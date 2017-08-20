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Все про:Иран (454) Россия (71912) Сирия (2500) Асад (220)

 Асад поблагодарил Россию, Иран и "Хезболлу" за поддержку

асад

Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что его армия, благодаря помощи союзников, включая Россию, Иран и ливанское террористическое движение "Хезболла", разрушила попытки Запада свергнуть его правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также читайте: Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте

"Их прямая поддержка - политически, экономически и военно - сделала возможными большие успехи на поле боя и уменьшила потери и тяготы войны", - заявил Асад во время телепередачи 20 августа.

Однако он отметил, что "битва продолжается", и говорить о победе в гражданской войне, которая началась в его стране шесть с половиной лет назад, еще слишком рано. Асад сказал, что не будет восстанавливать дипломатические связи или другие формы сотрудничества со странами, которые поддерживают "террористов" в Сирии. Соединенные Штаты и большинство европейских стран закрыли свои посольства в Дамаске после того, как в 2011 году правительство начало подавлять акции протестующих.

Асад также выразил поддержку ряда инициатив Москвы о прекращении обстрелов, заявив, что Дамаск "заинтересован в их успехе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если и есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев, то к Минобороны РФ это не имеет никакого отношения, - Песков

В то же время он раскритиковал предложения США по "безопасным зонам", которые президент США Дональд Трамп ранее в этом году надеялся развить по совместной инициативе с Москвой.

По словам Асада, такие зоны "только покрывают террористов".

Президент США Дональд Трамп в январе заявил, что он стремится создать специальные зоны, где сирийцы, спасающиеся от войны, могут жить в безопасности от боевых действий, а не бежать из страны, чтобы стать беженцами в Соединенных Штатах или Европе. Трамп поручил соответствующим американским ведомствам проработать детали плана.

США заявляют, что готовы к сотрудничеству с Россией в урегулировании сирийского кризиса. При этом США, как и еще ряд стран, весь Европейский союз и Лига арабских государств, признали именно сирийскую оппозицию законным представителем сирийского народа.

В результате войны в Сирии, продолжающейся с начала 2011 года, погибли сотни тысяч людей, а миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Хезболла" считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболла" не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке "Гиена" расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что "Хезболла" не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.
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как не поблагодарить за убийства детей?!... это дело святое, скрЭпное!!...
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Да если бы не Путен, в Сирии ИГИЛ бы детям квартиры дарил
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Молодец, чует слив, заганяет подельников..
Настоящий хуйловец😂
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Поблагодарило оно... хуйло и само счастливо что столько людей уничтожило
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Если бы еще Ына сюда и земные варвары все в сборе
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Террористы и диктаторы всех стран, объединяйтесь!
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В Москві вже з"їзд терористів світу був, незабаряться і за наступним !!!)))
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Если в перечне стран сирия следует через запятую с ираном а потом с росисей я спокоен Правильным путем идете товагищи
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мені здається, спасибі, перехрестився, що очі у ньго зомбі,це по сучасному так говорять, а я скажу - мерця - це моя суб"єктивна точка зору
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разрушила попытки Запада свергнуть его правительство
- не кажи "гоп", поки не перескочив! (С) українська народна мудрість
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Спалил кремлевскую контору которая является матерью мирового терроризма. Забыл еще Игил поблагодарить.
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Исчё не вечер . Чичас вылезет пабедоносный катях . Знай наших , диды ведь ваевале .
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Тобто спокою там довго не буде.
А біженці будуть нести лоукост-тероризм а Европу.
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а вот в Немытой зато исконно русские названия ))))
Асад поблагодарил Россию, Иран и "Хезболлу" за поддержку - Цензор.НЕТ 1915
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:D
Зате в Московії ісконноруська назва міста - бург
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Ибо мацкавитам со времён петьки первава германцы страну в порядок приводили . Пидорашка оказалась гавённейшей страной , потому и немаки не особо преуспели ...
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Шо ты хотело высрать , убогое из-за поребрика ? Али токмо копипастить могёшь ?
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а это что - ваше кацапское слово...?
когда это слово только появилось - вы кацапы ещё квакали в болотах...
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Эх незадача Арафат почил в бозе а так бы и ему благодарности достались бы
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Россию, Иран и "Хезболлу" (с)

В достойной компании оказались козломордые.

С чем-и поздравляю.
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Тоже обратил внимание . Изгой цалуецца в губы с отщепенцами и опущенными . Тьфу , срамота ...
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женщин и детей убили десятки тысяч , ишак этот асад, лижьбы усидеть на троне, воююет со своим народом, настоящий диктатор, я надеюсь сша додавят этот арабский совок
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между прочим путин начинает им вбивать в умы - они скоро и нас скинут. в рашке бунт будет,а в Америке импичмент. Он им говорит открытым тестом - так что получается это можно любого из нас скинуть и назвать это революция Роз?
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Трамп дельный план предложил. и пусть эти поселения охраняет спец. наз США.
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Одно 3/14дрило поблагодарило других 3/14дарасов...
Де тут новость - то?
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Захід загрався. З Асадом загрався, з "Хезболлою" загрався, з Іраном і його революцією теж загрався свого часу, а особливо загрався з тіньовим паханом всієї тієї шобли - кацапстаном. Тепер Заходу прийдеться добряче ригати, щоб зберегти НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІІ такий улюблений спокій і свою автентичність та забезпечити своїм громадянам безпеку від терактів. Тількизараз до західних демократій починає доходити, що кацапи ведуть глобальну війну на стороні Зла з усіма, хто це зло не сповідує,в тому числі і з західними демократіями. І війна ця ведеться до повного знищення однієї зі сторін.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАсад поблагодарил Россию, Иран и "Хезболлу" за поддержку
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