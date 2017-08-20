 Террористы используют миграционную стратегию ЕС, которую продвигает Меркель, - премьер Польши Шидло

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", об этом Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила 19 августа в программе телеканала TVP.
По словам главы польского правительства, экстремисты, угрожающие безопасности европейцев, используют миграционную стратегию Евросоюза, которую продвигает канцлер Германии Ангела Меркель.
Премьер Польши считает, что больше нельзя закрывать на это глаза: "Нужно проснуться от летаргического сна, встать с колен и, наконец, не побояться посмотреть правде в глаза. У меня складывается такое впечатление, что европейские политики, видимо, не замечают этой проблемы либо просто не могут с ней справиться, а, может, они смирились с тем, что Европа теперь такая. Мы никогда на это не согласимся. Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков".
Шидло подчеркнула, что система релокации беженцев не оправдала себя. По ее словам, государства ЕС должны последовать стратегии Польши, Венгрии и ряда других стран и не принимать беженцев.
"Пусть на смену политкорректности придет рассудок", - добавила глава польского правительства.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
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Саме погане в тому, що швидкого рішення проблема лоукост-тероризму немає. Хіба що масова депортація або створення гетто за етнічними та релігійними ознаками- а це ще більша катастрофа.
Є якісь заперечення?
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Поки що населення Європи прикрито добре налаштованою поліцейською машиною. але за таких оставин і ця машина може не витримати і тоді Це дуже швидко приведе до влади радикальних політиків або, навіть і громадянської війни.
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Як влада може зараз запевнити людей, що проблема має вирішення? Ввести ще вищий рівень терористичної загрози? Так це нічого не дасть у боротьбі з Л-тероризмом. Потрібен відкритий діалог в ЕС по цій проблемі, а не домінування позиції Меркель.
Ось мій висновок зі слів Шидло.
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в Украине таких хватает...
у них тварей челюсти руцкоговорящие.
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А Меркельша в шоколаде измазалсь. Такая липецкая Засранка как и украинский трус.
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ЕС же принимает всех, обеспечивает всех и всех сажает на пособие - потому и прут в ЕС.
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"Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков". Источник: https://censor.net.ua/n452387
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Мегранты это не терористы! Но если вы их васпренимаете как терористов то абычный белый мужик не меньше терорист
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І що на це відповість фрау у своїй передвиборчій гонитві?
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Источник: https://censor.net.ua/n452387
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Эта пани предлагает Меркель проводить чистки, что бы расиш прапаганда имела повод обвинить немцев в фашизме.
Тем кто не понимает политики Меркель - пора вспомнить дела гитлера и путлера.
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А керує этой саранчой их стадная человеческоненавистническая религия !!!
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В Европу хлынули потоки неграмотных, нищих иммигрантов и их бесчисленных родственников из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. При этом об ассимиляции пришельцев по американской модели речи не шло - предполагалось, что они будут жить своими замкнутыми общинами, не путаясь под ногами у коренного населения. Трудно сказать, из чего исходила святая уверенность европейского правящего класса в том, что все эти арабы, турки, курды и пакистанцы из поколения в поколение будут покорно мириться со своим убогим положением. Вероятно, единственное объяснение - категорическое нежелание видеть мир таким, какой он есть в действительности, подмена реальности иллюзиями.
Но совсем не так мыслили мусульманские лидеры. В широко распахнутых перед ними воротах Европы они увидели желанный шанс взять исторический реванш, о котором веками мечтали мусульмане с тех самых пор, как их экспансия была остановлена и обращена вспять под Туром (в 732 году), в Испании (в ходе длившейся почти восемь столетий реконкисты) и под стенами Вены (в 1683 году). Но за последнее столетие по следам двух опустошительных войн западная цивилизация вступила в стадию сибаритского разложения, и силам ислама представился шанс без единого выстрела проникнуть в европейскую крепость и завоевать ее изнутри.
Причем их никак нельзя обвинить в скрытности или лицемерии. Свои истинные цели они провозглашали открыто и во всеуслышание. В 1974 году алжирский лидер Хуари Бумедьен с трибуны Организации Объединеных Наций без обиняков объявил: «Недалек тот день, когда миллионы людей покинут южное полушарие и переберутся в северное. Они прибудут не как друзья, а как завоеватели. Их оружием будут дети, лоно наших женщин - кузница нашей победы». Умеющий уши - да услышит!
Но европейские глухари слышали только свои собственные речи. (Тут, вероятно, уместно отметить, что исламистами движет не только жажда реванша, к экспансии их побуждает сама доктрина их религии. Коран гласит, что мир делится на две части: «дар эль-ислам» (царство ислама) и «дар эль-харб» (царство войны), и священный долг «правоверных» вести войну за торжество своей религии до тех пор, пока весь мир не станет частью «дар эль-ислама». В этом суть понятия «джихад».)
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Но это тоже саммое если преступник приходит и гаворит мол я саверщу преступление а вы палицыя следите замной)))))
На мой взгляд если человек или аргонизацыя решит савершит акт насилия то они или он для дастижения сваей цели могут и полуголыми хадить и алкаголь пить и не чем не атличатся от местных.
Также вапрос с бежинцам нужно решить раз и навсегда и если не мугут даговариться то пусть каждая страна решает сама стоит или принемать или нет.
Паляки паследне время ваобше ткпят! Им гаворят если не хатите принемать не принемайте но субсидия с обшей кассы на беженцев не берите, а они мол и беженцев не примем и от бабла не аткажимся))))
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