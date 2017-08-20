 Позиция Израиля по концлагерю Собибор в Польше граничит с "историческим предательством", - Захарова

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
При этом дипломат подчеркнула, что это ее личное мнение. Ранее в связи со скандалом вокруг музея в МИД России были вызваны послы Нидерландов, Словакии, Израиля и Польши.
"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня - я сейчас говорю в своем личном качестве - как человека позиция этого государства по данному вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", - заявила Захарова.
Она пояснила, что сначала Москве было предложено стать членом комиссии по подготовке экспозиции, а затем это предложение было "забыто и дезавуировано". Хотя, по словам представителя российского МИДа, руководство оргкомитета маскирует этот демарш тем, что приглашения российским делегатам на торжественные мероприятия, связанные с музеем, остались в силе.
Также она выразила непонимание относительно слов некоторых дипломатов Нидерландов, Словакии, Израиля и Польши, которых ранее вызывали в МИД России в связи с произошедшим, о том, что они не против участия Москвы в проекте.
"Господа, когда вы не против, вы выходите и делаете заявление на этот счет. Мы все знаем, насколько тонкокожими и чувствительными являются представители упомянутых стран по вопросам, которые непосредственно касаются их безопасности, их национальной памяти, их национальной гордости. Почему же вы вот так, спустя более чем 70 лет, можете предать память тех, кто спасал ваших отцов, дедов, матерей, кто спасал вас, вот так, на один раз, взять и предать?" - Захарова.
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Источник: https://censor.net.ua/n452420
Да,уж наспасали:в теплушках за Урал в голое поле.
И не только-евреев.
А где вы организовали т.н.Еврейскую автономную область в вашей эрефии?
Это ли не циничная насмешка над евреями?
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так что закрыть уши, и пропустить их словесный понос мимо ушей.
и думать о чем-нить приятном.
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