EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  2342  34
Материалы по теме:
Все про:Крым (20501) Россия (71912) политзаключенные (662) крымские татары (1659)

 Крымчанин Зейтуллаев прекратил голодовку и написал отказ от гражданства РФ

зейтуллаев

Крымскотатарский политзаключенный Руслан Зейтуллаев, осужденный в России по делу "Хизб ут-Тахрир", прекратил голодовку перед этапированием в Республику Башкортостан.

Об этом сообщила корреспондент LB.ua со ссылкой на жену Зейтуллаева Мерьем, которая посетила его в СИЗО Ростова 11 августа, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаева этапируют в российскую Башкирию

Зейтуллаев написал отказ от гражданства РФ и просил украинский МИД не забывать о нем.

Напомним, 27 июля, Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания

Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский режим продолжает наступление на всех несогласных с оккупацией, - заявление МИД о ситуации с арестами татар

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А як він набув кацапське громадянство? Зразу відповідаю - це просто запитання, справді цікаво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рашисти всім в криму своє гавняне громадянство присвоїли автоматично, і якщо ти не хотів мав написати таку заяву, але автоматично мав покинути крим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полнейшая херня. насильно русня паспорта не раздавала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одним словом, дали без заяви про вихід з українського і без заяви про бажання набути кацапське. Навіть свою конституцію фейкову порушили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стоп. Значит был у этого хитрожопого татарина мордовский эрзацаусвайс?
С какого хера теперь он пишет жалистные письма Украинскому государству??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто небудь в курсе с каких пор в Украине разблокировали mail.ru? Провайдер - "укртелеком"
 показать весь комментарий
Ответить
 
а его блокировали?
у меня тоже открывается, провайдер не укуртелеком
вроде ж блочили 3 ресурса: одноглазников, вконтактике и яндекс
 показать весь комментарий
Ответить
 
Mail.сру так же должен был быть заблокирован. Киевстар кстати блокирует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ради интереса решил проверить - и у меня тоже просто так заходит на майлру, причем провайдер другой (не укртелеком)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто,окромя хуйлорассии,не может быть террористом,даже те,которые об этом даже и не собирались думать.Хуйло настаивает на этом исключительном праве для рассии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия признала Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией[4]. В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль[5]. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман[6] и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма[7][8]. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется[9][аффилированный источник? 552 дня]. Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм[10]. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств[11], во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена [12]
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всем рекомендую зайти на украинскую Википедию и прочитать об Хизб ут-Тахрир. Там єта информация изложена по другому, чем приведенной тут российской Википедии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся єта информация есть и в украинской Википедии, где написано многое по другому, чем в предвзятой российской. Видимо вьі из россии и не понимаете, что єто не тероризм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хизб ут-Тахрир - исламская политическая партия, целью которой является возобновление Исламского образа жизни посредством установления государства Халифат.

https://hizb.org.ua/ru/about-hizb-ut-tahrir.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Преследование по национальному и религиозному признаках есть характеристика россии как тоталитарного государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три раза перечитал статью. Так и не понял - на 12 лет приговорили или на 15?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все члены "суда" должны быть повешены по приговору международного трибунала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суть деятельности Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, это восстановление Османской империи.

"Мусульмане Крыма собрались, чтобы в очередной раз вспомнить о трагической дате распада исламского государства в Турции 28 раджаб 1342г.х., когда руками английского агента Мустафы Кемаля было упразднено единственное государство, притворявшее законы Аллаха на земле.

Его участники держали в руках флаги и знамена Пророка Мухаммада (с.а.с.), которые сегодня ошибочно, а зачастую намеренно, ассоциируют с терроризмом. На акции также можно было увидеть плакаты с надписями: «Халифат - нужда всей уммы», «Халифат - обещание Аллаха», «Мы - единая умма», «Только Халифат защищает нашу религию и Пророка», «89 лет без Халифата - великая трагедия Уммы», «Возвысь флаг, который возвысил тебя», «Капитализм - гнет, ислам - справедливость».
Организаторы ставили целью донести мысль о том, что восстановление Халифата является обязанностью и ответственностью перед Аллахом, так как с его падением, прекратилось полное претворение исламского законодательства."
https://hizb.org.ua/ru/in-ukraine/4739-office/press-releases-ukraine/106121-v-stolitse-ar-krym-g-simferopole-khizb-ut-takhrir-v-ukraine-provel-miting-odna-umma-odin-flag-priurochennyj-k-89-godovshchine-raspada-khalifata.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чей Крьім по международному законодательству?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исламского Халифата (по версии Хизб ут-Тахрир)
 показать весь комментарий
Ответить
 
свинособаки визжат, когда прогоняют из страны их журнаШлюх...
я считаю нужно что то менять!... а конкретно, как пидоРасия, сажать их в тюрьму!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суть єтого дела - осуждение гражданина Украиньі судом россии, которьій в Крьіму незаконньій. Любой международньій суд не признает приговор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У него было российское гражданство, он знал на что шел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А с какого перепугу он тогда написал отказ от гражданства россии??? Вы потеряли причинно-следственную связь.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымчанин Зейтуллаев прекратил голодовку и написал отказ от гражданства РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти