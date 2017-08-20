 Военный комиссар, требовавший взятки за уклонение от призыва, предстанет перед судом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал от военнообязанных лиц и их родителей неправомерную выгоду за содействие в непризыве на военную службу. При этом неправомерная выгода выражалась в денежных средствах (от 5 тыс. грн до 500 долларов США) и других материальных благах, в частности, ремонте автомобиля взяточника.
Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
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Чітко ж написано у відповідь на твій комент.
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Взяткодавці в рази переважають хабарників.
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А в тому, що крім тисяч справ на хабарників, тоді ще з'являться сотні тисяч справ на взяткодавців.
Масштаби можеш уявити? Це зараз конче необхідно робити?
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комиссар вымогал, а виноваты те, кто платил.
это как обвинить весь украинский народ в том, что шоколадно-рыгынальная власть страну обворовывает.
нуахули? они ж налоги платят, которые требует (вымогает) от них гос-во.
наверняка этим провоцируют власть воровать эти деньги.
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>> Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал...
ну и кто тут перекручивает правду и факты на 180 градусов?
ты видишь где-то в статье фразу "полковнику постоянно предлагали и вручали..."?
я - нет.
так зачем ты виновных и виновника местами меняешь???
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А тепер розкажи, за що міг ВИМАГАТИ хабаря комісар у призовника?
За те, що призовник рветься в армію, а гнида комісар його туди без хабаря не пускає?
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теоретически, призывник мог быть даже не пригоден к службе.
счас важно, по какой конкретно причине комиссар пользовался своим служебным положением?
он делал это не один раз и не два, а настолько много и часто, что вымогательства у него были поставлены на конвеер, и он брал взятки даже бартером. разве это не очевидно?
от теперь пусть этот гандон и отчитывается за каждого, с кого и за что он вымогал деньги.
и не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.
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А з логікою починай товаришувати.
Взяткодавці таке ж зло, як і хабарники. І таке ж карне зло.
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>> Не перекручуй- це вони пропонували, аби до призову не попасти.
ты ж написал?
я тебя поправил:
>> Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал...
ты суть на 180 градусов исковеркал, сразу сделав потерпевших призывников виновниками, а виновного комиссара - потерпевшим от призывников.
нигде не написано, что призывники его табунами преследовали, ловили, связывали, и насильно взятку давали. а так же нигде не написано, что призывники вообще предлагали взятку!
поэтому логику правь у себя!
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Упырь-упырем. туда ему и дорога (как погоны сорвут).
Не понимаю, кто платил.
Тут сидишь ждешь, когда позвонят из РВК (хоть почти полтинник), а эти бабло платят, чтобы их детишек не дернули...
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