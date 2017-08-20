 4 гектара травы горит возле Броварского проспекта в Киеве, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.
"20 августа в 15:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на открытой территории по пр. Броварскому, что в Деснянском районе столицы. К месту вызова было направлено спасателей с ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 4 га", - говорится в сообщении.
На месте происшествия всего задействовано: 8 единиц основной и специальной техники и 47 человек личного состава.
Локализация пожара продолжается.
566 8
Руководители столичного театра пойдут под суд за халатность, хищения и подлоги(13)
Похищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы(25)
Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО(129)
Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО(48)
КГГА: Доходы города от парковки уже выросли на 88%(0)
Экс-беркутовец Лобода, подозреваемый в нападении на активистов "Автомайдана", арестован до 15 октября(21)
Стрельба на Зоологической улице в Киеве: у предпринимателя два огнестрельных ранения, - Нацполиция(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить