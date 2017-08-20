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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1931) граница (3145) хищение (340) Сытник (420)

 "Очень большая часть работ не подтвердилась", - Сытник допускает новые подозрения по делу "Стены". ВИДЕО

По делу о хищении государственных средств при реализации проекта "Стена" в ближайшее время могут быть объявлены подозрения новым фигурантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Это дело начиналась достаточно давно. И фактически детективами, прокурорами исследовались участки так называемой этой стены. Хотя оно стену мало напоминает - то, что там построили. И расследование проводилось путем сопоставления того, что фактически выполнено, и у того, что написано в актах выполнения работ. Очень большая часть работ не подтвердилась. Согласно отношении тех лиц, по которым уже были собраны доказательства, было проведено задержание и объявлено подозрение. Но я думаю, что это не последние подозрения по этому делу. Поскольку мы еще не все участки этой стены исследовали", - сообщил глава НАБУ.

Сытник также подтвердил, что количество фигурантов "дела Стены" может увеличиться.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" Целко и Атаманюк арестованы с возможностью внесения залога 8,5 млн грн и 3,2 млн грн соответственно

Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.

9 августа задержанным было сообщено о подозрении.

Также читайте: Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Кашуба арестован с возможностью внесения 3,6 млн грн залога



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Она невидима для дураков.) Сеня подтвердит.
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При чём здесь "Сеня"?
Если есть что сообщить Сынику, то не тратьте время на ответ, а сначала ему напишите.
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Они че людей за идиотов считают, Яценюка трусите, все украденные деньги у него.
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Вы шо, всерьез рассчитываете, шо это дело пойдет дальше "подозрений"?
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В Генштабе одни сепары, давно надо разогнать это кодло.
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И этот полковник - "участник АТО" - и не сомневайтесь!
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У полковника ЗЕТ нет фамилии?
А у запостившего затёрт ник.
И в чём ценность данной инфы, кроме посыла "зрада" ???
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Нехай тепер будують за свої кошти, а ні - поставити шибениці вздовж кордону і розвісити. Нехай бовтаються для устрашенія. Хунта ми, чи ні?
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какие подозрения
вешать пора скотов
и не только за стену
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Это не стена на границе, это забор рыга Бондика)"Очень большая часть работ не подтвердилась", - Сытник допускает новые подозрения по делу "Стены" - Цензор.НЕТ 4270
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Такие же заборы почти у всех кто был и есть при власти.
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А жорсткий контроль над розподілом коштів при будівництві "стіни" не можна була встановити?
Треба ж було дочекатися поки ділки гроші "розпиляють", а лиш потім почали слідство, яке скоро замнуть за "браком доказів".
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эти уки так шикарно устроились
их терь напалмом не выкурить
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я помню
даже кгда не были уверены в победе
они нац гвардию в первую очередь создавали
(новый беркут)
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можно сумму предоставить в "Оплотах", БТР-3/4 и т.д.? А то мы гордимся что на фронт десяток в год попадает, а вот интересно узнать, сколько их спи.жено?
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Та ловіть головного архітектора стіни,не помилитесь!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень большая часть работ не подтвердилась", - Сытник допускает новые подозрения по делу "Стены". ВИДЕО
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