 Стратегию защиты мест массового скопления людей от терроризма презентовали в Австралии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.
"Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак", - заявил Тернбулл .
По словам господина Тернбулла, правоохранительные органы будут оказывать содействие в проведении подобных оценок.
К числу самых насущных задач городских властей Малколм Тернбулл отнес установку бетонных тумб по периметру многолюдных пешеходных зон и торговых центров. "Невозможно добиться стопроцентной гарантии защиты, но можно многое сделать для повышения уровня безопасности каждого объекта", - сказал он.
Напомним, следствие считает, что произошедший 17 августа теракт на бульваре Лас-Рамблас в центре Барселоны, когда в толпу врезался автомобиль, был не акцией одиночки, а частью плана масштабной атаки. Меры безопасности в Испании сейчас существенно усилены, но эксперты и политики правого толка отмечают, что для предотвращения подобных атак необходимо в корне изменить миграционную политику ЕС.
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так може быть лучше взять на вооружение их методы ?
или это австралиец думает что он умнее евреев
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причем настолько нетерпимы, что не разрешают тем же мусульманам жить по мусульманским законам. не нравится - валите нафиг. или приспосабливайтесь.
предполагаю, что терроризм на территории Австралии почти невозможен в такой ситуации.
страна, принципы которой вызывают уважение.
но профилактика не помешает.
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Австралия для кацапов это зло из-за того, что ихнего царя-неандельтальца австралийци на кормежку за стол посадили вместе с австралийским маленьким медведем Коалой.
Кацапский неандерталец это австралийцам не простит никогда.
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