 Сытник об Антикоррупционном суде: "Пока законопроекта от Президента в парламенте нет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".
Чиновник напомнил, что соответствующий законопроект должен быть подан Президентом. "Согласно тем изменениям, которые принимались в рамках судебной реформы, там записано, что законы, которыми создаются суды, подаются Президентом. То есть толчок должен быть оттуда. Пока законопроекта от Президента в парламенте нет. Есть законопроект, который был подан депутатами, но он подавался исключительно для того, чтобы начать эту дискуссию", - отметил он.
"О необходимости создания этого института заявили все наши стратегические партнеры, которые знают ситуацию в Украине: и американское правительство, и ЕС, и МВФ. Кто должен подать закон, известно. Кто его должен рассмотреть, принять, проголосовать, также известно. То есть сейчас дело за Администрацией Президента, дело за парламентом, которые, я все же надеюсь, тест на наличие политической воли на борьбу с коррупцией осенью выдержат", - сказал он.
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"Если это не будет сделано, то мы будем иметь ситуацию, при которой дела будут передаваться в суд, актуальные дела, которые сейчас уже закончены, как о том же главе фискальной службы, на подходе дело в отношении другого экс-нардепа Украины Мартыненко, и будем их расследовать, Антикоррупционная прокуратура будет поддерживать государственное обвинение. Но это все без надлежащей судебной инстанции ничем не закончится", - подчеркнул чиновник.
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пчелы не могут воевать супротив мёда
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ДОДАВЯТ!! Это второй пункт после БЕЗВИЗА...
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"антикоррупционных" органов, которые съедают у страны миллиарды,
Результат обратный - коррупция не уменьшилась, а увеличилась... Так где
коррупция?...
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Да мы молока не видали пока...
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А для чого померла Небесна Сотня?
Для чого ми віддали Крим?
Заради безвізу?
Заради тупого зека щоб прийшов єврейський малдаван?
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Те КТО ОБЯЗАНЫ блюсти законы - ТЕ ИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО НАРУШАЮТ и ОБХОДЯТ ((((
НАБУ - ДЕРЖИТЕСЬ ! НАРОД с ВАМИ!
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памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого
работают во вражеском государстве, который торгует с врагом
на крови своих граждан, который, вопреки закону, имеет свой ручной
информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Суды линча могут создать американцы,а холопы могут взять 1 кг Гречко,ну иногда станцюваты на майдане
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Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Никакие супер-суды ничего не изменят...
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