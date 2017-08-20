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Все про:Крым (20500) молния (57) смерть (5187)

 Молния убила советника главы Минздрава РФ в оккупированном Крыму

молния судак

Вечером 18 августа в Судаке от удара молнией погиб советник главы Минздрава России Игорь Ланской

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Такое в Крыму вижу впервые!": Последствия ночных ливней и селевых потоков в оккупированном Судаке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В крымском Судаке вечером 18 августа и в ночь на 19-ое разгулялась стихия. В крепости Судака завершался рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем". В момент, когда разыгралась непогода внутри крепости было достаточно много народу.

Мужчина, по словам очевидцев, находился у Девичьей башни. Его мобильный телефон зазвонил, он решил ответить, и в это время молния ударила в него. Сотрудники скорой помощи рассказали, что вызов на пульт поступил в 19.07. Через несколько минут бригада медиков была на месте. Во время осмотра были зафиксированы следы удара молнии. Обнаружен телефон. Врачи констатировали смерть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если европейские политики считают, что могут безнаказанно ездить в Крым для сотрудничества с оккупантами, то они ошибаются, - Логвинский

"Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Погибшим от удара молнии стал 41-летний советник главы Минздрава РФ Игорь Ланской. О его гибели в результате несчастного случая на следующий день объявили в Минздраве РФ.


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энергомост.не той системы завезли.вот горемыка и полетел смолу пить.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 3 ч.3 часа назад

