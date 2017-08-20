EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  612  72
Все про:дети (3311) детсад (163) очередь (201) Гройсман (3304)

 Гройсман: Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в детсадах и ликвидировать очереди

гройсман

К 2020 году очереди в дошкольные учебные заведения (ДУЗ) должны быть ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"65 тыс. детей дошкольного возраста ждут сегодня возможности пойти в детский сад, потому что не хватает мест. Считаю, что очереди в детские сады недопустимы. Никто не имеет права с детства приучать украинцев стоять в очередях", - пишет он.

"Этот вопрос мы обсуждали на селекторе во вторник и на заседании правительства 18 августа. Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в ДУЗ и ликвидировать очереди. Это абсолютно реальная задача, которая должна быть выполнена совместно с местными органами власти", - подчеркнул глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил законопроект, регулирующий работу корпоративных детсадов
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну как он врёт , видно в своё враньё и сам верит. Сколько то садиков у нас то осталось ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати не пАн труселятник гРойсман ты до этого года сидеть на нарах будешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он реально достал своими обещаниями.
почти все нынешние досягнення - обещания на 2020, 2035, 2075 год
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знаю где как, но Киев так уплотняют, что проблемы с садиками, парковками и развязками становятся катастрофическими..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2020-му вас усіх треба шукати десь на землях обітованих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ни кто и не стоит в очереди,платят по 200-400 бакинских и ребенок в садике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что-то Гройман как-то оптимистически настроен, думает дожить до 2020 года, мечтатель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коммунизмь на марше... будете выселять налоговые и пенсионные с насиженных детсадовских мест?... да, а квартирную очередь когда? к 2025-му?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чом би й не виселити? Та й скоротити разів у п'ять за рахунок комп'ютеризації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та отож і питаю... тому що на цей вельми очевидний крок ніхто не піде(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Місцева влада має бути ініціатором, якщо інших можливостей не має. Не захоче- то виборці мають такій владі нагадати, хто кому має служити в державі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Річ у тому, що (наскільки я розумію) ці будівлі нині навряд чи перебувають на балансі місцевих рад. Так, запропонувати перевести вони можуть. Але чи підуть на це нинішні балансоутримувачи без наказу зверхи - то є велике питання. Ще одне - тут я вже перечу самому собі - а чи не буде дешевше побудувати нові, аніж знову переобладнати хоча й відремонтовані старі. Але тут вже треба саму владу брати за бубенчики. Бо є велике побоювання, що черги почнуть ліквідувати не методом розбудові, а методам саме ліквідації самих черг((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Владу завжди потроху штурхати треба- подивіться, як це у світі робиться.
А от про "ліквідацію" самих черг-це вас кудись занесло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мене? це після чергових новацій по скороченню субсидантів по опаленню? (хоча це окрема тема) Якщо не ліквідувати зовсім, то значно скоротити за рахунок додаткових вимог чи критерієв - це послідовувачам "розенків" та іншоподібних - як два пальці о ріденьку суміш на наших дорогах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, хіба я казав, що таки все? але тут... державний діяч такого рівня не може не розуміти, що це все бажано за рахунок когось утримувати. якби за рахунок батьків, серед яких в країні немає бідних - вже би черг не існувало. За рахунок місцевих влад, де, як влада каже, - бабло кури вже замахались клювати? Не всі ради мають такий здобуток, зважаючи на закриття виробництв та підприємств... Центральна влада, як я розумію, навряд чи буде спонсорувати. Тому ці чергові сентеції - хіба що із розряду бла-бла... Доки економіка не повстане з колін - не буде таких маленьких радощів у пересічених...
 показать весь комментарий
Ответить
 
