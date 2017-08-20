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 Политика Украины
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 Подразделения ВСУ не пересекают линию разграничения, – штаб АТО опроверг информацию о продвижении в районе Светлодарской дуги

армия

Все подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в проведении Антитеррористической операции (АТО), занимают районы, определенные минскими соглашениями, и не продвигаются вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"В социальных сетях продолжает распространяться ложная информация относительно того, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции вдоль линии фронта. Так, недавно появилась информация, что военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепились в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении.

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"Пресс-центр штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные минскими соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", - отмечается в сообщении.


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они просто становяться четко по линии - шо тут не понятного))
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Минскими согалшения Новоазовск и Дебальцево украинские. Почему не под контролем ВСУ?
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твоей помощи не хватает.. Бери автомат и в окоп
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С автоматом. Под танки и Грады с гаубицами. Петя еще и стрелять запретит, а то Путин нападет.
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За те що не просунулись вперед Муженку сувору догану, до свята Незалежності вже мали звільнити якийсь важливий населений пункт, як в 2014 році під свято брали Іловайськ. Чи в генералів треба переляк яйцем викатувати?
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"С автоматом. Под танки и Грады с гаубицами."

Врот и ответ почему Новоазовск и Дебальцево не под контролем ВСУ?

не хочешь под танки лезть? сиди и помалкивай
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в войну играют генералы, главнокомандующие и политики.
солдат в окопе, лишь инструмент в их руках.
от того, что он пойдет в окопы, срань генеральская, которую нужно еще за Илловайск судить, никуда не денется со своих постов.

так что, хватит постоянную шоколадную срань нести, типа, не нравится - иди в окоп.
да, не нравится, но не смей, мразь соевая, меня упрекать окопом!
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Я вже жду не дождуся взавтрашніх новин !!!!!! Буде дуже цікаво...
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Никак не могу привыкнуть к этим извинениям, к этому позору.... А Генштабу что высмаркаться...
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а что толжен был Генштаб ответить? "да, мы продвигаемся и нарушаем Минск"
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Красавцы. Так по чуть по 2 км и выдавят погань обратно в свои аулы мокшанские. Молодцы.
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Вот тут штабу Верховного Барыги верю. Это в их духе - "нам не победить". Проще писать про дезертиров,пьяниц и наркоманов-ополченцев. Они, дескать, сами как-то рассосутся и покинут Донбасс. И Крым заодно. Главное,ничего не делать.
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Говноштаб шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА за своим привычным делом - ежедневным подсчитыванием раненых и убитых и оправдывание перед противником того что не делали. ГОВНОштабу пора уже подтереть сопли и не скулить.
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Що я тобі скажу! Тепер загибли воїни стали статістікою!Ось що боляче! Загинуло стільки,поранено стільки! От і все!
Я схоронив чотирьох своіх друзів і мені не байдуже ,що гинуть моі побратими! Будь проклята ця війна!
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Конечно не пересекали!
Просто подвинули чуток линия в сторону сепаратистов...
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Ну так! "не пересєкают линию разгранічєнія" на своїй землі!
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Всё верно . Вглубь Светлодарской дуги продвинулись не ВСУ , а "неизвестная третья сила" . А мокшане пускай истерят . Где ваши доказательства , лишнехромосомы ?
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С точки зрения генштаба это уже достижение ? Так бодро рапортуют, что кажется о знатных событиях речь идёт.
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Ну звичайно ж, не перетинають. ВСУ чітко дотримуються наказів командування не піддаватись на провокації, яке в свою чергу чітко дотримується умов перемир'я, прописаних у т. зв. Мінських угодах, тьху на них. Тому навіть у відповідь вогонь ВСУ не відкривають. Проте, дякувати Господу, полонені кацапи у нас з'являються, жмурики в расєюшку, под бєрьозкі їдуть десятками кожного тижня. Розумний знає, що кацапи не самі до нас в полон приходять і життя самогубством закінчують. Тому дана ситуація - не та, яку необхідно обговорювати на широкий загал.
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Едічка Бусурман, звичайно, еталон правдивих заяв. Особливо тих, де він звичайних терористів і бандюків називає "воєннослужащімі" якоїсь міфічної "даннєцкай народнай???? рєсПУБЛІКІ".
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Перед кем они оправдываются? Перед медведчуком?
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У х@йло-казлов новость прочитал о том, что на Мацкве "36 туристов из Италии получили пищевое отравление после ужина в ресторане при отеле "Бородино".
Поразила оконцовка новости:

"Администрация "Бородино" утверждает, что граждане Италии отравились в другом месте".
Вот лошары, а чего ж они с малазийским Боингом протупили? Сказали б, что он был заполнен трупами "в другом месте" и все дела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодразделения ВСУ не пересекают линию разграничения, – штаб АТО опроверг информацию о продвижении в районе Светлодарской дуги
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