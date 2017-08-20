 Суд освободил начальника Волынской таможни Кривицкого под личное обязательство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", чиновнику инкриминируют причастность к продаже нерастаможенного асфальтоукладчика, что нанесло бюджету 300 тысяч гривен убытков, хранение записывающего устройства и получение взятки.
Сам начальник таможни и водитель, который присутствовал во время обысков, утверждают, что деньги подбросили. Подозреваемый уверяет, что в его отстранении заинтересованы контрабандисты и "серые" импортеры, потому что основание для обыска и задержания - заявление в прокуратуру от двух граждан, которые много лет зарабатывают на нелегальном ввозе товаров в Украину.
Согласно решению суда, Кривицкий обязан прибывать по вызовам к следователю, в суд, сдать свой загранпаспорт. От исполнения обязанностей его не отстранили.
Чиновник собирается подавать апелляцию.
Напомним, начальника Волынской таможни ГФС Виктора Кривицкого задержали 17 августа в Ковеле. Во время обыска у него изъяли 500 долларов, 500 евро и 8 тысяч гривен.
Виктор Кривицкий занимает должность начальника Волынской таможни ГФС с конца 2016 года.
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Источник: https://censor.net.ua/n452407
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За твоєю логікою Марушевську прибрали тому, що вона чесна.
А будь- кого іншого приберуть- то він не чесний.
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побежит по-быстрому майно переховывать и с женой разводиться
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"Клянусь чесслово" (с)
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Гройсман рассказал, кто испортил все сканеры на таможне
УНИАН заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"У нас ни одного сканера нет на таможне. Все - механически повреждены. То есть, сами таможенники брали их, били, чтобы не видно было, какие товары перемещаются в контейнерах, автомобилях", - рассказал премьер.
Премьер также надеется на помощь США в техническом обновлении таможенных пунктов.
16 июля 2017, 19:38
Так, в интервью Дмитрию Гордону премьер- министр заявил:-За год на пунктах пропуска поставим сканеры и весовые комплексы.
А теперь вопрос - на обеспечение таможен сканерами Гройсман решил потратить два года. Пока. В чей карман за эти два года будут перетекать государственные деньги?
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Та тільки цей комент був відносно суду, а не нього- див. перший комент на гілці.
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-Про,що ви кажете куме!?Якi ракi?
-Тi,що чекають,що их зловлять,та подадут в красном мундире до столу,а их ловити заборонили.
-А суддi,тут до чого?
-До того,що поки рак не свисне,нiкого не посадят
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