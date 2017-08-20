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 Сорванное оккупантами памятное мероприятие крымских татар провели в другом месте, - Смедляев

меджлис

Крымскотатарские активисты не смогли провести в селе Белая Скала памятную акцию, приуроченную к событиям в Москве летом 1987 года, из-за блокировки базы отдыха российскими силовиками. Участники мероприятия были вынуждены сменить место и переместиться в мечеть в городе Белогорск.

Здесь прочли молебен, провели выступления свидетелей памятных событий и современников, рассказал Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения​ Заир Смедляев, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Оккупанты решили не допустить проведения в оккупированном Крыму патриотического мероприятия", - Чубаров о действиях ФСБ в Белогорском районе

"После того, как поели плов - часть активистов поехали в Старый Крым, где в настоящее время проводится молебен, приуроченный к освобождению Сервера Караметова", - уточнил он.

Днем 20 августа стало известно о начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха "Ковбой", якобы на территории базы находится "схрон с оружием".

Прибывших к базе отдыха граждан не допустили к месту запланированного мероприятия. Российские силовики предупредили, что действия собравшихся подпадают под статью Административного кодекса России, как "незаконный митинг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

Российские силовые ведомства в Крыму ситуацию не комментируют.

С оккупацией Крыма Россией, на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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это шутка а не мероприятие. Такие мероприятия должны заканчиваться отрезанием голов у нескольких рузьких свинособак.
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Ти мене розсмішив! Так і треба робити! Згоден з тобою! Хоча вони не свинособаки, а свинокозли вонючі!
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РуССо-Фашио- Оккупанты - нацыССты обоссанные ОБРЕЧЕННЫ на СМЕРТЬ!!!!, как и в своё время нацысты - гитлеровцы да фашики - ,,дульчики,,...... Путина повесить вверх ногами аки Муссолини ,- вместе с его ,,подружкой,, Кисилёвым да онными кремле - ,,паССивами,. ....
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Чьому ти такий злий?Кацапи гівно! Це зрозуміло! Бережи свої нерви!
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Кацапы запустили ещё одно своё тяжёлое оружие в регионе - курдов. 25 сентября собираются провести референдум о независимости. Глава региона Иракский Курдистан Масуд Барзани заявил, что курды не намерены откладывать референдум.
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Когда армян резали им (армянам) царь тоже обещал автономию, а тогда шла война с Турцией...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСорванное оккупантами памятное мероприятие крымских татар провели в другом месте, - Смедляев
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