 Полиция пресекла деятельность подпольных автозаправок на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Размещались заправочные станции в отдаленных селах Тячевского и Раховского районов, где отсутствует централизованное газоснабжение. Жители заправляли не только свои автомобили, но и газовые баллоны. Ежесуточно деятельность газовых АЗС приносила бизнесменам от 100 000 до 150 000 гривен прибыли", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что документы на такой вид деятельности и разрешения у предпринимателей отсутствовали, обязательных платежей в бюджет не поступало. По информации сотрудников полиции, заправочные станции находились рядом с жилыми домами, что могло принести серьезные последствия в случае чрезвычайного происшествия.
18 августа оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции, следователи Ужгородского отдела милиции под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры провели обыски по месту нахождения ГАЗС. Правоохранители изъяли оборудование для реализации и хранения сжиженного газа, "черновые" записи и 25000 гривен от реализации продукции.
Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к противоправной деятельности, а также каналы поставок сжиженного газа.
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