В россии средь бела дня снова убили спортсмена - пауэрлифтера Андрея Драчева. Момент убийства снят на видео
https://www.youtube.com/watch?v=YZv-4k06eeY
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Жаль что не ы хуйла попала! Если бы попала молния в хуйла... там такая паника началась бы, думаю за пару недель вата с крыма потикала бы!
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БОГ ВМЕСТО КАМНЕЙ С НЕБА ПОДАЛ МОЛНИЮ .....ПОСЛЕ ГРОЗЫ ....
в общем ...полное везенье ..... крыс-нах!!
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Просто очереди не дождался, в регистратуре, на приём ко врачу... Хотя может и Молния не выдержал у врезал в ряху!
Вот, Гравий поговорил с киселём, в прошлом году! =)
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Прочитав всі коментарі і ні одного співчуття. Кацапи, за що вас так не люблять?
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Камни были перед этим, сейчас новые собирают.
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Во Украина , даже природу в бандеровцы приняла. Бандеровская молния. Жаль, что путин проскочил
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Зачищає природа потроху кацапське сміття...
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на крысьме сегодня:
1. Крымскотатарские активисты вчера вечером встретили 76-летнего Сервера Караметова после десятидневного ареста за его одиночный пикет против репрессий https://twitter.com/CrimeaUA1/status/898971359291871233 (фото). А сегодня крымские татары провели совместную молитву по случаю освобождения Караметова. Арестованных нет https://twitter.com/krymrealii/status/899285959933652992 (фото).
2. Сегодня несколько десятков вооруженных оккупантов в масках и полицаи путинского режима перекрыли вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в Белогорском районе Крыма. На территории базы должно было начаться мероприятие, посвящённое 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года. Оккупанты задержали Бекира Умерова - одного из организаторов сегодняшнего мероприятия. Объявленная оккупантами причина оцепления и обыска - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "СХРОНА С ОРУЖИЕМ". Всё в лучших традициях чекистов http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-okkupanti-blokiruyut-aktsiyu-pamyati-krimskih-tatar/177382/ (фото). После угроз оккупантов о том, что к людям будет применена сила, собравшиеся приняли решение вместе пойти встречать задержанного ранее Бекира Умерова, а затем отправились в мечеть. Схрон с оружием оккупанты так и не показали общественности https://15minut.org/news/173404-bekira-umerova-otpustili-ot-zablokirovannoj-bazy-vse-poehali-v-mechet-video (фото и видео).
3. Молниеносная смерть: в оккупированном Судаке в ночь бушующей стихии с 18 на 19 августа молнией убило оккупанта - советника министра здравоохранения россии Игоря Ланского. Оккупанту кто-то позвонил на мобильный телефон, он ответил на звонок и получил удар. Наверное, задержанный "украинский диверсант" воспользовался правом на один звонок. Напомню, что вчера крымчане сообщали о смерти туриста от удара молнией. Теперь выяснилось, что туристом был оккупант из путинской вертикали власти http://sudak.me/news/870-v-sudake-molnija-ubila-sovetnika-glavy-minzdrava-rossii.html
4. Селевой поток, сносивший автомобили по дороге на Судак, как выяснилось, сошел и на село Краснокаменка рядом с Коктебелем. Стихия сорвала мост, асфальт, повредила газовые трубы, снесла огороды людей, затопила гаражи и улицы. Жители села с лопатами пытаются разобрать хоть что-то. Им не помогает НИКТО, хотя ещё вчера оккупанты отчитались, что последствия стихийного бедствия ПОЛНОСТЬЮ ликвидированы. Пропагандоны пишут, что "это типичная ситуация для Крыма: обычные люди никому не нужны" http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sel_v_kiziltashe/ (фоторепортаж).
5. В сеть попали секретные кадры пребывания путина с Медведевым в оккупированном Севастополе. На снимке, по всей вероятности, запечатлено накаченное ботоксом лицо путина, отвечающего на вопрос: после моста заживём? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/898990595057889280 (фото).
6. Царь в Крыму, но что-то его и о нём совсем мало слышно. Может, забухал?
7. Севастополь. У мусорных баков большие смердящие горы, во дворах хлам. Мусор не вывозят третий день. Понятно, что царь приехал, байк-шоу и всё такое, но зачем город засирать? Всех бросили на чистку дерьма за путиным?
8. Для оккупантов главное - не развитие Крыма, а его удержание, поэтому ни о каком развитии никто и не заботится. Яркие примеры - оккупированные россией Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, которые являются прообразом будущего Крыма. Мост, говорите? Вышеуказанным территориям мост не нужен и, как видим, им это не помогло. Прочтите статью Портникова https://ru.krymr.com/a/28685664.html
9. Оккупанты сообщили, что около 40% сделок по крымской недвижимости осуществляют москвичи. Отмечается, что среди российских покупателей есть как те, кто рассматривает покупку с целью переезда, так и те, кто хочет заработать и приобретает квадратные метры на побережье для сдачи в аренду. Местные, на выход! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/moskvychy-skupayut-krymskuyu-nedvyzhymost.html
10. Российский "суд" отказался арестовывать крымские турбины и запрещать их монтаж по иску Siemens. Siemens может облегчённо вздохнуть. Договорняк удался. Пока что… https://ru.krymr.com/a/news/28686604.html
11. Керчане ГОД жаловались на яму на дороге. Спустя год жалоб оккупанты не выдержали и засыпали яму песком, а также установили возле неё табличку "ЯМА" с указательной стрелкой. Местные жители дописали на указателе "Спаси и сохрани". Весело и скрепно мы теперь живём https://twitter.com/CrimeaUA1/status/898972482652184576 (фото и ссылка).
12. Севастополь. На реконструкцию "35 батареи" выделили 150 млн рублей. А на ремонт инфекционки не выделили ничего. Зачем лечиться - надо гордиться дедами!
13. Побоялась свою бабцю положить в больницу, ибо я сама медсестра и знаю нашу теперешнюю медицину…
14. Ватные жалобы: "Дочку послали в лагерь Орлёнок в Сочи. По приезду её одели в военную форму и берцы. Два часа в день проводили строевые занятия, разбор-сбор Калашей. Дочь взмолилась - забери. Поехала, увезла домой". Такого милитаризма в детских лагерях не было даже в СССР.
15. Диалог крымчан: " - Вместе с совком в Крым вернулась мода на ситцевые халаты дурацких расцветок. - Уже и спортивки трикотажные с растянутыми коленями вернулись. Это просто пипец. Где они их находят? Совок пришёл полный. Я так понимаю, он в россии и не заканчивался, просто адаптировался".
16. Позвонила знакомая с довоенной жизни, которая после оккупации радостно уехала на расею. Продала в Крыму хату и купила там. Всё было тип-топ, а потом… ТАДАМ!!! С аусвайсем "Крымнаша" на работу не берут. Ну, как не берут - собеседование, все дела, потом "давайте документы" - смотрят на аусвайс, трудовую и, кривя рожу, говорят: "зайдите с понедельнега". Причем ватница уехала в родные глубеня, а не куда-нибудь. Звонила, чтобы узнать, как тут у нас с работой и можно ли покосить капустки на корм. Пришлось в ответ голодно пробееекать.
17. Пообщался с ватными пенсионерами. Ребятаааа, там в головах не просто тараканы, а тараканы-наркоманы, великий Сталин, великий путин и Крым, конечно, разваливаЕТ Украина - да, прямо сейчас.
18. Сегодня видел в Бахчисарае парня в бейсболке с Тризубом)))
19. Я, наверное, скотина, но меня радуют все неудачи рашки в Крыму. Хотя сам страдаю. "БУДЬМО" скажем вместе после деоккупации.
P.S. Будет смешно, если окажется, что в конце своего правления путин уже ничем не руководил, и ватный народец сам поддерживал холопо-барские отношения. Возьмём, к примеру, Крым. Большинство ярых ватников уже уверены, что в гробу их мнение хйло видело, но они отчаянно поддерживают саморабовладельческий строй, со страхом думая о свободе.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Советник министра здравоохранения РФ? Под открытым небом в такую непогоду ? Одному мне кажется, что сей чел слишком много знал за Сирию и Даунбасс, за грузы-200 и мобильные крематории, за газовую атаку в Сирии? Складная сказка получилась у КП с их "собственными источниками" , особенно о том, как у него зазвонил телефон и молния решила что звонят ей. Многие повелись на этот бред. Стыдно, товарисчи, стыдно!
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АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХА
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АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХА
АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАААААА!!!!!!!
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Камни с неба на этот раз Господь решил сэкономить до следующего раза.
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в следующий раз рыбы сожрут водолаза устанавливающего сваи для моста?
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Всё правильно. Бог позвонил, определил местонахождения, прицелился и бабахнул. Но лучше бы позвонил путину...
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главное не методы а результат ... одной мразью меньше ))))
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Да и хер с ним. Жаль только, что xy.ло не оказался на его месте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМолния убила советника главы Минздрава РФ в оккупированном Крыму
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