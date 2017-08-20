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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1933) Сытник (422) НАПК (499)

 НАБУ расследует три дела в отношении НАПК, - Сытник

сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет расследование по трем уголовным производствам в отношении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

"Это два дела, которые зарегистрированы на основании решения судов. И одно дело в отношении одного из руководителей НАПК по поводу нарушений при заполнении электронной декларации", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нашу деятельность следовало бы оценить на тройку", - Корчак о работе НАПК
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Я вам ось що маю сказати!
Зрада!!!
У росію мае прибути голова Ватікану Франциск..
Зрада!!!Українська Православна Церква-чому мовчишь?
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Встреча Папы Римского и Святейшего Патриарха Кирилла - значимое событие.
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В Ватикан оговорят поставки сигарет с табачных фабрик Гундяя？ Это важное событие！
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Это хорошо Плохо то,что пока банда соевая у власти ,никто и ни за что отвечать не будет.
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Чужой против хищника?
Правда, в виде карикатуры.
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да нет, все НЕ ТАК. Пресловутая НАПК полностью контролируется Банковой, а НАБУ курируют представители ФБР. Ее и создавали с жестким условием не вмешиваться в ее работу - под угрозой лишения экономической помощи и кредитов. Правда, Вальцман пытается саботировать работу НАБУ через подконтрольные ему суды, но штаты продавливают Антикоррупционный суд, не подконтрольный существующей судейской системе. Если продавят - начнется веселуха с тысячами "посадок" в высших эшелонах воров власти...
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а коли НАБУ буде розсідувати справу проти бу-бу-бу , чи рюкзаки то вже минуле
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Глава НАПК Наташа Корчак того же поля ягода, что и Лерка Гонтарева.
НАБУ расследует три дела в отношении НАПК, - Сытник - Цензор.НЕТ 2547
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует три дела в отношении НАПК, - Сытник
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