 Террористы используют миграционную стратегию ЕС, которую продвигает Меркель, - премьер Польши Шидло

Как передает

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, об этом Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила 19 августа в программе телеканала TVP.

По словам главы польского правительства, экстремисты, угрожающие безопасности европейцев, используют миграционную стратегию Евросоюза, которую продвигает канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер Польши считает, что больше нельзя закрывать на это глаза: "Нужно проснуться от летаргического сна, встать с колен и, наконец, не побояться посмотреть правде в глаза. У меня складывается такое впечатление, что европейские политики, видимо, не замечают этой проблемы либо просто не могут с ней справиться, а, может, они смирились с тем, что Европа теперь такая. Мы никогда на это не согласимся. Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков".

Шидло подчеркнула, что система релокации беженцев не оправдала себя. По ее словам, государства ЕС должны последовать стратегии Польши, Венгрии и ряда других стран и не принимать беженцев.

"Пусть на смену политкорректности придет рассудок", - добавила глава польского правительства.

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. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны