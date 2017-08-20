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 Полиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Закарпатской области полиция пресекла деятельность подпольных заправочных станций, которые каждый день продавали 5000-8000 литров сжиженного газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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"Размещались заправочные станции в отдаленных селах Тячевского и Раховского районов, где отсутствует централизованное газоснабжение. Жители заправляли не только свои автомобили, но и газовые баллоны. Ежесуточно деятельность газовых АЗС приносила бизнесменам от 100 000 до 150 000 гривен прибыли", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что документы на такой вид деятельности и разрешения у предпринимателей отсутствовали, обязательных платежей в бюджет не поступало. По информации сотрудников полиции, заправочные станции находились рядом с жилыми домами, что могло принести серьезные последствия в случае чрезвычайного происшествия.


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Полиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье 04

Полиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье 05

18 августа оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции, следователи Ужгородского отдела милиции под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры провели обыски по месту нахождения ГАЗС. Правоохранители изъяли оборудование для реализации и хранения сжиженного газа, "черновые" записи и 25000 гривен от реализации продукции.

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Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к противоправной деятельности, а также каналы поставок сжиженного газа.
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завтра власть поменяется и законные станут незаконными , а незаконные законными! смешно! они откаты не поделят , а нам за новости выдают свои разборки!
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"Ежесуточно деятельность газовых АЗС приносила бизнесменам от 100 000 до 150 000 гривен прибыли" - так прибыли или выручка такая была? Или разницы не знают между прибылью и выручкой?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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