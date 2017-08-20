 Иностранец-диггер пытался проникнуть в тоннель столичного метро

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на станции "Крещатик" мужчина прыгнул с платформы и пошел в тоннель. Правоохранители задержали его.
Правонарушителем оказался гражданин другого государства 1990 года рождения. Он пояснил, что пытался проникнуть в подземные сооружения метрополитена, потому занимается диггерством.
На иностранца составили протокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
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Не подобається мені цей випадок.
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