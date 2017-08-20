EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  1955  57
Все про:гостиницы (91) Москва (2966) отравление (867) туризм (1073)

 36 итальянских туристов отравились в Москве

отравление

36 туристов из Италии, проживающих в московском отеле "Бородино", получили пищевое отравление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", администрация утверждает, что туристы отравились не в ресторане гостиницы, а в другом месте.

Ранее некоторые СМИ сообщили о заражении 36 итальянских туристов сальмонеллезом в московском отеле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 человек отравились во время свадьбы на Волыни
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
диарея, это естественная реакция на русский мир!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попробовали русские спагетти фабрики им Карла Маркса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нє, це доблесні кацапські кухарі-чекісти готелю "Бородіно" переплутали італійців з французами. Для них існує лише дві національності - рюзге і нерюзге. А нерюзге поділяться на піндосів, хачиків, хохлів та деяких інших. А ось італійці з французами яскраво виражених ознак серед нерюзге не мають, як хохли, наприклад, тому йдуть по одній категорії - "і всє астальниє".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы итальянцев перепутали с французами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Наполеона было дофигища итльяшек в армии, так шо усьо пральна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так мохнорылые этого не знают! Помнят только про французов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Пррриключения итальянцев на паРаше"- новый фильм!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
походу КГБ хотела завербовать новых агентов и перепутали пробирки с препаратами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая в своей колонке очень остро показала, во что превратили политиканы нашу страну и как использовали достижения нашего народа в борьбе за независимость и процветание Украины. Предлагаем читателям ознакомиться с полной версией матераила.«Я хочу уехать. Куда-нибудь туда, на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных. За миллионами тех, кто надеялся и даже боролся, но устал. Кто предпочел свою мельничку донкихотству. Кто слал деньги сюда, а теперь забрал детей и отчалил, бросив стариков и фразу на прощание: «Жизнь одна и идет она в одну сторону».Я хочу уехать от несостоявшейся Независимости. Ибо, оглядываясь назад, меня не покидает мысль, что политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью - разворовать. Мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Зато мы блистали в рейтингах «Форбса». Но даже это время прошло, потому что мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку.За двадцать шесть лет лишь немногие поняли, что «меншовартість» - это не только по отношению к России, но и к Западу тоже. Власть так и не научилась говорить твердое «да» и твердое «нет», когда речь идет о национальных интересах. Она готова обменивать эти интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться.Я хочу уехать от президента, рожденного под знаком «Жадные Весы». От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений. Не принимающего, по причине взвешивания копеек от остановки на том или ином варианте.Хочу уехать от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране и неизменно во время выборов финансирующих победителей кастинга подлецов. Я просто хочу уехать от глупости.Я боюсь избирателей, крадущих у меня пятилетки нормальной жизни и разменивающих свою на 200 гривен. Я хочу сбежать от жителей городов, готовых «доверить ключ от своей квартиры» матерому аферисту с десятком лет отсидки и неизменным трауром под ногтями. И от сельских избирателей, готовых отдать голоса за человека, на заре девяностых рэкетировавшего не вилами, а журналистским удостоверением приторговывавших наркотой аптекарей.Я увидела как часть волонтеров продалась и нажилась. Но я хочу уехать, чтобы не видеть как окончательно сойдут с ума от чужих горя, крови, боли и слез оставшиеся честные.Я не хочу видеть как рейдеры и рекетиры, обзаведясь идеологией, нашивками и сбиваясь в корпусы и охранные агентства, потрошат безнаказанно фирмы, банки и непонравившихся граждан. Не объяснили им властные кураторы, что патриотизм - это не забирать, а отдавать.
Я 45 лет смотрела в окно на Голосеевский лес и не хочу увидеть как его заслонят и убьют тринадцать 27-этажных блоков, выстроенных по наводке продажной гэбни, выпускающей из СИЗО бизнесмена-сепара за сотню квартир. Да если б только продажных… К тому, что меня «слушают», за два десятка лет я привыкла. Но когда я вижу ложащиеся на стол президента резюме моих телефонных разговоров, где Красная шапочка на ковре-самолете залетает в Винтерфел, я ужасаюсь уровню компетенции моих соглядатаев. Не за себя страшно. За страну. За президента, которого кормят продуктом интеллектуального несварения. Хочу уехать от вездесущей и всеоправдывающей фразы: «Ну, вы же знаете в какой стране мы живем». От лжи и подмен, путающих пиар с делами; политически активного бизнесмена - с президентом; количество обысков - с эффективностью власти; объявление подозрения - с приговором суда; приговор продажного суда - с истиной; истерику - с диктатурой; болтунов - с реформаторами…Я устала клянчить деньги на газету. Перетаскав в редакционную бухгалтерию из дому все, что могла, еще в 2000-е, я устала быть лавирующей попрошайкой, не желающей попадать в плен отечественного бизнеса. Я устала не писать, потому что мне нужно искать деньги для выплаты нищенских зарплат и гонораров, для поддержания неведомо кому нужной площадки, где думающие люди публикуют умные, системные, общественно важные и государственно-прикладные тексты.Я хочу сбежать. Но! Да, вы правы, - я останусь.Потому что темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии. Не спрашивайте, - откуда. Просто знаю и все.Не уеду, потому что мои родители должны, ссутулившись, сидеть на могилах своих матерей и отцов, когда захотят с ними поговорить.Потому что моим детям нужна Родина, а они должны быть нужны ей. Даже если они не строители и продавцы, а бесполезные ныне биохимики, изучающие мозг человеческий. Тот самый орган, который не поспевает не то что за информпотоком и функционалом гаджетов, а даже за нумерацией айфонов.Потому что, забыв о хабалках-перекупщицах, я не уеду от нечаянной радости печальных сморщенных старушек. Кто же тогда купит у них ненужный килограмм творога, мятую малину, неумытую картошку?Потому что, побывав почти в полусотне стран, я не видела Харьков, Шацкие озера, черновицкий универ, Каменец-Подольскую крепость и только-только разобралась в нумерации станций Фонтана. Я, энтомолог Печерских холмов, еще не видела свою страну.Я не уеду от Любомира Гузара, который приехал из благополучного мира, чтобы сделать нашу страну лучше; который вернулся, чтобы остаться. От Леси Литвиновой: я ей не нужна, но она нужна мне. От Виталия Шабунина: у него такой красивый хук! От стариков-конструкторов, помнящих, что ОПК - это не только откат. От чудом уцелевших нищих школьных учителей, ученики которых привозят медали со всемирных олимпиад. От нескольких тысяч умных студенческих глаз, пусть в стране и останется только половина из них.
Я не уеду от тех, кто не сдался. Кто мужает, умнеет, крепчает. Кто учится на своих ошибках. От тех, кто будет готов, а не думает, что уже готов, когда Украине выпадет очередной шанс стать другой. Я хочу застать этот день. Я хочу в этом участвовать. Я хочу наконец-то обрадоваться тому, что получилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вертеп в ВР‏ @ukrpchyk 22 ч.22 часа назад

