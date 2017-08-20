 Асад поблагодарил Россию, Иран и "Хезболлу" за поддержку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Их прямая поддержка - политически, экономически и военно - сделала возможными большие успехи на поле боя и уменьшила потери и тяготы войны", - заявил Асад во время телепередачи 20 августа.
Однако он отметил, что "битва продолжается", и говорить о победе в гражданской войне, которая началась в его стране шесть с половиной лет назад, еще слишком рано. Асад сказал, что не будет восстанавливать дипломатические связи или другие формы сотрудничества со странами, которые поддерживают "террористов" в Сирии. Соединенные Штаты и большинство европейских стран закрыли свои посольства в Дамаске после того, как в 2011 году правительство начало подавлять акции протестующих.
Асад также выразил поддержку ряда инициатив Москвы о прекращении обстрелов, заявив, что Дамаск "заинтересован в их успехе".
В то же время он раскритиковал предложения США по "безопасным зонам", которые президент США Дональд Трамп ранее в этом году надеялся развить по совместной инициативе с Москвой.
По словам Асада, такие зоны "только покрывают террористов".
Президент США Дональд Трамп в январе заявил, что он стремится создать специальные зоны, где сирийцы, спасающиеся от войны, могут жить в безопасности от боевых действий, а не бежать из страны, чтобы стать беженцами в Соединенных Штатах или Европе. Трамп поручил соответствующим американским ведомствам проработать детали плана.
США заявляют, что готовы к сотрудничеству с Россией в урегулировании сирийского кризиса. При этом США, как и еще ряд стран, весь Европейский союз и Лига арабских государств, признали именно сирийскую оппозицию законным представителем сирийского народа.
В результате войны в Сирии, продолжающейся с начала 2011 года, погибли сотни тысяч людей, а миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.
Хезболла" считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболла" не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке "Гиена" расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что "Хезболла" не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.
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убитьприсыпать пеплом....
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Настоящий хуйловец😂
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- не кажи "гоп", поки не перескочив! (С) українська народна мудрість
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А біженці будуть нести лоукост-тероризм а Европу.
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Зате в Московії ісконноруська назва міста - бург
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когда это слово только появилось - вы кацапы ещё квакали в болотах...
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В достойной компании оказались козломордые.
С чем-и поздравляю.
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Де тут новость - то?
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