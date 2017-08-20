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Все про:Вторая мировая война (225) Израиль (854) история (1381) концлагерь (18) Захарова (110)

 Позиция Израиля по концлагерю Собибор в Польше граничит с "историческим предательством", - Захарова

россия собибор

Поддержка Израилем исключения России из оргкомитета по созданию музея на месте нацистского лагеря смерти для лиц еврейской национальности Собибор в Польше граничит с предательством.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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При этом дипломат подчеркнула, что это ее личное мнение. Ранее в связи со скандалом вокруг музея в МИД России были вызваны послы Нидерландов, Словакии, Израиля и Польши.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня - я сейчас говорю в своем личном качестве - как человека позиция этого государства по данному вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", - заявила Захарова.

Она пояснила, что сначала Москве было предложено стать членом комиссии по подготовке экспозиции, а затем это предложение было "забыто и дезавуировано". Хотя, по словам представителя российского МИДа, руководство оргкомитета маскирует этот демарш тем, что приглашения российским делегатам на торжественные мероприятия, связанные с музеем, остались в силе.

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Также она выразила непонимание относительно слов некоторых дипломатов Нидерландов, Словакии, Израиля и Польши, которых ранее вызывали в МИД России в связи с произошедшим, о том, что они не против участия Москвы в проекте.

"Господа, когда вы не против, вы выходите и делаете заявление на этот счет. Мы все знаем, насколько тонкокожими и чувствительными являются представители упомянутых стран по вопросам, которые непосредственно касаются их безопасности, их национальной памяти, их национальной гордости. Почему же вы вот так, спустя более чем 70 лет, можете предать память тех, кто спасал ваших отцов, дедов, матерей, кто спасал вас, вот так, на один раз, взять и предать?" - Захарова.

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Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

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Не знаю, как " историческое предательство", но истерическое пиздабольство уже началось.
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Не отбирайте у собаки будку ради этой б...ди, ее место у бордюра с фуфлыжкой бояры.
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Моня, мне одному кажется, что ещё немного и в Запоребрике станут утвержать, шо Холокост - это когда убивали исключительно граждан РФ?
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"вот так, на один раз, взять и предать?" - Захарова Источник: https://censor.net.ua/n452420" - как тяжело "Д'Артаньяну" жить на свете!!!
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Если бы Мессинг не убил Сралина, то геноцид евреев в СССР по свому размаху превзошёл и затмил жалкие достижения товарища Гитлера, соратника и союзника, которого тоже кремлевские бандиты решили развести, а тот поздно понял коварство "друзей", пошёл вабанк и чуть не обыграл закулисных кукловодов!
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тех, кто спасал ваших отцов, дедов, матерей, кто спасал вас
Источник: https://censor.net.ua/n452420


Да,уж наспасали:в теплушках за Урал в голое поле.
И не только-евреев.
А где вы организовали т.н.Еврейскую автономную область в вашей эрефии?
Это ли не циничная насмешка над евреями?
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Шо воно меле, К июню 1967 года массовые поставки советского вооружения Египту и Сирии за предшествующий период позволили этим и другим арабским странам вновь задуматься о «священном походе на Израиль»[36]
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Нет,это - восстановление исторический справедливости!
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- Мы помогали строить этот лагерь, а нас недопускают... - обиделась захерова.
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кацапы в плане истории вообще мозгом рехнулись.
так что закрыть уши, и пропустить их словесный понос мимо ушей.
и думать о чем-нить приятном.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПозиция Израиля по концлагерю Собибор в Польше граничит с "историческим предательством", - Захарова
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