до речі - про комп'ютерізацію та скорочення. як Ви не могли не помітити - всі ми вже давненько здаємо звітність по інету. але чомусь ніхто не спотикається хоча б "уплотнити" усі ці контори, організувавши дійсно Єдине вікно. Та й з приходом техніки мало що змінилось у самих конторах, хіба що додаткові відмазки з'явились: світла немає, комп завіс, Петя поглумився, Медок паршивець)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Років п'ять не був у податковій. Так що не знаю, скільки їх там і чим займаються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Головне, щоб черги не ліквідовували шляхом розстрілу. Ненадійні вони, ці хлопці при владі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грустьмэн ! Дай возможность народу пережить эту зиму. Не чеши нам по ушам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раніше біля мене було 4 дитячих садочка. Тепер ні одного. Все прихватизували в 90-х при Чучмі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я сподіваюсь ти сука будеш мені шкарпетки шити на зоні)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
29 августа,в 12 часов,на Михайловской площади состоится панихида по погибшим в Иловайском котле и вообще,всех погибштх на этой аойне.Потом будет факельное шествие.Сходите ,мы им должны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не зможу далеко..але мій уклін падшим..будь прокляте то уйло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2019-ом выборы вообще-то...Какие ещё нахрен "вы".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10-минутки ненависти каждое воскресенье к Сене сменились Гросиными. Вот и весь итог замены одного на другого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Власть передержавшим пора уже подумать, и как в стране восходящего Солнца, поустанавливать на площадях резиновые болванчики-имитаторы известных персон... ну, для сброса пара населением...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже этот этап пройден. Уже хотят не резиновых метелить, а настоящих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы должны в первую очередь бороться против коррупции, в результате которой деньги не доходят ни до садиков, ни до дорог, никуда вообще, а не кормить нас завтраками..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вЫ останетесь до 2020 , то мы лишимся страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно их ликвидировать,оставив людей без работы.Бо безработным родителям,незачем вести детину до садочка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
70-ти річних бабусь більше ніж 7 -ми річних дівчат..які там вже садочки..(
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня поряд з хатой садочок,в який ще я ходил.Вже мабуть з рокiв 10 закрыт,та розварован.Поряд ще один,був колись,зараз це здание делят ГФС,та Автошкола
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А.Вспомнил ще один не далече,так там зараз оптовый склад,та ксерокопия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
швидке вимирання останнього великого європеоїдного народу - це не смішно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я ж кажу.Ось з 5 садиков,в моём районе,залишилось тiлькi два.Але цi наблюдения,для факта не подходит
 показать весь комментарий
Ответить
 
негативна динаміка демографії спостерігається ще з кінця 60-х років..про це майже не писали..стрімко вимираємо..(
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну зараз поменьше,будемо вмирати,бо е сеть безкоштовних аптек от Гроси
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ну я розумію чому система дитсадків така яка є. Але не розумію чому вона має залишатися і далі державною, з монументальними стандартизованими фабриками дітей на 100-200 місць, харчоблоками де крадуть все що можна винести да адміністрацією головна мета якої - здерти з батьків якомога більше під будь яким приводом.
Пора вже державі забиратися з цього сектору економіки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я він що,збирається до 2020 року правити,чи що? Хай Бог милує...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А денег этот добрый "самаритянин" выделит на эти самые дет.садики или ка кобычно - ищите сами в своих бюджетах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь надо,чтоб выступил Рева и сказал,что мест в садиках не хватает потому,что украинцы чаще е"""утся,чем немцы))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це означає що всі приміщення садіків які викупили за копійки по всій Україні націоналізують?
повернуть країні?................школи теж викуплені,але учні в них вчаться........


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Примите закон о частних детсадах(уберите налог с них) - и проблема решится за год.Зачем ждать 3 года?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пидрила шоколадные да не досидите вы до 2020 г
 показать весь комментарий
Ответить
 
С этим правительством ,с этим президентом, да до 2020 года - на раз справятся с проблемой детских садиков.... Проблема сама рассосется....

А вот с проблемой новых площадей на кладбища, это будет посложнее. Только в этом году больше СТА ТЫСЯЧ в минус, а ведь еще половина.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так проблема с местами будет решена...
Пацан сказал - пацан сделал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну маланец шо ты куриш каждый день новые перлы без перерыва на обед
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Гройсман: Мы должны к 2020 году " ну в принципе оно право..... с таким уровнем жизни с 2013 года, с такими зарплатами - редкая семья решится на ребенка.... Дорого очень этот шаг предпринимать. Так что ОНО ПРАВО..... Рождаемость падает с бешенной скоростью, так что "ОБЕСПЕЧИМ" БЛЯ((((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глава британского МИД Борис Джонсон

-----------------------------------------------------------
США: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция

«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции.
Мы четко понимаем, что украинцы стали заложниками в этой ситуации и если будет нужно, мы поможем, в том числе и в борьбе с коррумпированной властью»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поставлена задача - меньше трахаться
А для этого - меньше есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоГройсман: Мы должны к 2020 году полностью обеспечить дошкольников местами в детсадах и ликвидировать очереди
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти