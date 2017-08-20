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 В Одесском СИЗО заключенных не избивают, ни одной жалобы нет, - Минюст

побои

Не поступило ни одной жалобы от заключенных, которые содержатся в Одесском учреждении исполнения наказаний, относительно применения к ним физической силы сотрудниками СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

"В Одесской УИНП-21 (учреждение исполлнения назаний. - Ред.) были проведены режимные мероприятия, предусмотренные ведомственными нормативно правовыми актами. Во время проведения данных мероприятий были изъяты запрещенные для использования подследственными и осудженными предметы. Также органами Нацполиции и прокуратуры были проведены следственные действия, предусмотренные действующим Уголовно-процессуальным законодательством", - отметил Маслак.

Он также отметил, что тех, кто находится в СИЗО "там никто не бьет".

"Нет ни одной жалобы от них о применении относительно них физической силы", - отметил Маслак.

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Ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). По факту служебной халатности и ненадлежащего выполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО прокуратура области открыла уголовное производство. Начальника Одесского СИЗО отстранили от должности.

19 августа общественные активисты и родственники заключенных провели акцию протеста под СИЗО, утверждая, что после жестокого убийства инспектора пенитенциарной службы на территории одесского изолятора "начались репрессии".

20 августа прокуратура Одесчины проинформировала, что во время проверки Одесского СИЗО обнаружены факты жестокого, нечеловеческого обращения с удерживаемыми. Следователи начали расследование в уголовном производстве поч. 2 в. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, оскорбляющими личное достоинство пострадавшего).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Одесском СИЗО заключенных не избивают, ни одной жалобы нет, - Минюст
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