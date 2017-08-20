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 Общество
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Все про:взятка (4392) Винницкая область (454) призыв (439) военкомат (169)

 Военный комиссар, требовавший взятки за уклонение от призыва, предстанет перед судом

взятка одесчина

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара одного из районных военкоматов области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал от военнообязанных лиц и их родителей неправомерную выгоду за содействие в непризыве на военную службу. При этом неправомерная выгода выражалась в денежных средствах (от 5 тыс. грн до 500 долларов США) и других материальных благах, в частности, ремонте автомобиля взяточника.

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

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Не, этого посодют. Не делился, а такое не прощается.
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Биткойнами надо было брать, или борзыми щенками...
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Таких "комиссаров" ,даже я из Англии,могу НАЗВАТЬ ДЕСЯТКАМИ!!!А то и СОТНЯМИ!!!Просто им ничего не будет-они ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ "ЛЮДИ"!!!...Вернее УРОДЫ!!!...
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С него и взятки гладки. (Народная поговорка)
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И после суда шагом марш на ПЕРЕДОВУЮ грехи замаливать. А то св-о--ло-та и таким образом во время войны наживается.
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Будет оправдан, повышен в звании и переведён на более высокую должность.....
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Это такой авто гибридный. для гибридных полицаев, потому как написать полицейских - рука не поднимается...почему то
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А що із взяткодавцями? Це мене не менше цікавить.
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Сашко,ну ты дайош,это же коровы,курицы,кормильцы вобчем,их нельзя даже пугать,а то нестись и доится не будут
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Проблеми стада та пастухів мене не цікавлять.
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Це ж я просто так образно взяткодателей назвал,а ты уже в позу
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Тебе не поймешь,то тебе интересно,в следующем посте уже не интересно ,сашко,не грай
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Мене не цікавлять проблеми їх взаємовідносин- перелякають пастухи стадо чи ні.
Чітко ж написано у відповідь на твій комент.
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Две заинтересованные стороны и двойная секретность. Может сначала узнать, что берёт, а не ловить на первой, контрольной, а потом установить прослушку, но не факт, что будет в одном и том-же месте брать, с другой стороны, благодаря прослушке, - можно узнать - где, как и что...
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Не треба відкривати Америку- для таких справ є напрацьовані методи. От тільки тоді десятками карні справи треба бути відкривати по епізоду одного такого "комісара".
Взяткодавці в рази переважають хабарників.
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Я показал, что решение может быть найдено моментально, возможно, что и не самое лучшее, а наработки есть и если ВР не хочет с ними знакомиться, то этим должно заняться гражданское общество. Главное в любом деле - увидеть проблему или момент до этих пор никем не замеченные...
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Не в цьому проблема, що хтось щось не хоче чи не може зробити.
А в тому, що крім тисяч справ на хабарників, тоді ще з'являться сотні тисяч справ на взяткодавців.
Масштаби можеш уявити? Це зараз конче необхідно робити?
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Это так, но создаются прецеденты, которые не искореняют, но уменьшают проблемы.
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офуенная логика.
комиссар вымогал, а виноваты те, кто платил.

это как обвинить весь украинский народ в том, что шоколадно-рыгынальная власть страну обворовывает.
нуахули? они ж налоги платят, которые требует (вымогает) от них гос-во.
наверняка этим провоцируют власть воровать эти деньги.
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Не перекручуй- це вони пропонували, аби до призову не попасти.
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я не поленился, и еще раз перечитал! Итак:

>> Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал...

ну и кто тут перекручивает правду и факты на 180 градусов?
ты видишь где-то в статье фразу "полковнику постоянно предлагали и вручали..."?
я - нет.
так зачем ты виновных и виновника местами меняешь???
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Це добре, що ти не лінивий-та це лише юридичне формулювання статі закону.
А тепер розкажи, за що міг ВИМАГАТИ хабаря комісар у призовника?
За те, що призовник рветься в армію, а гнида комісар його туди без хабаря не пускає?
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да какая разница?
теоретически, призывник мог быть даже не пригоден к службе.
счас важно, по какой конкретно причине комиссар пользовался своим служебным положением?
он делал это не один раз и не два, а настолько много и часто, что вымогательства у него были поставлены на конвеер, и он брал взятки даже бартером. разве это не очевидно?

от теперь пусть этот гандон и отчитывается за каждого, с кого и за что он вымогал деньги.
и не нужно перекладывать с больной головы на здоровую.
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Я десь виправдовував комісара?
А з логікою починай товаришувати.
Взяткодавці таке ж зло, як і хабарники. І таке ж карне зло.
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ты напрямую оправдывал комиссара, и обвинял потерпевших.
>> Не перекручуй- це вони пропонували, аби до призову не попасти.
ты ж написал?
я тебя поправил:
>> Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, подполковник в течение 2017 года незаконно требовал и получал...

ты суть на 180 градусов исковеркал, сразу сделав потерпевших призывников виновниками, а виновного комиссара - потерпевшим от призывников.
нигде не написано, что призывники его табунами преследовали, ловили, связывали, и насильно взятку давали. а так же нигде не написано, что призывники вообще предлагали взятку!
поэтому логику правь у себя!
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начнём ч того, что суд - гавно. какая рулетка интересная.
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Не понимаю. От слова - вообще.
Упырь-упырем. туда ему и дорога (как погоны сорвут).
Не понимаю, кто платил.
Тут сидишь ждешь, когда позвонят из РВК (хоть почти полтинник), а эти бабло платят, чтобы их детишек не дернули...
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суд оштрафує воєнкома на 500 гр. та відновить на посаді.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоенный комиссар, требовавший взятки за уклонение от призыва, предстанет перед судом
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