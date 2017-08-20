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 Иностранец-диггер пытался проникнуть в тоннель столичного метро

метро

Полиция задержала диггера, пытавшегося пробраться в Киевский метрополитен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на станции "Крещатик" мужчина прыгнул с платформы и пошел в тоннель. Правоохранители задержали его.

Правонарушителем оказался гражданин другого государства 1990 года рождения. Он пояснил, что пытался проникнуть в подземные сооружения метрополитена, потому занимается диггерством.

На иностранца составили протокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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Почему у нас не показывают рожи ватных террористов и не называют гражданство иностранцев?
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Как только в статье сказано "гражданин другого государства", даже не сомневайся, это кацапоид.
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Перед тем как отпустить его нужно проверить на детекторе лжи. Я что-то ничего подобного не припомню. Если у него проблемы с головой, тогда вопросов нет.
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був би діггер, хрена би його затримали, його б і не помітили, а це шушера якась, дати підсрачника і гоу гом - ця новина, я так розумію, від дефіцита нормальних новин, дякую, поржав
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Це не намагався дістатися тонеля, а перевіряв роботу охорони.
Не подобається мені цей випадок.
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"иностранный диггер другого госсударства" это кто - кацап ? Так он не диггер, он просто кацапский террорист который хотел взорвать Киевское метро.
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P.S Или хотел найти место в Киевском метро, где лучше подложить 5 килограммов тротила своим поддельникам. Тут бля бабушек за морковку продаваемую на тротуаре полиция в тюрьму сажает, а террористов "иностранных дигеров другого государства" в Столичном метро, скорей всего кацапских террористов-взрывателей на волю отпускают.
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"другого государства" Lol блеать. Это никакой не диггер, а упоротый наркоман. Диггерские клубы Украины, России, и Беларуси, до войны сотрудничали плотно, москвичи нас водили по своему метро, а мы их по своему. Тру этих государств отлично знают входы через вентшахты, недострои, и другие объекты. Так что не надо выгораживать российских "диггеров" под спайсами. Если человек давно в движении допустим Франции, и хочет посетить что-то в Киеве или Житомире, он не будет прыгать в колодец вниз головой, а сначала свяжется с местным клубом, так же и мы.
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Vipe Man) Вы хотите сказать что дигерры должны сперва получить разрешения прежде чем куда-то попасть? В интернете есть Девушка Дигер, так вот она в живом журнале выставляет такие МРАЧНЫЕ снимки, подземные города, военные подземные базы, туда даже ВЗВОД СПЕЦНАЗА не полезет, а вот она лезет! К чему Я это, а к тому если дигерры захотят побывать где не будь, некто их не остановит!
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Знамо ми этих иностранцев.Мабуть приехал клад убиенной тёщи шукати
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИностранец-диггер пытался проникнуть в тоннель столичного метро
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