 Подразделения ВСУ не пересекают линию разграничения, – штаб АТО опроверг информацию о продвижении в районе Светлодарской дуги

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"В социальных сетях продолжает распространяться ложная информация относительно того, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции вдоль линии фронта. Так, недавно появилась информация, что военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепились в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении.
"Пресс-центр штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные минскими соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", - отмечается в сообщении.
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Врот и ответ почему Новоазовск и Дебальцево не под контролем ВСУ?
не хочешь под танки лезть? сиди и помалкивай
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солдат в окопе, лишь инструмент в их руках.
от того, что он пойдет в окопы, срань генеральская, которую нужно еще за Илловайск судить, никуда не денется со своих постов.
так что, хватит постоянную шоколадную срань нести, типа, не нравится - иди в окоп.
да, не нравится, но не смей, мразь соевая, меня упрекать окопом!
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Я схоронив чотирьох своіх друзів і мені не байдуже ,що гинуть моі побратими! Будь проклята ця війна!
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Просто подвинули чуток линия в сторону сепаратистов...
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Поразила оконцовка новости:
"Администрация "Бородино" утверждает, что граждане Италии отравились в другом месте".
Вот лошары, а чего ж они с малазийским Боингом протупили? Сказали б, что он был заполнен трупами "в другом месте" и все дела.
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