А хто героїчно Саакашвілі громадянства позбавив коли той був в Америці?
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Если власть в ближайшее время не создаст действительно Независимый Антикоррупционный суд , то Народ создаст Суды Линча в каждом городе !
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Не пугайте эту власть народом... Она не из пугливых и знает "народу" цену...
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Как раз то все наоборот - эта власть очень трусливая и тупая - ее даже весь силовой блок ненавидит кроме начальства..И главное не то что они якобы знают нашу цену - а главное что МЫ знаем свою цену и Мы знаем чего МЫ хотим..
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Народ создаст суды линча))) ой ,не могу,насмешил,кого линчевали ,за 25 лет беспредела???
Суды линча могут создать американцы,а холопы могут взять 1 кг Гречко,ну иногда станцюваты на майдане
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ты по себе судишь или ты живешь не в Украине? таких тяжелых времен и такой наглости властей всех уровней за 25 лет еще не было...все когда то происходит в первый раз - народ уже на взводе, и поверь мне что эти пейсатые уже просто так не уйдут.. люди не позволят.
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Yuriy Yurieff, у такого дурачка как ты забыли спросить)))) Ложись спать дибил, утром бригадиру скажеш что забыл где пробел на клаве, он поверит без тени сомненья! )))))))
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Никакие супер-суды ничего не изменят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник об Антикоррупционном суде: "Пока законопроекта от Президента в парламенте нет"
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