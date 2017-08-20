 "Сказал - сделали": Лукашенко поручил ученым управлять "сталинскими методами"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
Лукашенко приехал на поле со льном, чтобы "лично вникнуть" во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает, чтобы выращивание льна было достаточно эффективным и приносило хорошие прибыли государству.
"По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен - он рентабелен", - заявил Лукашенко.
"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - сказал Лукашенко директору Института льна НАН Ивану Голубу. Президент добавил, что необходимо выстроить систему, кто и где будет возделывать данную культуру.
В ответ на замечания Голуба о том, что рентабельность производства льна доходит до 70 процентов, Лукашенко отметил, что "в лучшие времена нефть такую рентабельность давала".
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Мы уже поняли, что у вас с Дорой одно мышление.
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«Вы не можете трактор на место поставить!»
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Ну панове , всем ясно кто пишет? прошу обратить внимание, и дать оценку стараниям.
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СЕГОДНЯ НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ!
В Украине и наука и ученые нищета позорная. Несчастные, обиженные, забитые. И забытые тоже! О том как было в СССР сегодня нельзя даже и мечтать
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