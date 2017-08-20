 60 га лесного массива горят на Житомирщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле села Копище (Олевский район), на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества, возникло возгорание лесного массива на площади около 60 га (в том числе 2 га верхового пожара). К тушению привлечены 196 человек и 22 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.
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