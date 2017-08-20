 Запрет на вылов раков введен в Донецкой, Волынской и Тернопольской областях

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госрыбагентство, ловля раков в запрещенный период является нарушением законодательства в соответствии с ч. 3 ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака.
По окончании указанного срока запрет на бесконтрольный вылов водных беспозвоночных не снимается. Одному человеку в сутки разрешается выловить не более 30 раков. Также запрещено ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.
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Видит Грека в реке рак.
Сунул в реку руку Грека.
Рак за руку Греку - цап.
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Также запрещено ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.
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А безпозвоночных бухих депутатов олигархов ,прокурворов и судей можно ловить с фонариком в темное время суток или тоже запрещено?
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(Для Р. Карцева)
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три...
хотя маленькие...
зато по три...
то есть по пять, но большие...
но по пять...
но очень большие.
А эти по три,
но маленькие,
но сегодня...
А те вчера по пять...
но большие... но вчера...
но очень большие,
но вчера,
и по пять,
а эти сегодня,
но по три,
но маленькие,
но по три. И сегодня.
А те были по пять,
но вчера,
но очень большие,
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял...
Хотя не все, но сообразил почти, да?
Хотя не все сообразил, но сообразил.
Хотя не все.
Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда.
Но надо идти. Хотя некуда.
Уже три - надо бежать...
Но некуда... В том-то и все дело...
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20.08.2017 в 20:17
БУДНИ ДОБРОВОЛЬНОГО СУМАШЕДСТВИЯ
Валерий Гавриленко 19 ч ·
Мой донецкий друг все маялся: Украина или ДНР… Пожили в Киеве у дочери,показалось плохо! Вернулись в Донецк и тут дружбан присылает хвастливое видео,где его жена даёт интервью для НТВ и ОРТ ,как опасно жить в Донецке: «Проклятые украинцы обстреливают город,я даже не могу спокойно отвести ребенка в детский садик!!!» Это при том,что её дочери 29 лет, закончила донецкий универ, в детсад не ходит и живёт в Киеве, далеко от боевых действий и даже внуков пока не ожидают! Конечно, жену- Ларису устраивали зарплаты при Януковиче в 3000$ ,где она работала бухгалтером на шахте «Соц.Донбасс», подписывая документы о перепродаже угля с шахты,которая вообще не работала! Короче, я сразу послал всю их ватную семью куда подальше! Этой весной,2017-го любительница рос.тв позвонила мне ,что мой друг Валерий «трагически погиб»! Всё оказалось намного прозаичнее! В два часа ночи сработала сигнализация на машине, которую они ставили под домом( в районе площади Ленина,центр города) А наворовать она успела на крутую KIA! Выглянули с балкона… Стоит Нива в камуфляже и три обдроченца пинают машину по колёсам! Жена пыталась кричать с 8- го этажа,что она своя,ватная в доску,но пинания корейского друга продолжались! Мой ватный друг выбежал к машине с бутылкой водки(для урегулирования ситуации) Но компания оказалась то ли не пьющей,то ли уже сильно выпившей и встретила его радостными возгласами:» Молодец,ключи нам принёс!» Он даже не успел сказать,что любит путина и РФ… Просто выстрелили в лоб, забрали ключи от машины и благополучно уехали! А любительница давать интервью рос.тв упала в обморок на балконе..
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