 В следующем году тестирование по украинскому языку и литературе будет двухуровневым, - глава УЦОКО Карандий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий в интервью ZN.UA.
"В следующем году тестирование по украинскому языку и литературе будет двухуровневым: более сложный и более легкий тест", - сказал он.
Кроме того, по его словам, в следующем году тесты ВНО будут сдавать не только школьники, но и выпускники колледжей.
Напомним, ВНО в 2017 году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовской области.
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Школьные выпускные экзамены в следующем году пройдут в форме ВНО, - глава Центра оценивания качества образования Карандий(7)
"Подобные обращения были в предыдущие периоды, были в этом году, будут и в дальнейшем", - директор УЦОКО Карандий о предложениях подделать результаты ВНО(3)
В тестах ВНО в этом году появятся задания открытого типа, - директор УЦОКО Карандий(5)
Возможность вмешательства в систему ВНО в этом году сведена до минимума, - директор УЦОКО Карандий(2)
Определены основные даты ВНО-2016. ВИДЕО(5)
Электронная база тестовых заданий для ВНО утеряна, - глава Центра оценивания качества образования Карандий(89)
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не эту Таису Гайду - а откуда она это взяла...\ну ради интереса...\
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Тесты могут быть разные. Такие, как для среднестатистического украиноговорящего и такие, как для абитуриентов лингвистических ВУЗов. Это есть две большие разницы. На мой взгляд, до сих пор сдавали все тесты, как для лингвистов. Надеюсь, что нововведения с двумя уровнями исправят ситуацию.
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Також для мене зі статті не зрозуміло, чи йдеться про окремі тести з мови і літератури, чи це один - мова та література.
Об*єднання тесту на володіння мовою та знаннями з літератури є не правильним.
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А тепер розплачуємося.
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Значить, кретинізм зберігається. Мало крові проллялося. Для когось.
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Чи Ви уявляєте, щоб тут, у Монреалі, була ДЕРЖАВНА (квебекська) німецька школа або іспанська ?
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Источник: https://censor.net.ua/n452416
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мальчікаязьік в трусіках!
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