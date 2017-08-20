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Все про:Европа (1086) Меркель (1464) мигранты (510) Польша (4026) теракт (2193) терроризм (20515)

 Террористы используют миграционную стратегию ЕС, которую продвигает Меркель, - премьер Польши Шидло

шидло

Недавние теракты в Испании должны стать очередным весомым аргументом для изменения подхода к политике безопасности Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", об этом Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила 19 августа в программе телеканала TVP.

По словам главы польского правительства, экстремисты, угрожающие безопасности европейцев, используют миграционную стратегию Евросоюза, которую продвигает канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер Польши считает, что больше нельзя закрывать на это глаза: "Нужно проснуться от летаргического сна, встать с колен и, наконец, не побояться посмотреть правде в глаза. У меня складывается такое впечатление, что европейские политики, видимо, не замечают этой проблемы либо просто не могут с ней справиться, а, может, они смирились с тем, что Европа теперь такая. Мы никогда на это не согласимся. Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании

Шидло подчеркнула, что система релокации беженцев не оправдала себя. По ее словам, государства ЕС должны последовать стратегии Польши, Венгрии и ряда других стран и не принимать беженцев.

"Пусть на смену политкорректности придет рассудок", - добавила глава польского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава не согласна принимать мигрантов, которых привозят в страну силой, - МИД Польши

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
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Нужно признаться в опасности не беженцев , а ислама! Австралия поступает правильно в этом вопросе!
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А также рьяных путинцев. С их запрета и начнут.
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Пока нет ясной и полной информации, но теракт какой-то необычный и дилетантский.
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Готовили бомбу и сами не смогли ее сделать, взорвалась сама. Разные группы террористов...
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я всегда все оцениваю по результатам - к сожалению он ужасный - погибли люди и не мало - а рассматривать с точки зрения - могло больше при терактах это по моему кошунство
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без обиды - просто в этом и самое плохое - молодые люди.без подготовки и так далее не просто рассуждают об этом ,но и делают - так может дойти до того шо подозревать можно любого - по виду .по вере - ну ты понял - это будет катастрофа
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Вот именно об этом и толкую, что без подготовки. И это необычно и непохоже на прошлые теракты.
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Лоукост-тероризм не потребує професійної підготовки виконавців чи специфічного обладнання. Саме в цьому найбільша проблема в боротьбі з ним.
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А до того все і йде- до катастрофи. Інакше фраза "встати з колін" не прозвучала б.
Саме погане в тому, що швидкого рішення проблема лоукост-тероризму немає. Хіба що масова депортація або створення гетто за етнічними та релігійними ознаками- а це ще більша катастрофа.
Є якісь заперечення?
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Але на Форумі багато хто хоче саме цього, не розуміючи до чого це прийде.
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Підтримую. А в цьому випадку може дойти до гіршого. Треба бігти. Через годину відповім. Всього найкращого.
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Знаете посмотрел недавно сериал - Изабелла - шо поразило больше всего - а ведь геноцит евреев ,со звездой на одежде,геттом и отемом всех ценностей и пренудительным вывозом из страны предумал не гитлер - а испанцы и католическая церьковь ,так же поступали и с маврами мусульманами
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якщо проблема не буде вирішена (а вона не буде вирішена тому, що рішення немає - більшість емігрантів не хоче інтегруватися, хоче добре жити але і ненавидить країну, де добре живе).
Поки що населення Європи прикрито добре налаштованою поліцейською машиною. але за таких оставин і ця машина може не витримати і тоді Це дуже швидко приведе до влади радикальних політиків або, навіть і громадянської війни.
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Швидких рішень немає, я б сказав. А рішення є- питання в тому, чи вистачить часу на їх втілення у життя. Все залежить від динаміки росту лоукост-тероризму.
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зростання лоу-кост тероризму навряд чи щось змінить і так практично кожен тиждень йде таке повідомлення - люди звикають. Поки що європейці психологічно неготові визнати, що Європа вже інша, вони всі виросли в спокійній і ситій.
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Вони то звикають, та не подарують цього зростання своїй владі- от у чому річ.
Як влада може зараз запевнити людей, що проблема має вирішення? Ввести ще вищий рівень терористичної загрози? Так це нічого не дасть у боротьбі з Л-тероризмом. Потрібен відкритий діалог в ЕС по цій проблемі, а не домінування позиції Меркель.
Ось мій висновок зі слів Шидло.
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динамика будет расти, если не предпринять никаких действий и продолжать реализовывать миграционную политику ЕС в том виде в каком она сейчас есть, именно об этом и заявляет премьер Польши, по-моему.
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Террористы используют миграционную стратегию ЕС, которую продвигает Меркель, - премьер Польши Шидло - Цензор.НЕТ 367 Адвокатик
в Украине таких хватает...

