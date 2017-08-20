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Все про:визит (2251) США (13246) Донбасс (15798) минские соглашения (2271) Волкер Курт (42)

 Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп

волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину для встреч с властями 23 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службу Государственного департамента США.

Также читайте: Волкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"

"23 августа он отправится в Киев, Украина, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 21 августа Волкер отправится в Минск (Беларусь), где он намерен встретиться с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание

После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и обсудить развитие событий в Украине.
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Опять про коррупцию будет спрашивать?
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Пляяя, опять врать придется...

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А ты шо, аж головой о монитор
- от обиды за Хуйла ударился?
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Да нет, просто не понял причем тут )(уйло со своей девкой?
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Точно такой же флуд как и твой ольгинский демотиватор с соевым...)
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да ну... я как раз то по теме. Видимо просто очень глубоко для тебя...
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Не петляй - тема о Волкере и Мэттисе...
А ты с ольгинскими троллями засераете соей
все форумы - так что это уже вызыват раздражение
не на соевого а на самих серунов...
Для меня же он недостойное внимания говно,
будут выборы - он по любому не пройдет...
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Объяснит Курчавому Черту, что если тот не пустит Михо в Украину, то Штаты ему оторвут его нестоячий "кончик". И его Маринка окончательно уйдет к рыжему татарину.)))
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Продана Украина америкосам. Уже даже представитель вместо Порошенка назначен. Так какую Украина имеет незалежнисть? Бумажную ? Кто рулит страной?
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как зачем, что бы амеры смогли его купить... Их таких ненависников, на Брайтоне дохрена. Все как один ненавидят, выгнать их только обратно в березки невозможно.
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Накуй чмо, мне похрен под каким флагом вас ублюдков до Урала гнать!
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Однозначно, що Україною вже не керують з Кремля!!!)))
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Ты, кацап, впаривай о независимости таким же кацапам как ты. Особенно о том, как независима твая нефтехазовая сверхбензоколонка паРаша, которая продает буржуям животворящие нефть и газ, шоб не окоЧуриться. Вали нефть и газ качай, а то Чечне нечем будет дань заплатить и кадыров тя, вяликого независимца, на бутылку посодит.
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чувак, у в паРаше уже ввели уголовное преследование за пользование VPN и проч. сервисы по скрытию IP?..
так что ты того - как бы на нары не загремел...
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Украиной рулит Вовка Жиринжопский по фамилии Эйдельман в Ютьюбе это отчётливо видно,Блевотиной рыгает что кацаПсин после Борышки...
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что - твоего соевого хазяина-барыгу дрючат со всех сторон?
так это не зрада - он сам напросился...
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Интересно о каком таком хозяине вы говорите? Я как все украинци свободный человек и никаких хозяев кроме себя самого у меня нет не было и не будет. А дрючат как раз твоего карлика потому он и извивается как может питаясь спровоцировать украинцев на беспорядки в стране.
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Думаю это шаг к тому, что бы Украина получила, наконец, Джавелины и раздавила Донбасс. Если rebels не найдут в шахтах современное оружие от России.

Ибо если и то, и другое случится - много крови прольётся. Но кровь украинцев прольётся не зря, а ради освобождения своей родины назавжды и взагали. Ради этого не жаль жизни молодых пацанов, ведь это ради родины.
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гыгыгы, а сейчас у орков чье оружие и стреляют они не из мушкетов?
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РАБссии Конгресс США дал 180 дней убраться НАХ из Украины.Потом будет БОЛЬНО...
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Да, и почему не сейчас а аж через 180 дней? Сколько еще солдат и мирных погибнет? И когда, наконец то начнут выполнять Будапештский меморандум? Вот меня реально такие пириможные бредни выкашивают, 11 тыс уже убито.
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Читай последние Санкции которые подписал Трамп,там всё четко изложено...на 1 сентября будет готов новый Пакет для слушаний в Сенате и Палате представителей.....
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далее в игру вступает Финансовая полиция США...
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изымут усе и пукинские будут сверкать голым задом)))))))
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Я прошу прощения. Я жестоко пошутил по поводу молодых пацанов и Родину написал с маленькой буквы. Простите меня. Шутка была неуместной.
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Та ні- в тебе просто з головою негаразди, нЕлюд.,
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Смотри как бы по результату, не получилось так, что это ты не человек. Я хотя бы одумался через минуту.
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не обращай внимания на этого дурачка-маразматика...
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Ще б тобі хто пояснив, що з кацапами в одну дудку в Україні не дудять...
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Но "раздавить Донбасс" это ваша идея. Я против войны.
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"Раздавить Донбасс" - это ваша идея и мой некорректный и оскорбительный юмор. Что тебе не понятно, Крещатик? И почему я обращаюсь к тебе именем прекрасной улицы? Ты не много взял на себя?
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Це идея твого хУЙЛА- примусити світ повірити, що в Україні громадянська війна. Та не вийшло в нього- і в тебе не вийде.
А "Саша_Крещатик" жодного відношення до вулиці "Крещатик" не має- Гугл тобі в поміч.
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А кто обстреливает Донбасс? НАТО или Хуйло? Кто бомбит Донецк? Сами себя? Ты в это веришь?

Или украинская армия обстреливает свой же город?
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Освободите и разберётесь? А сейчас ты не знаешь чья армия бомбит Донецк и Луганск? Еще не разобрался?

Ты скажи, тебе не стыдно?
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Саме Донецьк і Луганськ? А Луганськ з чого- з "Зірки Смерті"?
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Ты не ответил на вопрос: тебе стыдно или нет? Ответь! Я прошу.

А Луганск да... украинская армия была отброшена от него и просто не достреливает.
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РАБссия грозит миру эпидемией Сибирской язвы.
В Свердловской области специалисты эпидемологи обнаружили более 50 скотомильников с опасной болезнью,которые находятся в удручающем состоянии...,по словам заместителя Россельхознадзора РАБссии Натальи Банниковой по Свердловской области у нас 72 захоронения из них 55 не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам .короче кОпец.Денех нет,но вы держитесь там...
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Изоляция и ров с дустом,хлоркой и марганцовкой!10 метров.
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По моим данным Курт Волкер жесткий и крутой дядькя и туфта с ним не пройдёт...,Путлер потому и удирал типа на рыбалку за карасями ганяться по Байкалу.Трус не играет в Хоккей...
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ха..Веселый у Петра праздник будет! Ему будет задано очень много вопросов - на которые он не найдет осмысленных ответов, потому что врать как он умеет уже не получится....
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К сентябрю дип.центр из мордора перенесут в Украину?А на стол накрьіть-одной хрюшеньки не маловато-ли будет?Думаю,традиционно,к Рожеству успеют! https://www.youtube.com/watch?v=_iTOmdj1iB4
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Ну и толку, что посетит. Нет пока реального "уничтожения" Рашки. Европа вообще перед Рашкой на коленях стоит, зависима во всем. Америкашки боятся спровоцировать Рашку и не дают оружие Украине. Итог один, все боятся безумной Рашки, точка.
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ґна не боятся-его обходят-мхом заростет,если китайские с индийскими многолярдньіе птички не склюют!
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жуть как все боятся безумной сверхбензоколонки. То санкции усилят, то ПРО в Польше и Румынии построят, то учения в Черном Море замутят или в Балтийских странах американских солдат расквартируют... И всё тока ради того, шоб не дай Бог, не спровоцировать "вЯликую и могучую нефтехазовую..."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп
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