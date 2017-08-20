 "Шредер становится российским наемником", - лидер ХСС о выдвижении экс-канцлера в совет директоров Роснефти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Экс-канцлер Шрёдер становится российским наемником. Его выдвижение дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой", - заявил Шойер газете Bild am Sonntag в воскресенье, 20 августа.
В свою очередь эксперт фракции "зеленых" по вопросам бюджета в германском бундестаге Тобиас Линднер потребовал сократить пенсию экс-канцлера на сумму его частных доходов.
Кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, однопартиец Шрёдера по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что пытался отговорить Шрёдера от выдвижения в совет директоров "Роснефти". "Я указал ему на то, что бывший канцлер лишь условно является частным лицом", - сказал Шульц.
Сам Герхард Шрёдер пока не собирается отказываться от своих планов. Он уверен, что его включение в совет директоров "Роснефти" не навредит позициям СДПГ на выборах. "Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой", - заявил Шрёдер швейцарской газете Blick.
Правительство России 11 августа выдвинуло Шрёдера кандидатом в совет директоров концерна "Роснефти", который включен в санкционный список Евросоюза из-за российской аннексии украинского полуострова Крым.
Зарплата экс-канцлера на этом посту, по его собственным оценкам, может составить около 300 тысяч евро. В 2016 году экс-канцлер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода "Северный поток-2".
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https://censor.net.ua/news/451551/deputat_evroparlamenta_byutikofer_o_shrdere_on_okonchatelno_unizilsya_do_proplachennogo_lakeya_putinskoyi
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Але з дикими азіопами йому щастя не буде. Буржуї підломлять.
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