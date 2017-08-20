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 19 обстрелов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранен боец ВСУ

миномет

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 19 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, наибольшая активность противника зафиксирована на луганском направлении. В частности, на подступах к Новозвановке террористы выпустили не менее 24 мин калибра 120 и 82 миллиметра. Кроме того, под вражеским огнем оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого, Попасной.

На донецком направлении боевики дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по авдеевский промзоне, а неподалеку от Песков применяли минометы различных калибров.

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На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов наемники открывали огонь по украинским позициям у Павлополя и Чермалыка.

Сегодня один украинский боец ​​получил ранения.

Напомним, за минувшие сутки (19 августа) незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.
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Следующий шаг изменений в военной доктрине Украины после одностороннего прекращения огня - замена на передке боевого оружия на травматы . Это по мнению наших стратегов позволит стократ уменьшить наши потери в убитых и раненых .
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Ну так одностороннее прекращение огня придумали же . Так что ждем рогаток . Не удивлюсь .
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Так и я на это надеюсь . " За Україну треба не вмирати - за Україну треба вбивати ворогів " .
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Как там, на провокации не поддались,продолжаем терпеть?..
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