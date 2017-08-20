 "Очень большая часть работ не подтвердилась", - Сытник допускает новые подозрения по делу "Стены". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Это дело начиналась достаточно давно. И фактически детективами, прокурорами исследовались участки так называемой этой стены. Хотя оно стену мало напоминает - то, что там построили. И расследование проводилось путем сопоставления того, что фактически выполнено, и у того, что написано в актах выполнения работ. Очень большая часть работ не подтвердилась. Согласно отношении тех лиц, по которым уже были собраны доказательства, было проведено задержание и объявлено подозрение. Но я думаю, что это не последние подозрения по этому делу. Поскольку мы еще не все участки этой стены исследовали", - сообщил глава НАБУ.
Сытник также подтвердил, что количество фигурантов "дела Стены" может увеличиться.
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
9 августа задержанным было сообщено о подозрении.
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Если есть что сообщить Сынику, то не тратьте время на ответ, а сначала ему напишите.
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А у запостившего затёрт ник.
И в чём ценность данной инфы, кроме посыла "зрада" ???
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вешать пора скотов
и не только за стену
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http://ua1.com.ua/publications/pamyatnik-korupciji-hto-i-yak-nazhivaetsya-na-stini-yacenyuka-33819.html
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Треба ж було дочекатися поки ділки гроші "розпиляють", а лиш потім почали слідство, яке скоро замнуть за "браком доказів".
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их терь напалмом не выкурить
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даже кгда не были уверены в победе
они нац гвардию в первую очередь создавали
(новый беркут)
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