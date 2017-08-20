 Людей беспокоит "информационный беспредел", - Путин предложил подумать о способах цензуры в России

По мнению президента России, фильтровать информацию должны сами представители профессионального сообщества, которым он предложил подумать о возможных методах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"У нас очень тяжелое наследие, хотя информационный беспредел беспокоит не только вас", - отметил он. При этом глава России вспомнил свою последнюю встречу с писателем Даниилом Граниным. "Он говорил: "Как ни зайдешь в Интернет, только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже", - вспомнил президент.
"Мы говорим всегда о том, что должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Все остальное должно фильтроваться самим профессиональным сообществом. Я обращаюсь и к вам, и к представителям других творческих профессий, и к руководителям СМИ подумать о таких механизмах", - добавил Путин.
Напоминим, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.
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-- А теперь действовать, действовать и действовать! -- сказал Остап,
понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял
Полесова за руку.
-- Старуха не подкачает? Надежная женщина? Полесов
молитвенно сложил руки. -- Ваше политическое кредо?
-- Всегда! -- восторженно ответил Полесов. -- Вы,
надеюсь, кирилловец? -- Так
точно. -- Полесов вытянулся в струну.
-- Россия вас не забудет! -- рявкнул Остап."
(С.) «12 СТУЛЬЕВ» ИЛЬФ И ПЕТРОВ
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.а сидел бы на кранике - только гривой от удовольствия и потряхивал...
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- Фирма "Весна" нас не беспокоит! - ответили на том конце провода и повесили трубку.
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Культура.РФ
Гм. Кутузов родился 16 сентября 1745 года, но мы рады, что главный культурный портал страны весело проводит выходные.
Культура.РФПодлинная учетная запись @cultrf
Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения Михаила Кутузова. 10 фактов из жизни великого полководца: http://culture.ru/materials/52279/mihail-kutuzov-pobedit-ne-berus-perehitrit-poprobuyu …
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Уильям Шекспир, "Макбет"
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Мы - русские, с нами Босх!
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Опять на киношку Навального пукан подгорел.
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Репертуар Омского театра или Иногда лучше посмотреть НТВ.
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Вопрос цензуры уже даже не рассматривается - решение принять - цензуре быть!
Осталось решить - кто и как это делает, и кто будет крайним в случае утечек..За пол года сук-к-ка к докладу Минфина США готовиться начал! Главное темы назвал, которые нервируют
только и видишь, как кто-то что-то украл, сколько украл. Невозможно уже
Тема краж в параше отныне табу! Вот так падло и спалился....
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И не говорите, что в России гей-парады запрещены. Просто они проходят на другом уровне. @Сергей Талк
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Короче вовочка, правильной дорогой идете, товарищи.
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- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
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Теперь действуй, а то может быть кровавый бунт, когда до пацаков дойдёт, что все их беды из-за тебя, чмо плешивое...
Оставь им только первый национальный канал и возроди радио-точки!!!
Остальное отключи!!! Интернет тоже!!!
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Больной: "Доктор, меня БЕСПОКОИТ Гондурас".
Доктор: "А вы его не чешите".
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Следующее распоряжение обяжет каждого козломордого повесить в своём жилище портрет хуйла и протирать его каждые полчаса специальной салфеткой.
Добро пожаловать в сев.корею,козломордые.
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