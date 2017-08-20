EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  1090  69
Материалы по теме:
Все про:Волынь (638) освобождение (142) суд (21438) таможня (1418)

 Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство

таможня волынская

Луцкий горрайонный суд отпустил под личное обязательство начальника Волынской таможни ГФС Виктора Кривицкого, которого задержали по трем обвинениям, в том числе в получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", чиновнику инкриминируют причастность к продаже нерастаможенного асфальтоукладчика, что нанесло бюджету 300 тысяч гривен убытков, хранение записывающего устройства и получение взятки.

Сам начальник таможни и водитель, который присутствовал во время обысков, утверждают, что деньги подбросили. Подозреваемый уверяет, что в его отстранении заинтересованы контрабандисты и "серые" импортеры, потому что основание для обыска и задержания - заявление в прокуратуру от двух граждан, которые много лет зарабатывают на нелегальном ввозе товаров в Украину.

Согласно решению суда, Кривицкий обязан прибывать по вызовам к следователю, в суд, сдать свой загранпаспорт. От исполнения обязанностей его не отстранили.

Чиновник собирается подавать апелляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатские таможенники "заработали" на взятках 66,7 тыс. грн. ФОТО

Напомним, начальника Волынской таможни ГФС Виктора Кривицкого задержали 17 августа в Ковеле. Во время обыска у него изъяли 500 долларов, 500 евро и 8 тысяч гривен.

Виктор Кривицкий занимает должность начальника Волынской таможни ГФС с конца 2016 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, реформировать таки можна, только таким реформатором
Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство - Цензор.НЕТ 2114
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Подозреваемый уверяет, что в его отстранении заинтересованы контрабандисты и "серые" импортеры, потому что основание для обыска и задержания - заявление в прокуратуру от двух граждан, которые много лет зарабатывают на нелегальном ввозе товаров в Украину."

Источник: https://censor.net.ua/n452407
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит до его отстранения, они там не работали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Контрабандисти працювали на митниці? Чи що ти маєш на увазі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, в ЖЕКе Луцком они работали. Саша, а где по твоему работают контрабандисты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там же, на таможне. Причем там у всех один мотив, только роли разные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть ты, априори, веришь в честного начальника таможни? А в Деда Мороза?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як його б прибрали відразу після цього суду- він не був би гвинтиком системи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикрутили бы новый. Система осталась, все остальное пустые разговоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це не відповідь на моє питання.
За твоєю логікою Марушевську прибрали тому, що вона чесна.
А будь- кого іншого приберуть- то він не чесний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ее убрали из-за взятки? Спроси бизнесменов, которые при ней проходили через таможню, взяток не брали, и время прохождения товара сократилось в разы. А убрали всю команду, или ушли сами с Михо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саша не верь в сказки, он бывший мэр, и покуролесил с коммунальной недвижимостью , не хуже кацманавта а ля грузина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це цитата з новини- до чого тут моя віра чи невіра?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он член системы в которой самому украсть не возможно. А начнут разбираться веревочка така потянется что до самого верха самого главного за большой палец ноги подергает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как мило
побежит по-быстрому майно переховывать и с женой разводиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"под личное обязательство"

"Клянусь чесслово" (с)


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляю нас всех с новой ШАКАЛадной перемогой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта власть мразоты Парашенко ещё хуже Яныка. На кол этого шакала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отсюда делаем вывод что вся ета шобла работает под крышей путена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
14 октября 2016, 23:44,

Гройсман рассказал, кто испортил все сканеры на таможне

УНИАН заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас ни одного сканера нет на таможне. Все - механически повреждены. То есть, сами таможенники брали их, били, чтобы не видно было, какие товары перемещаются в контейнерах, автомобилях", - рассказал премьер.
Премьер также надеется на помощь США в техническом обновлении таможенных пунктов.
16 июля 2017, 19:38
Так, в интервью Дмитрию Гордону премьер- министр заявил:-За год на пунктах пропуска поставим сканеры и весовые комплексы.

А теперь вопрос - на обеспечение таможен сканерами Гройсман решил потратить два года. Пока. В чей карман за эти два года будут перетекать государственные деньги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоч би хто новину прочитав, а не лише заголовок. Капець...
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда люди читают - начальник таможни, у них срабатывает инстинк : вор должен сидеть в тюрьме! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Інстинкти мають гарно в тварин спрацьовувати, а люди мають думати, що кажуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я знаю про презумпцію невинуватості. Ти на неї теж спираєшся в своїй діяльності?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, но я сейчас не на работе, и к тому же, знаю многих таможенников...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хабарь должны были дать лично в руки в конверте с надписью «хабарь», а тут нагло швырнули в лицо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо поверить шо он кристально чистый бо ты так захотел ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З якого дива йому довіряти? Хай в суді це доводить.
Та тільки цей комент був відносно суду, а не нього- див. перший комент на гілці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокуратура конечно коррумпирована. Но по сравнению с таможней это просто младенцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твій комент нічого не доводить у цій справі. Всяке може трапитися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так а шо там не так він все заперечує, мовляв підкинули бісові діти, шо це все контробандисти та сірі імпортери воду каламутять, дивно лише одне якої холєри його не відсторонили від службових обов'язків, поки триватиме слідство та його не випустять під заставу, нехай його грім поб'є ту курву
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо прочитають, то буде заборона вслього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко что чикатило не дожил до такого "правосудия" А то глядишь еще бы сотню-другу порезал! По-моему это уже пипец, у меня такое впечатление что у этих "судей" и образования нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал...( к стати похож ).................... Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство - Цензор.НЕТ 1121
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите мне кто ваш президент, и я скажу кто вы......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як не дивно, але в цьому випадку суд прийняв правильне рішення тому що справа сфальсифікована в змові прокуратури і контрабандистів. Прокурори вимагали від нового керівника митниці приносити винагороди, але так як він поборами не займався, він відмовив їм, за що й попав під роздачу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот на хрена Чечетов с 17-того этажа сиганул? Все ж хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цикаво теж яку хату йому пидбросили з машиною. Головне що пиймали росиянку с хабарем 20 доларив. Оце робота!
 показать весь комментарий
Ответить
 
-Он конечно виноват....Но,он не виноват...-Пожалейте его потому ,что он все украденные деньги отдавал детям....своим детям
Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство - Цензор.НЕТ 9955

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И веселятся раки,на речке,в свистульки булькая.
-Про,що ви кажете куме!?Якi ракi?
-Тi,що чекають,що их зловлять,та подадут в красном мундире до столу,а их ловити заборонили.
-А суддi,тут до чого?
-До того,що поки рак не свисне,нiкого не посадят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти