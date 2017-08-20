 Украинские гимнасты завоевали "серебро" на Универсиаде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, украинская команда (Олег Верняев, Евгений Юденков, Владислав Гривко, Игорь Радивилов и Петр Пахниюк) стала второй в командных соревнованиях с результатом 257.900 балла. Первое место досталось сборной Японии (260.225 балла), третье - России (253.150).
Верняев на 6 снарядах показал лучший результат среди 122 спортсменов - 87.150 балла.
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Так тримати !
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