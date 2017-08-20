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 Людей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России

путин

Во время выступления на форуме "Таврида" в оккупированном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к цензуре.

По мнению президента России, фильтровать информацию должны сами представители профессионального сообщества, которым он предложил подумать о возможных методах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Читайте также: За пять лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов

"У нас очень тяжелое наследие, хотя информационный беспредел беспокоит не только вас", - отметил он. При этом глава России вспомнил свою последнюю встречу с писателем Даниилом Граниным. "Он говорил: "Как ни зайдешь в Интернет, только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже", - вспомнил президент.

"Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальную систему фильтрации интернета планируют запустить в России к 2020 г.

 Напоминим, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.


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Проблема в том, что каждый пацак в паРаше думает, что он чатланин...
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но с утра до вечера каждый пацак лакает луц.
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Хороший фильм, я его время от времени смотрю. Удивился, когда режиссёр Данелия не высказал ничего относительно вторжения Хуйла в Украину - ни за, ни против...
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За луц надо чатлы платить, а откуда у пацаков чатлы? Вот и перебиваются боярой!

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Луц - это топливо для пепилацов. 10 чатлов заряд. А Уэф тормозную жидкость вылакал
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Значит так, летим на Землю, покупаем два ящика КЦ и обратно сюда!

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На Землю не получится. Земля в антитентуре, родной
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" Значит - бунт?! Меня предупреждали, что пребывание в рассее действует разлагающе на некрепкие умы....." (С) )
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"
-- А теперь действовать, действовать и действовать! -- сказал Остап,
понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял
Полесова за руку.
-- Старуха не подкачает? Надежная женщина? Полесов
молитвенно сложил руки. -- Ваше политическое кредо?
-- Всегда! -- восторженно ответил Полесов. -- Вы,
надеюсь, кирилловец? -- Так
точно. -- Полесов вытянулся в струну.
-- Россия вас не забудет! -- рявкнул Остап."

(С.) «12 СТУЛЬЕВ» ИЛЬФ И ПЕТРОВ
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хуйло, такое хуйло...Людей больше беспокоят миллиарды, спиж...ые кооперативом озеро, а ты про какой-то "беспредел"
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С ху--й--лом все понятно: фсб получило четкое указание фильтровать "базар" парашников.
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А лучше всего, при рождении русским ампутировать мозг и можно править вечно.
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Как ампутировать то, что у 86% отсутствует?
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дане гранину красть нечего,окромя бумаги и карандашей у самого себя - вот нервишки и шалят..
.а сидел бы на кранике - только гривой от удовольствия и потряхивал...
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Ну вот и причина пацакам одеть намордники и радоватца!
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- Алло, вас беспокоит фирма "Весна"!
- Фирма "Весна" нас не беспокоит! - ответили на том конце провода и повесили трубку.
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Это прелюдия к запрету свободного ИНЕТА в рашке.... ха-ха-хахааа, скоро как по ТВ - будет три сайта с поклонской, путиным и киселёвым
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КОЛИСЬ ПО СВОЇЙ МОХНАТІЙ САКРАЛЬДІ ОТРИМАЄТЕ....
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если правильно настроить фильтры, то черное легко становится белым и наоборот...
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Рашенских скот будут кормить только новостями о победе вставания с колен .
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И снова по просьбам трудящихся, как в лучших традициях совка.
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Новая программа Путина - запретить интернет и спутниковое телевещание. И тогда можно зомбировать как при СССР. Только непосильно это. Смирись, Володя.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 5 ч.5 часов назад

Культура.РФ

Гм. Кутузов родился 16 сентября 1745 года, но мы рады, что главный культурный портал страны весело проводит выходные.

Культура.РФ‏Подлинная учетная запись @cultrf

Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения Михаила Кутузова. 10 фактов из жизни великого полководца: http://culture.ru/materials/52279/mihail-kutuzov-pobedit-ne-berus-perehitrit-poprobuyu …
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Все начатое дурно крепнет злом.
Уильям Шекспир, "Макбет"
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слева картина великого голландца. А справа кто на фотках?
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Правильно!!! С утра до вечера только новости в исполнении михалкова и соловьева, один канал радио и теле, развлекательные передачи начинать с гимна параши с танцами лезгинки и хороводами в исполнении усатого с поля чудес, захаровой из МИДа, с криками жириновского и бешеного армянина и с песнями вечного есаула! И так круглые сутки, это то что кацапам надо под боярышник.
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"Как ни зайдешь в Интернет, только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже", - вспомнил президент.

Опять на киношку Навального пукан подгорел.
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А в это время Киселев заканчивает писать книгу Над пропастью во лжи.
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Паханы нервничают - быдло не имеет право знать все, вдруг кто то попытается задуматься?
Вопрос цензуры уже даже не рассматривается - решение принять - цензуре быть!
Осталось решить - кто и как это делает, и кто будет крайним в случае утечек..За пол года сук-к-ка к докладу Минфина США готовиться начал! Главное темы назвал, которые нервируют
только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже

Тема краж в параше отныне табу! Вот так падло и спалился....
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Если бы еще к нам хуйло своих тролляк не засылало,вот этот типчик так одного цензоровского напоминает,который любит всем ярлыки кацапа вешать,а сам оказывается то кацап
Людей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России - Цензор.НЕТ 845

Людей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России - Цензор.НЕТ 3567

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Гыга извини,но ты сам спалился,тебе за ярлыки давно говорилось
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Наша Канада‏ @NashaCanada 2 ч.2 часа назад

И не говорите, что в России гей-парады запрещены. Просто они проходят на другом уровне. @Сергей Талк

Людей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России - Цензор.НЕТ 3330
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Хе-хе. Недавно беседовали на эту тему с товарищем у которого несколько удаленных офисов в странах бывшего совка. В прошлом году они открыли офис в Украине (не в Киеве, кстати) а не в Москве, по причине лучшего качества менеджмента и спецов. Так вот, вся коммуникация между площадками идет через VPN. И если бы они влезли год назад в Москву, то сейчас пришлось бы ее закрывать. Это при том что еще в прошлом году зарплаты кодеров в Москве (именно Москве) были ниже украинских, минских или питерских из-за массового схлопывания аутсорсеров.
Короче вовочка, правильной дорогой идете, товарищи.
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- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
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Правильно Х√йло говоришь...
Теперь действуй, а то может быть кровавый бунт, когда до пацаков дойдёт, что все их беды из-за тебя, чмо плешивое...
Оставь им только первый национальный канал и возроди радио-точки!!!
Остальное отключи!!! Интернет тоже!!!
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Мля, четам (или чемтам) "думать"??? УСЕМ ЛОБОТОМИЮ!!
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На приеме у венеролога.
Больной: "Доктор, меня БЕСПОКОИТ Гондурас".
Доктор: "А вы его не чешите".
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Всё правильно.
Следующее распоряжение обяжет каждого козломордого повесить в своём жилище портрет хуйла и протирать его каждые полчаса специальной салфеткой.
Добро пожаловать в сев.корею,козломордые.
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Ша! Фильтруй базар,лошара, кароче! А цензури у нас нет.
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а в целях борьбы с тырнетом и радивом в каждой руцкой избе и землянке, можно от есчо массово провести к зиме социальную акцию - "спили ручной пилой хоть один телеграфный столб и отнеси охапку дров пенсионерам"
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рашка,конечно,эталон беззакония,диктатуры и цензуры,но...Весёлый смех с нашей стороны в нынешней ситуации,честно говоря,удивляет.Мы движемся к подобному семимильными шагами...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛюдей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России
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