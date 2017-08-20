 Суды полностью саботируют дела НАБУ и САП, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".
"Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде", - сказал он.
По его словам, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начато, и есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем.
"Ситуация с судами используется максимально всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы дискредитировать и соответственно ставить под сомнение нашу работу. Это наибольшее давление, которое мы испытываем. Детективы, работающие по 20 часов в сутки, не видят семей, чтобы дать этот результат, а в дальнейшем дело тормозится, так что детективы теряют определенную мотивацию", - рассказывает глава НАБУ.
Он уверен, что в Украине осуществляется "системное противодействие завершению антикоррупционной реформы".
"Есть что рассматривать, есть что возвращать в бюджет, есть кого сажать за реальные коррупционные действия. Но ни НАБУ, ни антикоррупционная прокуратура не вправе выносить приговоры. Приговоры выносит суд", - отмечает он.
"Единственный выход из этого всего, что нами уже тысячу раз сказано, - это создание антикоррупционного суда, который будет это все слушать", - подчеркнул Сытник.
2096 115
Рефинансирование, ликвидация банков, "Приватбанк": НАБУ расследует много дел в отношении Нацбанка, - Сытник(77)
Дела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник(36)
Осень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник(17)
Сытник об агенте НАБУ Екатерине: Она справилась на отлично. Дальнейшие ее задачи я не могу обсуждать(41)
ГПУ открыла против Супрун уголовные производства, - Сытник(0)
Круг подозреваемых в деле "ПриватБанка" будет установлен после оценки нанесенных финучреждению убытков, - Сытник(11)
В НАБУ формируют подразделение, которое будет заниматься "оборонкой", - Сытник(7)
Ответить
очередной зализ сраки своего шакаладного кумира засчитан-получи рашенку и угомонись!!!)))
Ответить
Ответить
Ответить
André Alexin:
"Я во Львове.
И я вам скажу, тут этих немытых великомордорских туристов - предостаточно.
Вчера вечером сижу на террасе в кафе, пью виски, а сразу за мной на диванчик усаживается парочка: качок такой с поросячими ресницами и его немытая дама. И оба с таким выразительным мокшанским акцентом:
- Нам бутылочку фраголино.
Знаете же, как они говорят?
- Фрагааааалино.
Фу. Я так и знал: допью виски - не выдержу.
И да. Прикиньте, эта его метелка:
- И не скажешь, что Украина. Как будто за границей.
Я как повернусь:
- Это и есть за границей. И всегда будет за границей. А вы можете валить себе в Клязьму, ты гля.
А этот качок так примирительно:
- Мы же ничего. Мы так. Зачем же.
А я все равно ещё порычал:
- Ото пейте своё рагулино и не умничайте: я ща фашистов позову.
Я, когда выпивший, - очень смелый. А эта гибридная война выматывает - не бей лежачего.
Давайте уже визовый режим.
И чтобы 86% отказов. Или лучше сто"
Ответить
цитата: tory_goodwin 9 августа 2017
следим за кумулятивным эффектом: торжественное присоединение Крыма-падение рубля-сбили боинг-подорожание всего-антисанкции-властная гопота на марше-санкции-падение качества жизни-бред в дебиляторе-замалчивание смертей и участия в войне на Украине и Сирии-регулярное оголение и брехня гаранта-повсеместный попил бабла-отключение электричества и горячей воды-опять брехня-трамп не наш-кругом враги-падение доходов-безработица-угробление медицины-пожары-рост неуверенности в завтрашнем дне-бесконечные запреты-скорое подорожание мобильной связи и интернета-опять вопли всякой кремлешушеры-поместья медведева и прочих-дали кучу денег мадуро-простили кучу долгов... щуку ловил на отдыхе! (это кратенько) оно все пока копится, копится... и ничем это уже не обнулить.
К посту Новороссийск, Анапа, Геленджик по вечерам будут отдавать свое электричество Крыму
http://avmalgin.livejournal.com/7168727.html
Ответить
КОТЫ или ЗАМЕНА ШОКОЛАДНОМУ БАРЫГЕ...)))
Бывают ли незаменимые?
Бывают.
Например, среди главных конструкторов, без которых всё стопорится или разваливается.
Бывают незаменимые лидеры в компаниях, без которых всё тускнеет и люди уныло расходятся или не собираются.
А вот незаменим ли Порох?
Гениален ли он?
Безгрешен ли его лик, как человека?
Три нет.
Он:
- Заменим.
- Не гениален.
- Не безгрешен.
Порох хорошо образован, умён, хитёр, выдержан.
Но в стране есть и не менее умные, образованные, выдержанные, хитрые.
Не очень много, но есть... несколько тысяч точно наберётся.
И любой из этих тысяч способен действовать не хуже Пороха или лучше его.
Заковыка не в отсутствии людей не уступающих Пороху, а в том, что эти люди в тени и за ними не пойдут.
За котом в мешке никто не пойдёт, хотя кот может быть всем котам кот и был бы самым лучшим из мыслимых и немыслимых вариантов.
Но если за "котом" не идут массы, то быстро наступает разбалансировка управления, а множество кланов (других котов и их последователей), на которые разделена Украина, мгновенно сожрут новенького ОБЪЕКТИВНО САМОГО ЛУЧШЕГО и ИДЕАЛЬНОГО "кота" под радостные крики толпы - "ату его!"
Массы за неизвестным "котом" не пойдут.
Поэтому надо или распиарить нового идеального кота... ну или выбирать из известных котов.
А беда всех известных котов в том, что за ними идут лишь небольшие группки населения.
А против любого кота, ставшего правителем, сразу объединятся остальные коты и будут шипеть, визжать, царапаться, кусаться.
И дела не будет.
Коты соберут против новичка Майдан и там же его и свергнут.
Любой из котов продержится не больше года, потому что за ним мало народа топчется...
Поэтому, пока нет кота, которого узнали, хорошо проверили в чём-либо, и ГЛАВНОЕ - за которым выстроилось большинство народа, чтобы отбивать атаки других котов и не пускать их на свергательные Майданы, до тех пор надо понимать, что новый кот - это беда, а может быть и трагедия для Украины.
В принципе, котов можно выбирать и прогонять каждые полгода... но это если страна имеет запас прочности.
А у Украины сейчас есть запас прочности?
Единая ли мы страна?
С единым ли народом?
Не склонен ли наш народ к сепаратизму и русофильству?
Не стоит ли в Украине армия россии?
Ответить
Ответить
Ответить
че, шакаладная срака три года здря подсаживала все суды на дозу шакалада???
теперь все решения суда проходят только с подачи очередной порции сладенького...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить