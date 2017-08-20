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Все про:Германия (2936) критика (220) Шредер (20) Роснефть (15)

 "Шредер становится российским наемником", - лидер ХСС о выдвижении экс-канцлера в совет директоров Роснефти

шредер

Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: "Жители Германии крайне заинтересованы в тесных связях с Россией", - Шредер о выдвижении в совет директоров Роснефти

"Экс-канцлер Шрёдер становится российским наемником. Его выдвижение дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой", - заявил Шойер газете Bild am Sonntag в воскресенье, 20 августа.

В свою очередь эксперт фракции "зеленых" по вопросам бюджета в германском бундестаге Тобиас Линднер потребовал сократить пенсию экс-канцлера на сумму его частных доходов.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, однопартиец Шрёдера по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что пытался отговорить Шрёдера от выдвижения в совет директоров "Роснефти". "Я указал ему на то, что бывший канцлер лишь условно является частным лицом", - сказал Шульц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник

Сам Герхард Шрёдер пока не собирается отказываться от своих планов. Он уверен, что его включение в совет директоров "Роснефти" не навредит позициям СДПГ на выборах. "Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой", - заявил Шрёдер швейцарской газете Blick.

Правительство России 11 августа выдвинуло Шрёдера кандидатом в совет директоров концерна "Роснефти", который включен в санкционный список Евросоюза из-за российской аннексии украинского полуострова Крым.

Зарплата экс-канцлера на этом посту, по его собственным оценкам, может составить около 300 тысяч евро. В 2016 году экс-канцлер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода "Северный поток-2".
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А почему становится? Он давно уже на побегушках у хуйла.
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дойчи уже не те. продаться мордве за кусок пареной репы и пайку стекломоя они теперь только могут.
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Я так розумію, шановного бюргера Шойєра задушила зелена жаба. Ну не можу вірити в німецьку порядність після фінтів фрау Меркєльової та Сіменса. Тож думаю, що Андреас Шой\р просто дуже хотів би бути на місці в душі кацапа Шрьодера.
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Какая-то у этого Шредера,на совсем немецкая фамилия ! А черепушку ему мерили?
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Депутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"

https://censor.net.ua/news/451551/deputat_evroparlamenta_byutikofer_o_shrdere_on_okonchatelno_unizilsya_do_proplachennogo_lakeya_putinskoyi
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Цей типок на гарному гачку. Що заковтнув по саму печінку й не може злізти.
Але з дикими азіопами йому щастя не буде. Буржуї підломлять.
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Шредер - элитная путлеровская проститутка, за деньги войдет и выйдет не только в роснефть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Шредер становится российским наемником", - лидер ХСС о выдвижении экс-канцлера в совет директоров Роснефти
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