 НАБУ расследует три дела в отношении НАПК, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".
"Это два дела, которые зарегистрированы на основании решения судов. И одно дело в отношении одного из руководителей НАПК по поводу нарушений при заполнении электронной декларации", - сообщил он.
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Зрада!!!
У росію мае прибути голова Ватікану Франциск..
Зрада!!!Українська Православна Церква-чому мовчишь?
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Правда, в виде карикатуры.
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вороввласти...
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