я теж двома руками за.хай валять,але тільки після розслідування по розкраданню військового майна

36 итальянских туристов отравились в Москве - Цензор.НЕТ 7187
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну не їжте ви з лопати ! це не ваш менталітет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В другом месте это где? Пили воду из фонтана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодці! Тепер вся Італія буде цей випадок обговорювати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот теперь и импортозамещение,что для русского хорошо,то для итальянцев смерть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажи-ка дядя, ведь не даром я отравился Солнцедаром?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рашисты устроили итальянцам настоящее сакральное Бородино с жертвами. Это наказание за дружбу с мордором. Бонопарт говорил, "итальянцы это трусливый, суеверный и дряблый народ. У меня нет в армии ни одного итальянца кроме 1000 шалопаев, подобранных на улице, которые грабят и ни на что больше не годятся."
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...не ходітє дєті в Африку в Москвабад гулять ..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только приехав в Россию итальянец понимает, на сколько не плохо он живет. Но такое прозрение требует жертв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлебать щи лаптем, это целая наука!
А тут, без опыта, без подготовки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Італійці, мацква, Бородіно. Можна лише перефразувати К. Чуковського: "Нє ходітє, римляне, по мацкве гулять!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.
- То есть как это ни при чем, если она испорчена!
- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
- Голубчик, это вздор!
- Чего вздор?
- Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
- Я извиняюсь, - начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.
- Извинить не могу, - твердо сказал тот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отомстили итальянцам за перевернутый крейсер "Октябрьская революция".

И за распредвал в ВАЗах первых серий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))))))) теперь очередь интальянцев - спалить мацкву в алаверды!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Небось рррамантики захателось-репы пареной, щи (хоть йух полощи) лаптем похлебать..
Гурманы, мля....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) та после такого, как узнают, есчо и якутские скульпторы в мацкву понаехають
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они много оставили в Москве, в память о нашей дружбе...
36 итальянских туристов отравились в Москве - Цензор.НЕТ 640
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знайшли,куди поїхати,в мацкву! Так вам,дурням,і треба. Расія-щедрая душа.Їжте,не обляпайтесь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боярышником чтоли, или импортозамещением угощяли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
36 итальянских туристов отравились в Москве рассийскими щами. Помню с детства - кацапские щи хоть хер полощи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужто санкционным пармезаном или моцареллой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туда ещё кто-то ездит? И эти смельчаки боятся кишечной инфекции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Адміністрація готелю стверджує , що вони отруїлися в іншому місці Не розумію , як могли отруітися 36 осіб одразу , в іншому місці!
 показать весь комментарий
Ответить
 
опять русня цыган напоила паленым боярышником.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия36 итальянских туристов отравились в Москве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти