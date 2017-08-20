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 "Сказал - сделали": Лукашенко поручил ученым управлять "сталинскими методами"

сталин лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил директору Института льна НАН Беларуси Ивану Голубу управлять льноводством "сталинскими методами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

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Лукашенко приехал на поле со льном, чтобы "лично вникнуть" во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает, чтобы выращивание льна было достаточно эффективным и приносило хорошие прибыли государству.

"По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен - он рентабелен", - заявил Лукашенко.

"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - сказал Лукашенко директору Института льна НАН Ивану Голубу. Президент добавил, что необходимо выстроить систему, кто и где будет возделывать данную культуру.

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В ответ на замечания Голуба о том, что рентабельность производства льна доходит до 70 процентов, Лукашенко отметил, что "в лучшие времена нефть такую рентабельность давала".
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Ну еще бы!
Мы уже поняли, что у вас с Дорой одно мышление.
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Лилия Вы были в Белоруссии ? Если нет ну тогда Вы просто врунья или троль.
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Сегодня истекает срок, который этот пёс на жатву отводил. Видать, управились, коль ко льну Лука льнуть стал:
«Вы не можете трактор на место поставить!»
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http://udf.by/news/nopolitic/148375-lukashenko-rasskazal-o-svoey-lyubvi-k-zhivotnym-i-o-podsobnom-hozyaystve.html еще один лукавый эпизод из серии " я вырос среди животных"
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Вчера только общался с отставным военным российской армии,звание выше среднеармейского.Товарищ поведал, что цены в Беларуси одинаковые с московскими и даже на некоторые товары выше.Это при разнице зарплат как минимум в три раза в меньшую сторону в "сосуте".Так что соседи вы на правильном пути , чем быстрее вы избавитесь от совкового прошлого и таких вот бывших парторгов сталелюбителей, тем быстрее придёт к вам светлое будущее.
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Андрей Вы помните как у Вас был дефолд и как понаехавшие Россияне скупали у Вас всё ?
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Живу в столице, никогда не встречал россиян скупающих в Беларуси товары, а вот те кто ездит в Украину за необходимым знаю много и сам в этом неоднократно участвовал.
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ООоо! "рассисяне" даже с большой буквы накропала?
Ну панове , всем ясно кто пишет? прошу обратить внимание, и дать оценку стараниям.
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При всем при том в СССР, и при Сталине тоже, была наука, были огромные достижения (физика, ядерные исследования, медицина, особенно хирургия, ракетостроение, и т д). Были заслуженные Нобелевские премии. Была поддержка науки и ученых со стороны государства. Исследования, особенно в крупных научных центрах были обеспечены всем необходимым.
СЕГОДНЯ НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ!
В Украине и наука и ученые нищета позорная. Несчастные, обиженные, забитые. И забытые тоже! О том как было в СССР сегодня нельзя даже и мечтать
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Кстати Лукашенко хоть кое-что науке подбрасывает, особенно сельхоз науке.
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Да не только науке " подбрасывает" , даже военные базы кацапские "пробрасывает" на территорию Беларуси, а дальше -будут подбрасывать его , если что против бухтеть станет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сказал - сделали": Лукашенко поручил ученым управлять "сталинскими методами"
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