 Дело по "Приватбанку" на особом контроле: есть большой риск причинения крупных убытков государству, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью "Радио Свобода".
"Дело по "Приватбанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что есть большая опасность причинения крупных убытков государству. Потому что акционеры банка до настоящего времени не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным. Игорь Коломойский и Боголюбов - два акционера, которые брали на себя письменные обязательства. Обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали", - пояснил глава НАБУ.
Сытник подчеркнул, что, по его мнению, решающая стадия этого дела будет в сентябре.
"Сейчас будет очень решающая стадия этого дела в сентябре месяце, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет больше всего противостояния", - сказал он.
Кроме этого, Сытник добавил, что дело "Приватбанка" не единственное, в котором фигурирует правление НБУ.
1636 25
НАБУ расследует три дела в отношении НАПК, - Сытник(12)
Сытник о гражданстве своего первого заместителя Углавы: "Я не исключаю, что может случиться то же, что и с Саакашвили"(100)
НАБУ провело обыск в кабинете судьи Высшего админсуда Голяшкина(17)
Осень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник(17)
Друг и партнер Порошенко прикупил Запорожский титано-магниевый комбинат за 1 доллар(0)
Сытник об агенте НАБУ Екатерине: Она справилась на отлично. Дальнейшие ее задачи я не могу обсуждать(41)
Круг подозреваемых в деле "ПриватБанка" будет установлен после оценки нанесенных финучреждению убытков, - Сытник(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Та Вы шо!! И кагда похороны?
Ответить
Ответить
https://goo.gl/Fc7r4Z
Ответить
Ответить
Ответить
но вам же насрать, не из своего кармана бабло доставали, а из кармана бюджета.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
петя по понятиям 90х годов отжал банк.
т.к. петя тупо боялся того, что беня банком мог ему "угрожать".
беня даже пр отжатии говорил, что постарается банк вернуть.
все это гавно, что беня там кому-то должен, банк валился и т.д.
чес для пиплсхавает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить