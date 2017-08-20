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Все про:история (1380) кино (1143) Латвия (630) Холокост (86)

 Латвийские власти запретили проводить съемки российского сериала о Холокосте из-за элементов пропаганды

кино

Власти двух регионов Латвии запретили съемки российского мини-сериала "Парад Алле" по совету латвийской спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Действие минисериала происходит в 1941 году: в провинциальный латвийский город приезжает советский цирк. По стечению обстоятельств вскоре после этого в город входит немецкая армия, после чего начинаются характерные для оккупированных территорий события. Премьера фильма должна состояться на российском Первом канале. Однако сегодня неясно, смогут ли авторы закончить съемку картины: уже два региональных самоуправления отказались сотрудничать со съемочной группой, а менеджер с латвийской стороны ушел из проект из-за сомнений относительно его содержания.

"Фильм про цирк и про Холокост, - рассказывает Русской службе Би-би-си режиссер и соавтор сценария Олег Газе. - Продюсер этой картины - трижды номинант на Оскар, самый известный продюсер России и президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения России Сергей Сельянов. Снимаются Владимир Стеклов, Сергей Барковский, Владимир Селезнев".

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Сценарий "Парада Алле" попал в распоряжение полиции безопасности (ПБ) Латвии, которая усмотрела в нем элементы, "выгодные для российской пропаганды". "ПБ оценила первоначальный материал, в том числе сценарий, и пришла к выводу, что съемки такого фильма создают и распространяют выгодные для российской политики ссылки к историческим событиям и обобщения по поводу отношений между жителями Латвии и их действий во время Второй мировой войны. Об этом полиция безопасности информировала самоуправление Кулдиги", - говорит Русской службе Би-би-си представительница полиции безопасности Лига Петерсоне.

Ранее в публичном пространстве звучали предположения представителей ПБ о том, что речь идет об эпизодах участия жителей Латвии в преследовании евреев.

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Формально, запрета на съемки нет. "У самоуправления нет инструментов для запрета на съемки в публичном пространстве", - сказала председатель думы Кулдигского края Инга Берзиня.

Однако муниципалитет имеет полное право отказаться от сотрудничества со съемочной группой: не давать разрешение на съемки на своих объектах, не перекрывать улицы, не убирать дорожные знаки. Так и сделали в Кулдиге. Глава самоуправления добавила, что более решительные действия со стороны думы невозможны, а участникам съемок выданы легальные латвийские визы. Олег Газе, в свою очередь, утверждает, что на начальных этапах между съемочной группой и местным самоуправлением никаких разногласий не было. "Замечательный был контакт, подписали договор о съемках в местном краеведческом музее. У нас не было разногласий, а за день до начала съемок возникло вот такое вот", - рассказывает он.

"Нам было принципиально снимать в Кулдиге. Это красивый город, тут сохранился колорит Восточной Европы. Власти с нами сотрудничали, мы с ними сотрудничали".

"Это всегда выгодно для города. А сейчас тут уже вся съемочная группа. Если бы три месяца назад нам сказали, что снимать нельзя, то никто бы не поехал. Снимали бы в Литве, Эстонии, в Выборге... Я ехал с открытым сердцем", - утверждает он.

Сколько именно Кулдига могла бы заработать на съемках фильма, режиссер сказать не смог. Но, по его словам, речь идет о сотнях тысяч евро: жилье, питание, транспорт, компенсации. Несмотря на очевидные плюсы, способствовать съемкам отказались и в другом латвийском городе - Цесисе. "Они просили снимать именно на тех объектах, которые принадлежат самоуправлению, просили также перекрыть движение транспорта. Мы отправили им письмо с отказом. У нас есть письмо от полиции безопасности", - сообщил Русской службе Би-би-си глава самоуправления Цесиса Янис Розенбергс.

"Мы проконсультировались с полицией безопасности. Приняли во внимание их рекомендацию - о том, что этот фильм показывает историю Латвии необъективно", - объяснил он.

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"Мы - знаковый город для латвийской истории, поэтому было принято решение о том, что самоуправление не может поддержать такой фильм. Это, конечно, не означает, что они не могут снимать в общественных местах, не мешая потоку транспорта и людей", - продолжает представитель самоуправления Карлис Плотс.

А по словам Дидзиса Эглитиса, бывшего менеджера картины с латвийской стороны, подобного рода отказ от сотрудничества фактически ставит крест на съемках.

"Все не так просто. Надо убрать дорожные знаки, потом надо как-то регулировать движение без этих знаков, а чтобы все это организовать, нужна поддержка думы. Там предусмотрены массовые сцены с участием 200 - 300 актеров в исторических костюмах, надо заблокировать несколько кварталов. А город может отказаться заблокировать улицу, поскольку это ограничивает свободу людей", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Тем не менее, представители съемочной группы утверждают, что намерены закончить съемки - сейчас, вопреки первоначальным планам, они проходят на частной территории, а не на муниципальных объектах.

Сам Дидзис Эглитис от участия в работе над картиной отказался - и снова по причине сомнений относительно ее содержания.

"Я хотел, чтобы продюсер дал мне возможность посмотреть последнюю версию после монтажа, чтобы там брали во внимание мнение исторического консультанта. Об этом договоренности достигнуть не удалось", - поясняет он.

"Я сам профессиональный представитель этой индустрии, и я знаю, насколько меняется содержание фильма во время съемок", - добавил он.
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Кацапов скоро по всему миру будут гнать в шею.
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Історією мають займатись незалежні та неупереджені фахівці.
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А яке відношення кацапи мають до Голокосту? Хіба як ідейні правонаступники німецького фашизму?
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Так, згоден, але кацапи спростили все до загальної назви- фашизм, включивши туди в тому числі і український , литовський та інші націоналізми. Формат даного спілкування, на жаль, не дозволяє деталізувати кожну кацапську парадигму, тому я і вживаю слово "фашизм", хоча саме поняття було притаманне лише режиму Беніто Муссоліні в італії.
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Прибалты...Единственные,кто ВЫРВАЛСЯ из совка.Та что там говорить-единственные без совкового менталитета...
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нет никакой прибалтики и прибалтов, есть страны балтийского региона, хватит этой совковщины, все уже сыты "на Украине" "Беллоруссия" "Молдавия" сколько можно
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а коли це кацапів "холокостили"?? Чому я не пам"ятаю того?? Чи то вони знімають фільму про себе, де росіяни у ролі вурдалаків та вбивць усіх часів??))
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действие сериала надо что бы начиналось с 39 года, когда начался раздел Польши и аннексия Финляндии, тогда все станет на свои места.
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Финны были против и аннексия не удалась..
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удалась, но частично, до Карелии руссо-фашистские руки таки дотянулись, посеяв там нищету и разруху до сегодняшних дней
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Сейчас многие российские сериалы с рашистской пропагандой. Для пропаганды и выделяют деньги под сериалы.
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то "фільм про цирк і про холокост", то "танці" про в"язнів концентраційних таборів.....!!! . От чумний проклятий недонарод..
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Добре! Гоніння брехунів, це повинно стати повсякденням.
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RoksolanaToday&Крым


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