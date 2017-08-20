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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1934) Сытник (423) Приватбанк (189)

 Дело по "Приватбанку" на особом контроле: есть большой риск причинения крупных убытков государству, - Сытник

сытник

Дел о возможной растрате средств "Приватбанка" находится на особом контроле, поскольку есть риск нанесения государству крупного ущерба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью "Радио Свобода".

"Дело по "Приватбанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что есть большая опасность причинения крупных убытков государству. Потому что акционеры банка до настоящего времени не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным. Игорь Коломойский и Боголюбов - два акционера, которые брали на себя письменные обязательства. Обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали", - пояснил глава НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды полностью саботируют дела НАБУ и САП, - Сытник

Сытник подчеркнул, что, по его мнению, решающая стадия этого дела будет в сентябре.

"Сейчас будет очень решающая стадия этого дела в сентябре месяце, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет больше всего противостояния", - сказал он.

Кроме этого, Сытник добавил, что дело "Приватбанка" не единственное, в котором фигурирует правление НБУ.

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не жыды а щирые украинские реформаторы нужно писать.
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Бо Украинци дают продаются на виборах и за шакалов голосуют они имеют милиарди а нород ДУЛЮ.
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Якби не такий ризик, то ніхто би "Приват" і не націоналізував.
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На даний момент справа Приват Банку - інформаційний шум, я з вами згодна, що до націоналізації були серйозні ризики, тепер їх немає. Якщо пан Ситник хоче розказати про збитки держави, давайте поговоримо про бурштиновий бізнес і відсутність його легалізації. Чи питання корисних копалин коштує такі гроші, що життя пана Ситника продовжується тільки тоді, коли він не піднімає цих запитань
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Жодним чином не інформаційний шум. Коломойський та Боголюбов дійсно винні банку значні кошти. Не менші, ніж бурштиновий бізнес. Справи по якому, доречі, теж в роботі.
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-Вы слышали ШаКАЛадник перрестал воровать!
-Та Вы шо!! И кагда похороны?

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Цена "победы" олигарха Порошенко над олигархом Коломойским
https://goo.gl/Fc7r4Z
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ПОЧЕМУ НЕТ СЛЕДСВИЯ И НЕСИДЯТЬ, ЕТИ ВОРИ 25 ЛЕТНЕГО ВЕКА ГРАБИТЕЛИ СТРАНИ ,А НАРОД НЕСЧАСНИЙ ЖИВЕТ НА 1000 ГРИВЕН,А ЕТИ ЖИВОТНИЕ ВСЕ ОЛИГАРГИ ВОДУ МУТЯТТ И ГОСУДАРСТВО НЕПЛАТЯТ А СКОЛЬКО ЯНУКОВИЧ СПИСАЛ АХМЕТОВУ ДОЛГОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА АБЗАЦ. . То вори в законе лучше страной управляют как ПРИЗИДЕН и воруют 25 лет и все молчат, етим монополистам . И народ Украини насколько зомбирован, что за них голосуют .Они имеют своих депутатов и делают как им хочется а ми голосуем за пятак, а они милиарди гребут. . ЛЮДИ ДОБРИЕ ХВАТИТ, ЕТИ МОНОПОЛИСТОВ КОРМИТЬ ЗА ГОСУДАРСТВЕННИЕ ДЕНЬГИ . И никто не втюряге за деньги государственние и ми зубожий нещасний народ с ворами в законе.
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дебилы шоколадные, вы своей "национализацией" уже причинили крупные убытки гос-ву.
но вам же насрать, не из своего кармана бабло доставали, а из кармана бюджета.
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они как раз и не дибилы. соевые с этого дела немалый гешефт получили за счет народа.
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Никогда такого бардака в Привате не было как после национализации.Все к чему касается наша власть превращается в посмешище.
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Обыкновенный жидовский договорняк проведен под видом борьбы с коррупцией, но только беня оказался более истинным жидом и кинул чиколата, вот весь и сыр-бор.
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да какой в жопу договорняк?
петя по понятиям 90х годов отжал банк.
т.к. петя тупо боялся того, что беня банком мог ему "угрожать".
беня даже пр отжатии говорил, что постарается банк вернуть.

все это гавно, что беня там кому-то должен, банк валился и т.д.
чес для пиплсхавает.
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а если беня на опережение сыграл, когда кредитов сам себе надавал после того как сам свалил ?
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в смысле еще из бюджета 100500 мульеноф вкинут в него???????
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Гонтареву из Америки тащи на Украину пока ей политическое убежище не дали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело по "Приватбанку" на особом контроле: есть большой риск причинения крупных убытков государству, - Сытник
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