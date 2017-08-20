 19 обстрелов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранен боец ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, наибольшая активность противника зафиксирована на луганском направлении. В частности, на подступах к Новозвановке террористы выпустили не менее 24 мин калибра 120 и 82 миллиметра. Кроме того, под вражеским огнем оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого, Попасной.
На донецком направлении боевики дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по авдеевский промзоне, а неподалеку от Песков применяли минометы различных калибров.
На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов наемники открывали огонь по украинским позициям у Павлополя и Чермалыка.
Сегодня один украинский боец получил ранения.
Напомним, за минувшие сутки (19 августа) незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.
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