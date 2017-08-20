 Сорванное оккупантами памятное мероприятие крымских татар провели в другом месте, - Смедляев

Здесь прочли молебен, провели выступления свидетелей памятных событий и современников, рассказал Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, сообщает Цензор.НЕТ.
"После того, как поели плов - часть активистов поехали в Старый Крым, где в настоящее время проводится молебен, приуроченный к освобождению Сервера Караметова", - уточнил он.
Днем 20 августа стало известно о начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха "Ковбой", якобы на территории базы находится "схрон с оружием".
Прибывших к базе отдыха граждан не допустили к месту запланированного мероприятия. Российские силовики предупредили, что действия собравшихся подпадают под статью Административного кодекса России, как "незаконный митинг".
Российские силовые ведомства в Крыму ситуацию не комментируют.
С оккупацией Крыма Россией, на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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