у них тварей челюсти руцкоговорящие.
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нічого не зрозумів...мабуть щось дуже розумне.
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Автралийцы молодцы.
А Меркельша в шоколаде измазалсь. Такая липецкая Засранка как и украинский трус.
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Не, он исламская свинья! Он постоянно отрицает агрессивно-бесчеловечную идеологию мусульман.
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Здравая мысль, Сейчас завоют SJW и прочие левые е*ланы.
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у японцев этой проблемы нет и у китайцев с корейцами нет такой проблемы . даже у зажиточных эмиратах вместе аравией и оманом и катаром тоже не допускает себе этих проблем , а Европа вдруг стала пансионатом для всех страждущих беженцев , почему они не бегут в свои мусульманские ,но очень богатые страны?
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Все просто - в том же ОАЭ или Кувейте обеспечено живется только гражданам этих стран - не-гражданам никаких выплат не идет. А получить гражданство этих стран почти нереально.

ЕС же принимает всех, обеспечивает всех и всех сажает на пособие - потому и прут в ЕС.
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теперь её обвинят во вмешательстве в выборы, уверен она знает это, но она хорошо сказала
"Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков". Источник: https://censor.net.ua/n452387
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да мне пофиг на что ты согласен, и лайк свой можешь забрать
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На все інше у поляків є ціна.Юзики за копійку маму рідну продадуть.Знаю що кажу,ще мій дідо так казав.
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Все верно, у Меркель реально крыша поехала - уже разрушила нормальную жизнь Европы и своей Германии этой пришлой быдлотой... Я иногда думаю..., а немка ли она? Так не любить свой народ... Есть конечно какой то план у мирового теневого правительства - превратить Европу в новый Вавилон... Но нац.лидеры... ? - их купили или запугали...?
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всем давно известно-Макрель-бывшая комсомольская активистка, функционер ГДР!!! а уж они точно были на крючке у ШТАЗИ...а значит и у КГБ...тут и к бабке не ходи))) И всем понятно -откуда у этой предательской политики немецкой верхушки растут УШИ)))
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Кто такие террористы, какие цели преследуют, кто их финансирует? Проблема сверхсложная, учитывая что в Европе уже сейчас тысячи мусульман.
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Вообще пока неясно. Было, что одна группа ИГИЛ, а вторая никто не взял ответственность.
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Миллионы-По данным американского исследовательского центра PEW, в 2010 году (с тех пор показатели сильно выросли), самые большие мусульманские общины Западной Европы находились в Германии (4,8 миллиона человек, или 5,8% населения) и во Франции (4,7 миллиона или 7,5% соответственно). В Великобритании эта доля составляла 4,8% (около 3 миллионов
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Последствия этой "политкоректности" давно поняли все простые люди и немцы в том числе, кроме самой г-жи Меркель, лично не стыкавшейся с этими "бедными и несчастными" и тупо не желающей признавать свою ошибку - корона отвалится!
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Такое складывается впечатление, что в данный момент, для Европы, главный враг это не мигранты-террористы, а обычный белый мужик с нормальной ориентацией.
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На самом деле дело не в мигрантах, а заказчиках терактов.
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а "заказчики терактов" где исполнителей набирают?? не...не из "бешенцев-мигрантов"???
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А обычный белый мол не мегрант?
Мегранты это не терористы! Но если вы их васпренимаете как терористов то абычный белый мужик не меньше терорист
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Нарешті сказане те, що мало бути сказане. Ще й політиком такого рангу.
І що на це відповість фрау у своїй передвиборчій гонитві?
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"Пусть на смену политкорректности придет рассудок"

Источник: https://censor.net.ua/n452387
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Быть Польше лидером в Европе взамен беспринципной и продажной Германии.
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И кто польше мешает? Пусть как германия кормит пачти всё европу и первенство будет у польши
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"Пора встать с колен" - где-то такое я слышал...
Эта пани предлагает Меркель проводить чистки, что бы расиш прапаганда имела повод обвинить немцев в фашизме.
Тем кто не понимает политики Меркель - пора вспомнить дела гитлера и путлера.


