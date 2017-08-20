 Сытник: "Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.
"Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ", - сказал он.
"Их очень много. И они касаются не только меня или моего первого заместителя, но и наших сотрудников", - отметил Сытник.
При этом он не смог назвать точное количество производство в отношении сотрудников НАБУ.
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Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал.
А тем, что не врет.
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пора ссаными тряпками всю эту мразь с насиженных мест гнать.
и из гпу, и каб. министров, и военных генералов, и собственно, самого гаранта.
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https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/1592769470756829/
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