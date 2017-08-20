EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  362  12
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1935) ГПУ (8848) уголовное дело (2323) Сытник (424)

 Сытник: "Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ"

сытник

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла несколько уголовных производств в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

"Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ", - сказал он.

"Их очень много. И они касаются не только меня или моего первого заместителя, но и наших сотрудников", - отметил Сытник.

При этом он не смог назвать точное количество производство в отношении сотрудников НАБУ.

Читайте также: Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Да поймите же!
Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал.
А тем, что не врет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Присоединяйтес барон, присоединяйтесь!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как интересно.
пора ссаными тряпками всю эту мразь с насиженных мест гнать.
и из гпу, и каб. министров, и военных генералов, и собственно, самого гаранта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вважаю що Закон один для всіх. а от порошенко з нардепами так невважає.дивимось....
https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/1592769470756829/
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГПУ-это Гопники Пётра украинского???...???Опричники???...Круто!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник: "Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти