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Все про:Австралия (241) теракт (2194) терроризм (20517)

 Стратегию защиты мест массового скопления людей от терроризма презентовали в Австралии

теракт барселона

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сегодня презентовал национальную "Стратегию защиты мест массового скопления людей от терроризма". Работа над документом началась после совершенного в июле прошлого года теракта в Ницце, когда преступник за рулем грузовика умышленно давил людей на набережной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

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"Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак", - заявил Тернбулл .

По словам господина Тернбулла, правоохранительные органы будут оказывать содействие в проведении подобных оценок.

К числу самых насущных задач городских властей Малколм Тернбулл отнес установку бетонных тумб по периметру многолюдных пешеходных зон и торговых центров. "Невозможно добиться стопроцентной гарантии защиты, но можно многое сделать для повышения уровня безопасности каждого объекта", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Сиднее автомобиль на скорости въехал в толпу людей - среди пострадавших есть ребенок. ФОТО

Напомним, следствие считает, что произошедший 17 августа теракт на бульваре Лас-Рамблас в центре Барселоны, когда в толпу врезался автомобиль, был не акцией одиночки, а частью плана масштабной атаки. Меры безопасности в Испании сейчас существенно усилены, но эксперты и политики правого толка отмечают, что для предотвращения подобных атак необходимо в корне изменить миграционную политику ЕС.
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Це реалії сучасного світу. До них треба звикати та готуватися до власного захисту.
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Не вижу в Австралии мер по запрету Ислама и других религий. Меры конечно правильные, но лучшая мера жить в мире со всеми нациями.
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В мене з Горьким Луком однаковий термін- нЕлюди.
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Если они не люди, значит тварыны. Но относя их к разряду тварын, ты последних - ОСКОРБЛЯЕШЬ!
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Як тільки росіяни навчаться вибирати президентів кожних 4 роки, максимум на 2 терміни, кількість терактів на планеті різко зменьшиться.
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не возможно..потому что кацапы заражены вирусом..
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есть гораздо более эффективные меры которые хорошо себя зарекомендовали в Израиле
так може быть лучше взять на вооружение их методы ?
или это австралиец думает что он умнее евреев
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Методы Израиля? Расскажите какие и как их применить? Заодно расскажите почему там постоянные теракты.
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там теракты..потому что израилю отказано в праве на существование..
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Теракты не из-за этого, но действительно Хамас не признает Израиль.
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паРаша тоже не признаёт право украинского народа на своё государство...
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Австралия нетерпима к людям, не разделяющим их ценности.
причем настолько нетерпимы, что не разрешают тем же мусульманам жить по мусульманским законам. не нравится - валите нафиг. или приспосабливайтесь.
предполагаю, что терроризм на территории Австралии почти невозможен в такой ситуации.
страна, принципы которой вызывают уважение.

но профилактика не помешает.
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Но это не запрет Ислама и "не разрешают тем же мусульманам жить по мусульманским законам". Диктовать не должен вообще никто.
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есть ислам..а есть подонки..прикрывающиеся исламом..
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Верно, но некоторые кидаются на религию, считая запрет ее действием, которое прекратит терроризм. Но хотелось бы от них развернутую картину последствий. Мое мнение, что в результате такой политики пойдут ответные меры, которые могут быть гораздо хуже существующего терроризма.
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А когда стратегию в Украине презентуют от кацапских террористов ?
Австралия для кацапов это зло из-за того, что ихнего царя-неандельтальца австралийци на кормежку за стол посадили вместе с австралийским маленьким медведем Коалой.
Кацапский неандерталец это австралийцам не простит никогда.
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Вірю, що цього "ніколи" у нього вже не багато залишилось...
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Вірю, що цього "ніколи" у нього вже не багато залишилось...
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История убийства одного человека другим - стара как мир. Это значит, что если кто-то задался целью убить не важно кого, он этого добьется. Но террорист совершает массовое убийство не потому что у него есть конкретный недруг, а по причине общественного резонанса на его акцию. Таким образом он привлекает общественное внимание. Чем больше убьет - тем громче о нем заговорят. Значит для противодействия подобным терактам необходимо задействовать общественный фактор, чтобы террорист чувствуя общественное порицание сотен миллионов людей, чувствовал себя изгоем, а не героем. Судить террориста на закрытом процессе это все равно, что поощрить. Нужна массовая общественная реакция! От этой реакции у любого террориста встанут волосы дыбом, а того кто его послал отпадет всякое желание совершать теракты из-за противоположного эффекта. Очень показательны были в этом плане массовые манифестации в ответ на террористические акты. Нужно чтобы теракты сплачивали людей вместо того, чтобы разобщать.
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Безполезно це.Террор як вирус.Совершенствуется вместе з антибиотиком
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтратегию защиты мест массового скопления людей от терроризма презентовали в Австралии
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