 36 итальянских туристов отравились в Москве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", администрация утверждает, что туристы отравились не в ресторане гостиницы, а в другом месте.
Ранее некоторые СМИ сообщили о заражении 36 итальянских туристов сальмонеллезом в московском отеле.
1955 57
Семья с детьми на Житомирщине отравилась съедобными грибами. ВИДЕО(85)
Отравление детей в Бердянске: против ответственных за отправку чиновников Днепровского горсовета возбуждено уголовное дело(17)
Семь человек госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине(7)
За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев(179)
Більше двох місяців на ногах. Український війський вирушив у піший похід по Європі(0)
18 детей из Киева отравились на базе отдыха в Коблево(13)
Убийства, грабежи и скотское отношение: туристы из РФ отказываются от поездок в Абхазию, - блогер. ВИДЕО(121)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я 45 лет смотрела в окно на Голосеевский лес и не хочу увидеть как его заслонят и убьют тринадцать 27-этажных блоков, выстроенных по наводке продажной гэбни, выпускающей из СИЗО бизнесмена-сепара за сотню квартир. Да если б только продажных… К тому, что меня «слушают», за два десятка лет я привыкла. Но когда я вижу ложащиеся на стол президента резюме моих телефонных разговоров, где Красная шапочка на ковре-самолете залетает в Винтерфел, я ужасаюсь уровню компетенции моих соглядатаев. Не за себя страшно. За страну. За президента, которого кормят продуктом интеллектуального несварения. Хочу уехать от вездесущей и всеоправдывающей фразы: «Ну, вы же знаете в какой стране мы живем». От лжи и подмен, путающих пиар с делами; политически активного бизнесмена - с президентом; количество обысков - с эффективностью власти; объявление подозрения - с приговором суда; приговор продажного суда - с истиной; истерику - с диктатурой; болтунов - с реформаторами…Я устала клянчить деньги на газету. Перетаскав в редакционную бухгалтерию из дому все, что могла, еще в 2000-е, я устала быть лавирующей попрошайкой, не желающей попадать в плен отечественного бизнеса. Я устала не писать, потому что мне нужно искать деньги для выплаты нищенских зарплат и гонораров, для поддержания неведомо кому нужной площадки, где думающие люди публикуют умные, системные, общественно важные и государственно-прикладные тексты.Я хочу сбежать. Но! Да, вы правы, - я останусь.Потому что темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии. Не спрашивайте, - откуда. Просто знаю и все.Не уеду, потому что мои родители должны, ссутулившись, сидеть на могилах своих матерей и отцов, когда захотят с ними поговорить.Потому что моим детям нужна Родина, а они должны быть нужны ей. Даже если они не строители и продавцы, а бесполезные ныне биохимики, изучающие мозг человеческий. Тот самый орган, который не поспевает не то что за информпотоком и функционалом гаджетов, а даже за нумерацией айфонов.Потому что, забыв о хабалках-перекупщицах, я не уеду от нечаянной радости печальных сморщенных старушек. Кто же тогда купит у них ненужный килограмм творога, мятую малину, неумытую картошку?Потому что, побывав почти в полусотне стран, я не видела Харьков, Шацкие озера, черновицкий универ, Каменец-Подольскую крепость и только-только разобралась в нумерации станций Фонтана. Я, энтомолог Печерских холмов, еще не видела свою страну.Я не уеду от Любомира Гузара, который приехал из благополучного мира, чтобы сделать нашу страну лучше; который вернулся, чтобы остаться. От Леси Литвиновой: я ей не нужна, но она нужна мне. От Виталия Шабунина: у него такой красивый хук! От стариков-конструкторов, помнящих, что ОПК - это не только откат. От чудом уцелевших нищих школьных учителей, ученики которых привозят медали со всемирных олимпиад. От нескольких тысяч умных студенческих глаз, пусть в стране и останется только половина из них.
Я не уеду от тех, кто не сдался. Кто мужает, умнеет, крепчает. Кто учится на своих ошибках. От тех, кто будет готов, а не думает, что уже готов, когда Украине выпадет очередной шанс стать другой. Я хочу застать этот день. Я хочу в этом участвовать. Я хочу наконец-то обрадоваться тому, что получилось.
Ответить
я теж двома руками за.хай валять,але тільки після розслідування по розкраданню військового майна
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в Африкув Москвабад гулять ..."
Ответить
Ответить
Ответить
А тут, без опыта, без подготовки...
Ответить
892017
Ответить
Ответить
- То есть как это ни при чем, если она испорчена!
- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
- Голубчик, это вздор!
- Чего вздор?
- Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
- Я извиняюсь, - начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.
- Извинить не могу, - твердо сказал тот.
Ответить
И за распредвал в ВАЗах первых серий.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гурманы, мля....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
велкам ту мордор, сеньори!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить