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Все про:Крым (20498) Москва (2965) суд (21437) Siemens (48)

 Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens в оккупированном Крыму

siemens

Предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах - аресте турбин и запрете на их монтаж", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

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Я бы даже сказал, беспрецендентная. :D
Единственные, кто не удивлен, вероятно, Siemens.
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А от і не вгадали! Для Сіменса - це СЕНСАЦІЯ!!!! Це ми ніскілечки не здивовані!
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РЕБЯТКИ А СИММЕНС ТО ОПЯТЬ НАГАДИЛ НА ГОЛОВУ УКРАИНЫ -- поясню...
1. сам Иск в Арбитражный суд Москвыв.. уже даже не косвенно- а прямо указывает, что Симменс признал факт- что Крым -это Россия раз обратился в Арбитраж Москвы...
2 вытекает из первого- лучше бы Московский суд арестовал бы турбины тем самым подтвердив в пику Украины -- что вот видите -даже немецкая компания Симменс признает юрисдикцию законов РФ в Крыму...
3. почему аналогичный иск Симменс не подал в суды Украины???!! если Крым -это территория Украины??!!
....задайте вопрос и получите искомое --немцы играют "в проституток" в вопросе Крыма вместе и в пользу Пути и РФ...
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Фирма "Ростех" зарегистрирована в россии, турбины украдены в россии...Подать в московский суд они имели право, другое дело, что решение было известно заранее.
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рашистский суд послал н,,й и макрель и Германию.. рашистское мировое кидалово, кинуло и своих подельников германских...
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Напевно, вказані Вами панове люблять не лише, коли їх посилають на *уй, а й коли їх на нього натягують. Гейропа, одним словом.
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А как по-другому? Кто платит зарплату московскому суду, то его и танцует..))) Надо было сразу в Гаагу обращаться..
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А вдруг так
Московский суд принял решение,вернуть Крым Украине)))
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Та херня. Минэнергетики РФ их на поруки возьмет.
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Но компания международная. после этого суда подаст в Международные суды
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Кто подаст? Сименс подаст?
- ща вырвет....
- да кто вырвет?!! все свои...
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Это все заранее запланированная игра фирмы Сименс. Надо штрафовать Сименс на сумму всех убытков по возврату Крыма.
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...и крепко поссорится с Германией...

США уже попробовали ввести санкции против компаний финансирующих Северный поток 2. Германия сразу сказала "не лезьте в наши дела". И несмотря на санкции финансирование продолжила (на прошлой неделе австрийский участник проекта перевёл очередные 200 млн $ )
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Не будет Северного потока 2. И лишь некоторые немецкие политики поддержали такую позицию.
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...В том числе Меркель...
Ну так финансирование уже идёт.
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Это ничего не решает. Вы знать об финансировании и прочих решениях не можете.
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Сашко, приємно брехливого педофіла захищати ?
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Финансирование идёт со стороны кремля,но это выкинутые деньги ,так как ни один план кремля не сработал,все последовательно провалено
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Германия будет всегда делать,то что скажут США
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ну в данном случае сша изменило санкции чтоб вывести немцев из под удара. кто кого слушает?
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Не изменила, а Сенат их принял, Трамп подписал
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поменьше читайте кацапские газеты! - никто ничего не переводил и не переведет пока США не снимет с Немытой санкции
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Пока на территории Германии есть американские базы- Германия ничто
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А без американських баз там буде керувати Ердоган .
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не хуйло. или один или другой, а может как в 39, оба.
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шо за Адольфом скучаешь? или за имперской Германией?
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Моё лицо буквально покрылось шоком...
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Ничего Международные суды покажут ГОПНИКАМ что такое ВРАНЬЕ
Турбины ЗОЛОТЫМИ окажутся
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Этот иск от Сименс был только для "галочки" что бы заявить: "мы зделали всё что могли..."
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Еще не вечер..... Есть главнее суды чем Московский
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До чого тут галочка, просто спочатку треба пройти національну інстанцію а потім міжнародний суд .
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скорее это был шанс кремлядям решить всё "малой кровью"
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Абсолютно верно. Российско-сименсовский спектакль для Европы. Только там им могут верить.
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Самое смешное что по этому делу уже ввели санкции против пару чиновников и фирмы, которая обанкротилась.
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Взагалі то саме головне це те що коє кто дав чесне слово що турбіни не попадуть в Крим, кому треба висновки зробили, захід аміє чекати .
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тоді це називається крадіжка, нехай кацапєздали усугубляють, їх проблеми, є ще міжнародний суд, хоч вони на нього і забили свою скрєпу
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Заявление Ванги о будущем России до сегодняшнего дня остаётся в тени, хотя многие понимают,что Россия это есть Московия + её колонии, которые хотят создать свои государства ,со своей культурой ,языком и своей верой
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А я думал ,что сериал под названием"Сименс"уже закончился...но!продолжение следует!
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Так в чём проблема ? В Гаагский суд, или возобновить Нюрнбегский суд 1946 года и дело с концом и кацапской "империи" пистес.
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Обьём внешней торговли РФ - за 700 млрд $. С этих денег немало перепадает очень влиятельным ы мире людям и организациям. Вы предлагаете это заблокировать?
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Ну а что перепадает самому кацапскому населению? Вопрос, хм , риторический...
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Даже не удивляюсь. Чисто по-кацапски - "Что взято - то свято". А украдено, отобрано,или досталось путем подлога и обмана, уже не имеет значения
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Там такая штука... нынешний кремлёвский режим так или иначе навернётся, а Сименс останется.
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Московський суд визнав,що Сонце крутиться навколо Землі...
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Они б еще в суде "ДНР" дело рассматривали. Смешно)))) Рашисткие клоуны, это для вас: ВИДЕО
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Московский суд только первая ступень, которую формально необходимо пройти для соблюдения процедуры обращения в высшие инстанции. В его решении никто не сомневался, но оно должно быть.
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Турбины были отпущены на свободу прямо в зале суда.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМосковский суд отказался арестовывать турбины Siemens в оккупированном Крыму
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