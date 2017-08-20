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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1931) НБУ (4294) Сытник (420)

 Рефинансирование, ликвидация банков, "Приватбанк": НАБУ расследует много дел в отношении Нацбанка, - Сытник

сытник

НАБУ расследует много дел в отношении Национального банка Украины, есть дела по "Диамантбанку" и по "Приватбанку".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

"По НБУ достаточно большое количество дел. Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по "Диамантбанку", по "Приватбанку". Это одно из последних дел, которое касается как крупных банков, так и НБУ, поскольку на предмет причастности к этим преступлениям проверяются и работники НБУ. Поэтому дел достаточно много. Они объемны. И расследование по ним пока продолжается", - рассказал Сытник.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Очень большая часть работ не подтвердилась", - Сытник допускает новые подозрения по делу "Стены". ВИДЕО
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Сдается мне этому дружбанчику ( как и иже с ним) важен сам процесс, а не результат
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Арестовывать когда начнете, когда все успешно выедут с Украины?
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Невже "кращий банкір Всесвіту" - зовсім не така , як про неї говорив Петро?
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Леня, а тебе что понравилось? Часики или таки баба?
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Суди саботують справи, які передали НАБУ та САП, - Ситник
https://goo.gl/BxiYNW
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То что он будет пездеть тут как говорится понятно! не понятно почему много народу ведется на пездеж! вроже и пример есть то же ГПУ 25 лет расказывает сказки сколько там дел сколько томов.... а народ все равно готов верить любому!! НА ДЕЛА НАДО СМОТРЕТЬ НА ДЕЛА!! А ДЕЛО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ!! Нет результата, кому интересно скоко ты там ночей не спал!!
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Только у меня такое мнение, что НАБУ по методичке работает, что скажут сверху, то они и делают, за все время я не увидел ни одного дела доведенного до конца.
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нічого їй не буде. щей вихідну допомогу дадуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРефинансирование, ликвидация банков, "Приватбанк": НАБУ расследует много дел в отношении Нацбанка, - Сытник
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