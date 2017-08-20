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 Общество
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Все про:запрет (1225) рыбалка (73) Госрыбагентство (20)

 Запрет на вылов раков введен в Донецкой, Волынской и Тернопольской областях

рак раки

С 20 августа по 30 сентября действует запрет на вылов раков в Донецкой, Волынской и Тернопольской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госрыбагентство, ловля раков в запрещенный период является нарушением законодательства в соответствии с ч. 3 ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака.

По окончании указанного срока запрет на бесконтрольный вылов водных беспозвоночных не снимается. Одному человеку в сутки разрешается выловить не более 30 раков. Также запрещено ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рыбоохранные патрули запущены в 24 областях Украины, - Госрыбагентство
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Ехал Грека через реку.
Видит Грека в реке рак.
Сунул в реку руку Грека.
Рак за руку Греку - цап.
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Готовятся к выборам? Очень продуманное решение! Весь нынешний созыв во главе с "мыныстрамы" свезти к озерам. Раки как известно падалью питаются.....
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Вперше чую про таку заборону взагалі, а не тільки в цих областях. А чим вона викликана?
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по 25 грн. за штуку... если большие, я бы взял десяток к пиву
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Та в моїй річці їх вже днем з вогнем не знайдеш- все витягали.
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Вылов рыбы, выпас коров, выжиг травы, высмотр птиц, вытаск брёвен ЗАПРЕЩЁН!
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забыл сказать про выгул собак ,выгон котов,выкос травы,закос от армии....

=============
Также запрещено ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.

==============
А безпозвоночных бухих депутатов олигархов ,прокурворов и судей можно ловить с фонариком в темное время суток или тоже запрещено?
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Зато ПООЩРЯЕТСЯ: рейдерство, занос денег в конвертах и портфелях, кража чужого, вывод бабла в офшоры, стягивание последней одежки с украинца, туманные обещания после 3-летнего управления Украиной.
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В Донецкой области раки хоть поедят нормально понаехавшими ихтамнетами и инфарктниками.
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Каждому рабу позволяется выносить с леса не более одной вязанки хвороста, не более ведра воды с реки и не более 4х часов сна! Также каждому рабу полагается ежедневно.....Сей закон не касается купцов, дворян и понтиев пилатов!
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Так и вижу как наш "Понтий Пилат", ночью, с фонариком, на берегу Днепра, раков таскает
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Я видел раков
(Для Р. Карцева)

Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три...
хотя маленькие...
зато по три...
то есть по пять, но большие...
но по пять...
но очень большие.
А эти по три,
но маленькие,
но сегодня...
А те вчера по пять...
но большие... но вчера...
но очень большие,
но вчера,
и по пять,
а эти сегодня,
но по три,
но маленькие,
но по три. И сегодня.
А те были по пять,
но вчера,
но очень большие,
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело...


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В остальных областях с раками все нормально, а в некоторых областях даже зафиксированы факты нападения раков на людей во время купания в водоёмах.
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По пять ну оочень большие но по пять! Вчера по 3 были...но оччень маленькие..вчера один Жабу продавал...за рубель.
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Розжиг костpов, выгул собак, отлов pыбы и отстpел дичи, выпас и выгон скота, а также выполз змей, выпоpос свиней, выжеpеб коней и выкобыл лошадей, вымет икpы, вылуп птиц из яиц, выкукол бабочек и выхухол выхухолей, выкуp куpей и выпpыг кенгуpей, обгад pомашек, обдиp ягод, выpуб леса и вылом веток, выслеж зайца, мыслишь веpно, выпуг тетеpева, выдох вдоха, вынос тела, вы нас за нос - мы вас по уху, выхлоп газов, выкидыш мусоpа, выводок гусей, выpодок людей, выплав стали, выплыв, сели, выпендp фpаеpов, выстpел Авpоp, выклянч денег, вымуштp солдат, вытpус половиков, выпал из окна, выпоp детей, выдpем в гамаках, вытpем губ и выпуч глаз, вычих насмоpка, вытpеп и pазбpех госудаpственных тайн, выкус накоси и накось выкуси, окот, отел и атас, а главное, загляд и залаз в дупла с выкуpом оттуда пчел и pаспpобом меда ЗАПРЕЩЕH И ПРЕКРАЩЕH в связи с отказом их от высоса нектаpа после выщипа цветов и выдеpга тpавы, а также в связи с полным вымеpом.
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Традиционный - ежегодный, запрет на период линьки раков. Вводится ежегодно во многих областях Украины. В чем тут новость?
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Оказывается все просто - ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ЗАПРЕТ НА ПЕРИОД ЛИНЬКИ РАКОВ ВВОДЯЩИЙСЯ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ ! Интересно ,почему не во всех областях или они обитают не во всех областях ?
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Украина forever:
20.08.2017 в 20:17
БУДНИ ДОБРОВОЛЬНОГО СУМАШЕДСТВИЯ
Валерий Гавриленко 19 ч ·
Мой донецкий друг все маялся: Украина или ДНР… Пожили в Киеве у дочери,показалось плохо! Вернулись в Донецк и тут дружбан присылает хвастливое видео,где его жена даёт интервью для НТВ и ОРТ ,как опасно жить в Донецке: «Проклятые украинцы обстреливают город,я даже не могу спокойно отвести ребенка в детский садик!!!» Это при том,что её дочери 29 лет, закончила донецкий универ, в детсад не ходит и живёт в Киеве, далеко от боевых действий и даже внуков пока не ожидают! Конечно, жену- Ларису устраивали зарплаты при Януковиче в 3000$ ,где она работала бухгалтером на шахте «Соц.Донбасс», подписывая документы о перепродаже угля с шахты,которая вообще не работала! Короче, я сразу послал всю их ватную семью куда подальше! Этой весной,2017-го любительница рос.тв позвонила мне ,что мой друг Валерий «трагически погиб»! Всё оказалось намного прозаичнее! В два часа ночи сработала сигнализация на машине, которую они ставили под домом( в районе площади Ленина,центр города) А наворовать она успела на крутую KIA! Выглянули с балкона… Стоит Нива в камуфляже и три обдроченца пинают машину по колёсам! Жена пыталась кричать с 8- го этажа,что она своя,ватная в доску,но пинания корейского друга продолжались! Мой ватный друг выбежал к машине с бутылкой водки(для урегулирования ситуации) Но компания оказалась то ли не пьющей,то ли уже сильно выпившей и встретила его радостными возгласами:» Молодец,ключи нам принёс!» Он даже не успел сказать,что любит путина и РФ… Просто выстрелили в лоб, забрали ключи от машины и благополучно уехали! А любительница давать интервью рос.тв упала в обморок на балконе..
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а в даунбассе откормились раки на сепарских пазлах, и такие крупные!!!!! по 50 уже сегодня ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗапрет на вылов раков введен в Донецкой, Волынской и Тернопольской областях
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