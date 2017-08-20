 Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Киев, - Госдеп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службу Государственного департамента США.
"23 августа он отправится в Киев, Украина, где он присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 21 августа Волкер отправится в Минск (Беларусь), где он намерен встретиться с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.
После этого он отправится в Вильнюс (Литва), чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и обсудить развитие событий в Украине.
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Волкер и Сурков встретятся в Минске на следующей неделе, - "Интерфакс-Украина"(12)
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- от обиды за Хуйла ударился?
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А ты с ольгинскими троллями засераете соей
все форумы - так что это уже вызыват раздражение
не на соевого а на самих серунов...
Для меня же он недостойное внимания говно,
будут выборы - он по любому не пройдет...
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так что ты того - как бы на нары не загремел...
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так это не зрада - он сам напросился...
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Ибо если и то, и другое случится - много крови прольётся. Но кровь украинцев прольётся не зря, а ради освобождения своей родины назавжды и взагали. Ради этого не жаль жизни молодых пацанов, ведь это ради родины.
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А "Саша_Крещатик" жодного відношення до вулиці "Крещатик" не має- Гугл тобі в поміч.
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Или украинская армия обстреливает свой же город?
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Ты скажи, тебе не стыдно?
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А Луганск да... украинская армия была отброшена от него и просто не достреливает.
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В Свердловской области специалисты эпидемологи обнаружили более 50 скотомильников с опасной болезнью,которые находятся в удручающем состоянии...,по словам заместителя Россельхознадзора РАБссии Натальи Банниковой по Свердловской области у нас 72 захоронения из них 55 не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам .короче кОпец.Денех нет,но вы держитесь там...
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