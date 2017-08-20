 Суд по делу Онищенко можно завершить за два-три месяца, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".
"Это большое дело: большое количество свидетелей, большое количество документов. И для того чтобы его рассматривать, его нужно слушать каждый день. И тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат", - сказал он.
"Дело мы направили в Соломенский суд. Соломенский суд поигрался, пытался выпустить основного из фигурантов по этому делу. После того как этот вопрос был решен, все же было передано дело в апелляционный суд для определения подсудности. Хотя сначала суд приступил к рассмотрению, а затем передал. И два месяца уже потеряно на самом деле", - добавил чиновник.
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
301 7
Материалы по теме: Дело против Онищенко
Суд Львова выпустил из СИЗО фигуранта "дела Онищенко" - Постного(12)
Беглый нардеп Онищенко утверждает, что Испания предоставила его матери политическое убежище(27)
Фигуранта "газового дела" Постного пытаются арестовать в суде Львова по другому эпизоду(4)
Новое дело против Постного связано с "Полтаванефтегазобычей"(8)
Суд перечеркнул все фантазии экс-«регионала» Александра Онищенко о депутатстве(0)
Постному начали избирать меру пресечения(3)
САП планирует вручить Постному новое подозрение до конца дня. ФОТОрепортаж(10)
Ответить
Ответить
югик тебя там ждут...
кГасиво ты говоГил и так скурвился пёс...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить