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 Политика Украины
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 Суд по делу Онищенко можно завершить за два-три месяца, - Сытник

онищенко

Дело объявленного в розыск народного депутата Александра Онищенко суды могут рассмотреть за несколько месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

"Это большое дело: большое количество свидетелей, большое количество документов. И для того чтобы его рассматривать, его нужно слушать каждый день. И тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат", - сказал он.

"Дело мы направили в Соломенский суд. Соломенский суд поигрался, пытался выпустить основного из фигурантов по этому делу. После того как этот вопрос был решен, все же было передано дело в апелляционный суд для определения подсудности. Хотя сначала суд приступил к рассмотрению, а затем передал. И два месяца уже потеряно на самом деле", - добавил чиновник.

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

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Для начала неплохо было бы поймать самого Онищенко .
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Циркова вистава від корумпованих борцунів з корупцією триває!!!! Рехворми великих рехворматорів набирають обертів !!!)))
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Многих можно было поймать и впаять тварям большшие сроки . Но в прокуратуре и судах до сих пор сидят ублюдки корупционеры .И покрывает их кто ? = правильно .тот кто в первых креслах сидит
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якщо злодій не в інтерполі, то його країна не вважає його злодієм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу Онищенко можно завершить за два-три месяца, - Сытник
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