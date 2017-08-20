 Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens в оккупированном Крыму

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах - аресте турбин и запрете на их монтаж", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.
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Единственные, кто не удивлен, вероятно, Siemens.
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1. сам Иск в Арбитражный суд Москвыв.. уже даже не косвенно- а прямо указывает, что Симменс признал факт- что Крым -это Россия раз обратился в Арбитраж Москвы...
2 вытекает из первого- лучше бы Московский суд арестовал бы турбины тем самым подтвердив в пику Украины -- что вот видите -даже немецкая компания Симменс признает юрисдикцию законов РФ в Крыму...
3. почему аналогичный иск Симменс не подал в суды Украины???!! если Крым -это территория Украины??!!
....задайте вопрос и получите искомое --немцы играют "в проституток" в вопросе Крыма вместе и в пользу Пути и РФ...
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Московский суд принял решение,вернуть Крым Украине)))
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- ща вырвет....
- да кто вырвет?!! все свои...
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США уже попробовали ввести санкции против компаний финансирующих Северный поток 2. Германия сразу сказала "не лезьте в наши дела". И несмотря на санкции финансирование продолжила (на прошлой неделе австрийский участник проекта перевёл очередные 200 млн $ )
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Ну так финансирование уже идёт.
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Ссылка
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Турбины ЗОЛОТЫМИ окажутся
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