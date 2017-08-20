 Крымчанин Зейтуллаев прекратил голодовку и написал отказ от гражданства РФ

Об этом сообщила корреспондент LB.ua со ссылкой на жену Зейтуллаева Мерьем, которая посетила его в СИЗО Ростова 11 августа, передает Цензор.НЕТ.
Зейтуллаев написал отказ от гражданства РФ и просил украинский МИД не забывать о нем.
Напомним, 27 июля, Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания
Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
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С какого хера теперь он пишет жалистные письма Украинскому государству??
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у меня тоже открывается, провайдер не укуртелеком
вроде ж блочили 3 ресурса: одноглазников, вконтактике и яндекс
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https://hizb.org.ua/ru/in-ukraine/4739-office/press-releases-ukraine/106121-v-stolitse-ar-krym-g-simferopole-khizb-ut-takhrir-v-ukraine-provel-miting-odna-umma-odin-flag-priurochennyj-k-89-godovshchine-raspada-khalifata.html
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https://hizb.org.ua/ru/about-hizb-ut-tahrir.html
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"Мусульмане Крыма собрались, чтобы в очередной раз вспомнить о трагической дате распада исламского государства в Турции 28 раджаб 1342г.х., когда руками английского агента Мустафы Кемаля было упразднено единственное государство, притворявшее законы Аллаха на земле.
Его участники держали в руках флаги и знамена Пророка Мухаммада (с.а.с.), которые сегодня ошибочно, а зачастую намеренно, ассоциируют с терроризмом. На акции также можно было увидеть плакаты с надписями: «Халифат - нужда всей уммы», «Халифат - обещание Аллаха», «Мы - единая умма», «Только Халифат защищает нашу религию и Пророка», «89 лет без Халифата - великая трагедия Уммы», «Возвысь флаг, который возвысил тебя», «Капитализм - гнет, ислам - справедливость».
Организаторы ставили целью донести мысль о том, что восстановление Халифата является обязанностью и ответственностью перед Аллахом, так как с его падением, прекратилось полное претворение исламского законодательства."
https://hizb.org.ua/ru/in-ukraine/4739-office/press-releases-ukraine/106121-v-stolitse-ar-krym-g-simferopole-khizb-ut-takhrir-v-ukraine-provel-miting-odna-umma-odin-flag-priurochennyj-k-89-godovshchine-raspada-khalifata.html
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я считаю нужно что то менять!... а конкретно, как пидоРасия, сажать их в тюрьму!....
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