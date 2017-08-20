EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  762  24
Материалы по теме:
Все про:Крым (20498) репрессии (1831) ФСБ (1195) Чубаров (633) крымские татары (1657)

 "Оккупанты решили не допустить проведения в оккупированном Крыму патриотического мероприятия", - Чубаров о действиях ФСБ в Белогорском районе

чубаров

Сообщается о задержании одного из организаторов акции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Несколько десятков вооруженных людей в масках и российская полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха "Ковбой" в селе Акъ-Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазара (ныне Белогорск). Объявленная русскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы "схрона с оружием", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

Чубаров полагает, что причина оцепления базы отдыха вымышленная. "Сегодня в 12.00 на территории базы отдыха "Ковбой", расположенной у одного из живописных и исторических мест Крыма - Акъ-Къая, должно начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года. Очевидно, русские оккупанты решили не допустить проведения во временно оккупированном Крыму патриотического мероприятия, посвященного одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени", - пояснил он.

Позже Чубаров заявил, что российские силовики задержали Бекира Умерова - одного из организаторов сегодняшнего мероприятия крымских татар.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
им сейчас не до этого

Еще есть желающие отдыхать в Крыму?

В Крыму грязевой поток снес с трассы десятки машин
Виноградники крымского винзавода «Массандра» также пострадали из-за селевого потока
По предварительным даны, на участке в 80 га уничтожены посадки, кое-где территорию занесло илом. Больше всего пострадал участок, где выращивали сорта шардоне, мускат янтарный и другие, сообщают на предприятии. Непогода обрушилась на полуостров в пятницу вечером. Она оставила без света 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке. Пострадали около 70 автомобилей.
https://www.youtube.com/watch?v=4FqnKk8nUP0
https://www.youtube.com/watch?v=f_oGwunc37Y
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению там грязевой поток снес многим мозг, а это не лечится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тени своей боятся...
Краденым добром не разживетесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению никто достойной правовой помощи крымским татарам не оказывает. При таких нарушениях прав человека Amnesty International написала несколько статей и пока все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто будет оказывать, если ООН язык в задницу засунуло? Они не понимают, что эта ситуация и их касается. Европа долго жила в мире и благоденствии ,как и Римская империя, а когда приходит тень с востока ,они продолжают жить в своем мирке, где иногда, что-то взрывается, и то, это не нам, это не мы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Радник міністра охорони здоров'я Росії Ігор Ланской на 42-му році життя трагічно загинув 18 серпня. Про це повідомляє прес-служба відомства. "Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації з скорботою повідомляє, що вчора трагічно пішов з життя радник Міністра Ігор Львович Ланської", - йдеться в повідомленні за 19 серпня. Читайте також Стрілянина на пляжі у Полтаві: вбито чемпіона України зі змішаних єдиноборств (фото) При цьому телеканал РЕН-ТВ з посиланням на знайомих радника повідомив, що він відпочивав у Ялті, потрапив в негоду і загинув в результаті удару блискавки. Ланской був відомий ще по своїй роботі в медіа-галузі, зокрема в РБК. В Моз на посаду радника міністра він прийшов у вересні 2013 року і став курирувати питання туризму, науки, інновацій та громадського здоров'я.
https://www.unian.ua/society/2090734-radnik-glavi-moz-rf-zaginuv-vid-udaru-bliskavki-na-vidpochinku-v-okupovanomu-krimu-zmi.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одним словом фашисты. Притесняют и крымских татар и украинцев и где же ответ и жесткая реакция запада и ООН???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года

А где протесты против оккупации, за 3 года ничего такого, или татар всё устраивает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жители оккупированного Россией Крыма, которые раньше зарабатывали во время курортных сезонов, массово ликвидируют бизнес.
В частности трудные времена наступили в небольшом поселке Николаевка на западном побережье Крыма.
"Мало народа, конечно. Это раньше - по головам шли, матерились, потому что негде было ступить ногой", - рассказала местная жительница Галина. Она строила гостевой дом своими руками 20 лет и надеялась, что в старости он будет кормить ее. Но вместо туристов там отныне будут жить куры и кролики.
"Номера пустые. Мы сейчас туда кур купим, построили отряды. Вот всю зиму на кроликах, еще курицы будут нас выручать. Вот видите - траву скашиваю", - говорит женщина.
Поселок Малый Маяк под Алуштой тоже постигли туристические трудности: гостиницы пустые, некоторые даже не открылись, потому что нет смысла. Некогда популярный курорт, который называли маленькой Италией в Украине, без туристов оказался в состоянии комы.
На закрытых окнах домов объявления о продаже - гостиницы пустуют уже год. Объявлениями о продаже недвижимости пестрят и сайты агентств - ненужными людям стали и квартиры в элитных новостройках. Покупателей интересует только дешевая земля у моря.
"В Малом Маяке продаются все санатории, которые там есть. Сейчас интерес со стороны инвесторов только потому, что продаются большие земельные участки на берегу моря", - говорит риэлтор крымского агентства недвижимости Дмитрий Буланов.
Однако именно эти покупатели сильно рискуют, потому что оккупационные власти не утвердили генеральный план поселка. Это значит, что сооружения санаториев могут попасть в зону сноса.
"Даже если это старые какие-то строения и на них есть документы - в Крыму опасно покупать в принципе. Потому что, если доверять словам Аксенова, строения такого типа должны быть на побережье снесены", - пояснил российский общественный активист в Крыму Илья Большедворов.Поэтому желающих прикупить недвижимость на море немного, даже по дешевке, и люди выезжают из Малого Маяка - по разным причинам. Некоторые из продавцов продают жилье, потому что отказались жить в оккупации.
http://kriminal.tv/news/kroliki_vmesto_turistov_predprinimateli_brosilis_bezhat_iz_pustujuschego_kryma_video.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я ребята вас не понимаю. сам служил при ссср в армии и не одного случай не помню чтоб украинци боялись кацапов, наоборот, они их держали рукой. помню ребята одноклассники 12 человек были со львова. так они держались вместе и дедов пиздили ради своего брата. пошлите в луганск и в донецк беспилотник с листовками, уходите, будем хуярить и мирное населенеие уйдет. вес мир на вашей стороне. заходите уже в донецк и берите
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ali Hasan,салям!Грузин правильно говорит,украинцы всегда кацапов в узде держали при ссср,в армии это просто проявлялось сильно.Кьрым никуда не уплывет,освободим обязательно,но сейчас Украинский Донбасс важнее со стратегической точки зрения,освободим Донбасс возьмемся за Кьрым.А грузин молодчага,знает толк,видать гяуров с муртадами гачил в Абхазии или Осетии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мэрхаба! Многое согласен, кроме Крыма. Стратегически важен Крым, а Донбасс вернется сам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧИПсик , ,,петушара,, прорАссейский , ты где ???))). ,,Стучишь,,и ЗДЕСЬ ???))) , чушкарь ты ,,опущенный,, вертухай ...))))). Привет тебе , мразь прорАссейская от Карапузика !!!!)))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
борітеся-поборете нехай вам аллах помогає
а як ляжете під москалів так і залишитися чужими в своїй країні
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оккупанты решили не допустить проведения в оккупированном Крыму патриотического мероприятия", - Чубаров о действиях ФСБ в Белогорском районе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти