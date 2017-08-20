 Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на 20:02 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается.
"Сложность тушения пожара заключается в отсутствии источников водоснабжения, поэтому тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по ее периметру с помощью автотракторной техники было проорано минерализованные полосы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, В Киеве произошло возгорание травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.