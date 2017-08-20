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Все про:украинский язык (667) ВНО (165) Карандий (17)

 В следующем году тестирование по украинскому языку и литературе будет двухуровневым, - глава УЦОКО Карандий

карандий

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе в 2018 году будет иметь два уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий в интервью ZN.UA.

"В следующем году тестирование по украинскому языку и литературе будет двухуровневым: более сложный и более легкий тест", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в следующем году тесты ВНО будут сдавать не только школьники, но и выпускники колледжей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карандий о новациях ВНО-2018: Двухуровневый экзамен по иностранным языкам с аудированием и тестирование для выпускников ПТУ

Напомним, ВНО в 2017 году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовской области.
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Жах, реклама на языке агрессора.Чем же ему помочь,миллиардеру бедному,который из брехни не вылезает?
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кот - где оригинал посмотреть...?
не эту Таису Гайду - а откуда она это взяла...\ну ради интереса...\
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Шо то вы тестируете, тестируете,а грамотность населения все ниже и ниже.
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Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя! (С)
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Я надеюсь, легкий тест - часть сложного, а не костыль для русскочелюстных дебилов?
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Два мало требба чотири '. Долбойоби
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должно быть все очень жестко и справедливо, если ты живеш в Украине и не можеш пройти тесты на украинском языке - накуй с пляжа, в кацапию или в фейковые "республики"
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Думайте, прежде чем писать. Тем более, писать жирным шрифтом. И тем более, если сами пишите на русском.
Тесты могут быть разные. Такие, как для среднестатистического украиноговорящего и такие, как для абитуриентов лингвистических ВУЗов. Это есть две большие разницы. На мой взгляд, до сих пор сдавали все тесты, как для лингвистов. Надеюсь, что нововведения с двумя уровнями исправят ситуацию.
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Кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит, как надо делать.
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Що таке мапа ?
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А смисл ? Для чого і для КОГО два рівні ? Як відбиратимуть / розрізнятимуть, кому - який ?

Також для мене зі статті не зрозуміло, чи йдеться про окремі тести з мови і літератури, чи це один - мова та література.
Об*єднання тесту на володіння мовою та знаннями з літератури є не правильним.
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Во во . нужно учить математику и английские . а эту гуманитарку по желанию .
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Напевне по бажанню, так розумію послаблення для східних областей і тих, кто вчився в російськомовній школі .
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Це - смішно. Йдеться про державну мову. Які послаблення ?
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Ну не знаю, а якщо вони зовсім її не знають ? складне питання .
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Та не знали вже два десятки років, =нє панімалі=, =гаваріть не хатєлі=, =насільственная украінізація=, і напослаблялися донесхочу ...
А тепер розплачуємося.
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Така була державна політика, в нас наприклад вже нема російськомовних шкіл, а в декотрих областях їх більше ніж українських .
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... а в декотрих областях їх більше ніж українських.

Значить, кретинізм зберігається. Мало крові проллялося. Для когось.
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странно да? при СССР были и украинские школы и русские , а при незалежной украинских нет .
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При СРСР в нас із 40 шкіл українських було всього дві, черга була на роки .
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У вас это где ? Бо у нас было пополам . Возле меня была и русская и украинская .Куда хочешь туда и иди .
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Не ври, задолбали уже вранье писать, не было ни каких очередей, в какие классы хотели в такие и шли. Хватит врать!
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Тим більше, ідеться ж про ДЕРЖАВНІ =російськомовні= школи, правда ?
Чи Ви уявляєте, щоб тут, у Монреалі, була ДЕРЖАВНА (квебекська) німецька школа або іспанська ?
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Але там ідеться про іноземні мови. До чого тут державна ?
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это у них "тренд" такой сейчас - всё поменять на два уровня - создаём вид бурной деятельности
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До того, що рівень знання державної мови може бути різним: достатнім для працевлаштування у різних закладах країни та поглибленим- для закладів, що пов'язані із лингвістикою.
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А что тут непонятного. Если ты рулишь, к примеру, в технический ВУЗ, сдаешь более легкий тест. А если в лингвистический- то более сложный. Всё логично и справедливо. Как и по английскому. Если учился в обычной школе и не собираешься поступать в ин.яз- то тест более простой. А вот если рулишь в ин.яз после гимназии с английским уклоном- то тест сложнее.
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Историю вообще можно не учить . каждый год переписуется . 30 лет назад люди учили одну историю . сейчас всё с точностью до наоборот . Вот тебе и конфликт поколений .Взяточников ректоров нужно ловить а не этим бредом заниматься .
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Вчіть факти, інтерепретацію лишіть на власний розсуд .
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Я сам історик, берете документи і вивчаєте, обов'язково з різних сторін і бажано копії орігіналів .
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Нічого смішного, то що ви звете історією це суб'єктивна думка котрогось історика, в той час як багато бібліотек переведені в електроний формат і гуглперекладач у вільному доступі, та же бібліотека Конгреса у вільному доступі .
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Вот пришёл ребёнок в пятый класс . взял оригинал и изучает себе .
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А ви про це, тут да, на даний момент нема нормального підручника історії .
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идиотизм косит ряды министерв и их приближенных. Вы составьте хоть один уровень без "жопы с ручкой". А потом уже уровни создавайте.
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Всё для простых людей, чтобы легче им было! Богатый человек покупающий должность уж справку о совершенном владении украинским языком как-нибудь купит! Чай не в Германии живем!
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Яку довідку, якщо він не знає української що йому та довідка дасть, спілкуватись то будуть українською .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ следующем году тестирование по украинскому языку и литературе будет двухуровневым, - глава УЦОКО Карандий
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