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Где ты увидел, что она предлагает именно то о чём ты написал?
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Очень жаль, снова все повторяется. Кровь и смерть. Европа не хочет замечать очевидного и как видится совсем заигралась не в те игрушки с Кремлём. Повторяться будет снова ( как бы кощунственно это не звучало) - пока не устранят причину. Металлодетекторы- не помогали и не помогут. И самый важный вопрос Что ещё нужно донести Европе, что бы там поняли весь ужас перспективы, если эту заразу не пытаться хотя бы остановить ???? Неужели там остались иллюзии или прикидываться, что во всем виноваты дядьки в грузовиках… Твою мать, неужели и там вата…, на всю голову пи***** ВАТА ?
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справа не в мігрантах, вони у всі часи були - справа у тому, хто керує тим натовпом
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"справа не в мігрантах, ...справа у тому, хто керує тим натовпом""))))

А керує этой саранчой их стадная человеческоненавистническая религия !!!
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Вот какой прием избрали вожди исламских стран несколько десятилетий назад для покорения Запада. Их тактику можно суммировать следующим образом: внедриться в страны процветающего Запада, укорениться под боком у пребывающего в блаженном неведении местного населения, парализовать его волю к сопротивлению ядом политкорректности и мультикультурализма и постепенно выгрызать общество изнутри, размножаясь и питаясь за его счет, до тех пор, пока местная цивилизация не умрет и Европа окажется в полной власти пришельцев.

В Европу хлынули потоки неграмотных, нищих иммигрантов и их бесчисленных родственников из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. При этом об ассимиляции пришельцев по американской модели речи не шло - предполагалось, что они будут жить своими замкнутыми общинами, не путаясь под ногами у коренного населения. Трудно сказать, из чего исходила святая уверенность европейского правящего класса в том, что все эти арабы, турки, курды и пакистанцы из поколения в поколение будут покорно мириться со своим убогим положением. Вероятно, единственное объяснение - категорическое нежелание видеть мир таким, какой он есть в действительности, подмена реальности иллюзиями.
Но совсем не так мыслили мусульманские лидеры. В широко распахнутых перед ними воротах Европы они увидели желанный шанс взять исторический реванш, о котором веками мечтали мусульмане с тех самых пор, как их экспансия была остановлена и обращена вспять под Туром (в 732 году), в Испании (в ходе длившейся почти восемь столетий реконкисты) и под стенами Вены (в 1683 году). Но за последнее столетие по следам двух опустошительных войн западная цивилизация вступила в стадию сибаритского разложения, и силам ислама представился шанс без единого выстрела проникнуть в европейскую крепость и завоевать ее изнутри.
Причем их никак нельзя обвинить в скрытности или лицемерии. Свои истинные цели они провозглашали открыто и во всеуслышание. В 1974 году алжирский лидер Хуари Бумедьен с трибуны Организации Объединеных Наций без обиняков объявил: «Недалек тот день, когда миллионы людей покинут южное полушарие и переберутся в северное. Они прибудут не как друзья, а как завоеватели. Их оружием будут дети, лоно наших женщин - кузница нашей победы». Умеющий уши - да услышит!

Но европейские глухари слышали только свои собственные речи. (Тут, вероятно, уместно отметить, что исламистами движет не только жажда реванша, к экспансии их побуждает сама доктрина их религии. Коран гласит, что мир делится на две части: «дар эль-ислам» (царство ислама) и «дар эль-харб» (царство войны), и священный долг «правоверных» вести войну за торжество своей религии до тех пор, пока весь мир не станет частью «дар эль-ислама». В этом суть понятия «джихад».)
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Дебилизм европы в этом вапросе незнает границ)))) ну например если мусульманин носит бороду и стораеться как можно ближе придерживаться к исламу паподает под надзор.
Но это тоже саммое если преступник приходит и гаворит мол я саверщу преступление а вы палицыя следите замной)))))
На мой взгляд если человек или аргонизацыя решит савершит акт насилия то они или он для дастижения сваей цели могут и полуголыми хадить и алкаголь пить и не чем не атличатся от местных.
Также вапрос с бежинцам нужно решить раз и навсегда и если не мугут даговариться то пусть каждая страна решает сама стоит или принемать или нет.
Паляки паследне время ваобше ткпят! Им гаворят если не хатите принемать не принемайте но субсидия с обшей кассы на беженцев не берите, а они мол и беженцев не примем и от бабла не аткажимся))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеррористы используют миграционную стратегию ЕС, которую продвигает Меркель, - премьер Польши Шидло
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