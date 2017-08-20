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 4 гектара травы горит возле Броварского проспекта в Киеве, - ГСЧС

пожар

В Киеве продолжается локализация возгорания травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

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"20 августа в 15:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на открытой территории по пр. Броварскому, что в Деснянском районе столицы. К месту вызова было направлено спасателей с ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 4 га", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия всего задействовано: 8 единиц основной и специальной техники и 47 человек личного состава.
Локализация пожара продолжается.
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Тут в диму А це дорога Грушевка-Судак Ходять слухи до 80 загиблих Мекка,4 гектара травы горит возле Броварского проспекта в Киеве, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3623 о-о-о!
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Шо там за слухи, ссылку пожалуйста, хочу посочуствовать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4 гектара травы горит возле Броварского проспекта в Киеве, - ГСЧС
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