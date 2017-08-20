 Гройсман: Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в детсадах и ликвидировать очереди

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.
"65 тыс. детей дошкольного возраста ждут сегодня возможности пойти в детский сад, потому что не хватает мест. Считаю, что очереди в детские сады недопустимы. Никто не имеет права с детства приучать украинцев стоять в очередях", - пишет он.
"Этот вопрос мы обсуждали на селекторе во вторник и на заседании правительства 18 августа. Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в ДУЗ и ликвидировать очереди. Это абсолютно реальная задача, которая должна быть выполнена совместно с местными органами власти", - подчеркнул глава правительства.
612 72
"Более 1600 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в 2017 году", - Гройсман(138)
Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера(116)
Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"(339)
Кабмин запретил провоз негуманитарных грузов через линию соприкосновения в зоне АТО(26)
Почему Гройсман – это дремучая архаика, прошлый век(0)
"3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО(229)
Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне(10)
Ответить
Ответить
почти все нынешние досягнення - обещания на 2020, 2035, 2075 год
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А от про "ліквідацію" самих черг-це вас кудись занесло.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пора вже державі забиратися з цього сектору економіки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
повернуть країні?................школи теж викуплені,але учні в них вчаться........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот с проблемой новых площадей на кладбища, это будет посложнее. Только в этом году больше СТА ТЫСЯЧ в минус, а ведь еще половина.........
Ответить
Пацан сказал - пацан сделал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------------------------------------------
США: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция
«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции.
Мы четко понимаем, что украинцы стали заложниками в этой ситуации и если будет нужно, мы поможем, в том числе и в борьбе с коррумпированной властью»
Ответить
А для этого - меньше есть
Ответить