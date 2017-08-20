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 Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве продолжается ликвидация возгорания травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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По состоянию на 20:02 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается.



"Сложность тушения пожара заключается в отсутствии источников водоснабжения, поэтому тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников. Чтобы предотвратить распространение пожара на большую площадь, по ее периметру с помощью автотракторной техники было проорано минерализованные полосы", - говорится в сообщении.

Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС 01

Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС 02

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Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС 03

Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС 04

Пожар возле Броварского проспекта в Киеве локализован, - ГСЧС 05


Как сообщалось ранее, В Киеве произошло возгорание травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.
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