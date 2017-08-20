 "Оккупанты решили не допустить проведения в оккупированном Крыму патриотического мероприятия", - Чубаров о действиях ФСБ в Белогорском районе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.
"Несколько десятков вооруженных людей в масках и российская полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в селе Акъ-Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазара (ныне Белогорск). Объявленная русскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "схрона с оружием", - отметил он.
Чубаров полагает, что причина оцепления базы отдыха вымышленная. "Сегодня в 12.00 на территории базы отдыха "Ковбой", расположенной у одного из живописных и исторических мест Крыма - Акъ-Къая, должно начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года. Очевидно, русские оккупанты решили не допустить проведения во временно оккупированном Крыму патриотического мероприятия, посвященного одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени", - пояснил он.
Позже Чубаров заявил, что российские силовики задержали Бекира Умерова - одного из организаторов сегодняшнего мероприятия крымских татар.
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По предварительным даны, на участке в 80 га уничтожены посадки, кое-где территорию занесло илом. Больше всего пострадал участок, где выращивали сорта шардоне, мускат янтарный и другие, сообщают на предприятии. Непогода обрушилась на полуостров в пятницу вечером. Она оставила без света 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке. Пострадали около 70 автомобилей.
https://www.youtube.com/watch?v=4FqnKk8nUP0
https://www.youtube.com/watch?v=f_oGwunc37Y
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Краденым добром не разживетесь.
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https://www.unian.ua/society/2090734-radnik-glavi-moz-rf-zaginuv-vid-udaru-bliskavki-na-vidpochinku-v-okupovanomu-krimu-zmi.html
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А где протесты против оккупации, за 3 года ничего такого, или татар всё устраивает?
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В частности трудные времена наступили в небольшом поселке Николаевка на западном побережье Крыма.
"Мало народа, конечно. Это раньше - по головам шли, матерились, потому что негде было ступить ногой", - рассказала местная жительница Галина. Она строила гостевой дом своими руками 20 лет и надеялась, что в старости он будет кормить ее. Но вместо туристов там отныне будут жить куры и кролики.
"Номера пустые. Мы сейчас туда кур купим, построили отряды. Вот всю зиму на кроликах, еще курицы будут нас выручать. Вот видите - траву скашиваю", - говорит женщина.
Поселок Малый Маяк под Алуштой тоже постигли туристические трудности: гостиницы пустые, некоторые даже не открылись, потому что нет смысла. Некогда популярный курорт, который называли маленькой Италией в Украине, без туристов оказался в состоянии комы.
На закрытых окнах домов объявления о продаже - гостиницы пустуют уже год. Объявлениями о продаже недвижимости пестрят и сайты агентств - ненужными людям стали и квартиры в элитных новостройках. Покупателей интересует только дешевая земля у моря.
"В Малом Маяке продаются все санатории, которые там есть. Сейчас интерес со стороны инвесторов только потому, что продаются большие земельные участки на берегу моря", - говорит риэлтор крымского агентства недвижимости Дмитрий Буланов.
Однако именно эти покупатели сильно рискуют, потому что оккупационные власти не утвердили генеральный план поселка. Это значит, что сооружения санаториев могут попасть в зону сноса.
"Даже если это старые какие-то строения и на них есть документы - в Крыму опасно покупать в принципе. Потому что, если доверять словам Аксенова, строения такого типа должны быть на побережье снесены", - пояснил российский общественный активист в Крыму Илья Большедворов.Поэтому желающих прикупить недвижимость на море немного, даже по дешевке, и люди выезжают из Малого Маяка - по разным причинам. Некоторые из продавцов продают жилье, потому что отказались жить в оккупации.
http://kriminal.tv/news/kroliki_vmesto_turistov_predprinimateli_brosilis_bezhat_iz_pustujuschego_kryma_video.html
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а як ляжете під москалів так і залишитися чужими в своїй країні
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