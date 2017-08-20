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 60 га лесного массива горят на Житомирщине

пожар

В Житомирской области произошел пожар в лесной зоне. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле села Копище (Олевский район), на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества, возникло возгорание лесного массива на площади около 60 га (в том числе 2 га верхового пожара). К тушению привлечены 196 человек и 22 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лесной пожар на площади 50 га тушат на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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Коли вже закінчиться цей суховій? Більше місяця східний сухий вітер з пилом і немає дощів.
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