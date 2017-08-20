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 Украинские гимнасты завоевали "серебро" на Универсиаде

универсиада

На летней Универсиаде-2017 в тайваньском городе Тайбэй украинские гимнасты завоевали серебряную медаль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, украинская команда (Олег Верняев, Евгений Юденков, Владислав Гривко, Игорь Радивилов и Петр Пахниюк) стала второй в командных соревнованиях с результатом 257.900 балла. Первое место досталось сборной Японии (260.225 балла), третье - России (253.150).

Верняев на 6 снарядах показал лучший результат среди 122 спортсменов - 87.150 балла.

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Не переживайте, дон Пэдро не забудет себя ими пропиарить
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" Пиар всегда, пиар на всем!!! Вот лозунг мой и солнца"" -майже по Маяковському !!!)))
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А ПОЧЕМУ петя не "выступал"???С его "фигурой",да на "коне"???...
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У по торту киевскому полюбому получат, сам бы не отказался, но по такой цене как щас это уже роскош
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нет на Вас ревы... Он бы Вам сказал за тортики)))))
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А мне глубоко по....й какое место занял Пэдро на универсиаде!
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