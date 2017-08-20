 Рефинансирование, ликвидация банков, "Приватбанк": НАБУ расследует много дел в отношении Нацбанка, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".
"По НБУ достаточно большое количество дел. Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выводом средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по "Диамантбанку", по "Приватбанку". Это одно из последних дел, которое касается как крупных банков, так и НБУ, поскольку на предмет причастности к этим преступлениям проверяются и работники НБУ. Поэтому дел достаточно много. Они объемны. И расследование по ним пока продолжается", - рассказал Сытник.
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