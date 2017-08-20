 Школы Авдеевки готовы к 1 сентября, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.
"Авдеевские школы готовы к 1 сентября", - пишет она. По ее словам, на ремонты школ и детских садов выделено 3,5 млн гривен: везде заменены окна, ремонтируются санузлы, завезены новые доски и парты.
По информации Геращенко, до войны в городе работали 7 школ, где учились более 2700 детей, и 7 детских садов для 1300 детей. "Теперь в прифронтовой Авдеевке работают только 5 школ и 4 сада, и из-за непростой ситуации с безопасностью сохраняется тенденция к уменьшению детей в учебных заведениях. Многие семьи выехали из Авдеевки и пока не возвращаются из-за постоянных обстрелов города", - подчеркнула первый вице-спикер.
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я не знаю, та Геращенко буде висіти
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